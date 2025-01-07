上台彷彿天降偉人　下台就像國家罪人！｜杜魯多辭職

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）1月6日宣佈辭去自由黨黨首職務，這也意味着他將辭任加拿大總理。消息一齣，對其指責者眾多，「國家的懦夫」、「巨嬰」，「蠢貨」種種辱罵之聲紛至沓來。擔任加拿大總理9年的杜魯多，在職業生涯的最後一刻收穫如此的罵名，着實令人唏噓。

回想2015年，43歲的杜魯多帶領自由黨贏得聯邦大選，彼時的他春風滿面，年輕、充滿活力、魅力非凡，被譽為美國前總統甘迺迪的翻版，他在演講中用充滿詩意的話說，「祝你們一路陽光，我的朋友們。祝你們一路陽光。」。

而如今，儘管他再次用「我一直是一位鬥士，加拿大和加拿大人謀利益是我的動力」這樣充滿文學性的詞句回應爭議，仍無法挽回局面。

圖為2025年1月6日，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）宣佈辭任自由黨（Libera lParty）黨魁。（Reuters）

杜魯多的下台，不是一個英雄遲暮的悲壯故事，也不是一個年輕的政壇奇才折戟的故事。回望過去，過往光環，不過是為老套劇本增色的包裝。今天的結局，其實也沒什麼稀奇。

杜魯多請辭，表面上看是自由黨內部的分裂造成的，財政部長兼副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）辭職後，自由黨內部就有愈來愈多呼籲杜魯多下台的聲音。杜魯多沒有辦法凝聚自由黨，只能離開。

實際上，背後的深層次原因是加拿大的經濟問題，通貨膨脹、住房危機、物價高漲等各方面的因素導致杜魯多以及自由黨支持率低迷。這是黨內鬥爭激烈的根本原因。加拿大沒能逃脱西方民主的窠臼，一旦經濟不好，就必須換人，有人擔責。

這和近年來日本、韓國、法國、德國上演的故事，沒什麼根本性的不同。後新冠疫情時代，解決問題，從換人開始。杜魯多沒能逃脱這一被問責的宿命。

2025年1月6日，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）宣佈辭任執政自由黨魁（Liberal Party of Canada)。有分析指4位潛在繼任人選為前財長方慧蘭（Chrystia Freeland，左上）、前加拿大銀行長卡尼（Mark Carney，右上）、現任財長勒布朗（Dominic LeBlanc，左下）及現任外長趙美蘭（Melanie Joly，右下）（Reuters）

而換掉杜魯多的過程，也沒什麼特別。經濟低迷對杜魯多和自由黨來說是巨大的危機。但對反對黨來說是機遇。

杜魯多領導的自由黨控制了加拿大眾議院338個議席中的154個，並沒有達到169個以上議席的多數，需要與擁有24個議席的新民主黨或32個議席的魁北克集團合作。而在拉杜魯多下馬的過程中，保守黨、新民主黨、魁北克，不遺餘力。2024年，加拿大保守黨三次發起對杜魯多的不信任動議。2022年3月和自由黨簽署了「供給和信任協議」的新民主黨2024年9月撕毀協議。

保守黨是看準機會就出擊，合作的政黨則是一有機會就撕毀協議，提的條件不能滿足就逼迫重新大選。並沒有什麼舉國應對挑戰一說，政黨和政客的自私自利表現得淋淋盡職，政治就是一門交易的藝術得到了充分體現。

在應對關稅問題上，杜魯多的外交努力未能取得實質性進展，甚至在與特朗普的會晤中被對方公開羞辱，導致加拿大國內對杜魯多的不滿情緒進一步升温。圖為2024年11月29日，在特朗普威脅對加拿大徵收25%關稅後，加拿大總理杜魯多突然現身美國佛羅裏達，並和特朗普在海湖莊園共進晚餐。（X/ @JustinTrudeau）

即便是到了最後一刻，仍然是充滿鬥爭哲學的算計。杜魯多請辭之際，要求國會休會至3月24日。至少3月24日前主要反對黨保守黨無法發起不信任動議。3月24日之前自由黨選出新黨首 ，相當於加拿大更換新的總理。這將為自由黨應對2025年10月的大選做留出時間。

本質上，杜魯多現在辭職，是自由黨棄車保帥。杜魯多唯一值得稱讚的或許是沒有破罐子破摔，反而是配合自由黨演了這出戲。

這真的就是黨內分歧換黨首，黨派鬥爭換政權。喜歡時，他是加拿大版的甘迺迪，不喜歡時，他就是懦夫窩囊廢。上台時，彷彿天降偉人，下台時，就像國家罪人。這樣翻轉的民主敘事，政黨輪替故事，在西方各國的政治實踐中從來沒有中斷。老套的劇本，老套的劇情，也必將有一個老套的結局。