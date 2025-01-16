和七年前完全相反　現在是美國人抱怨「中國破壞美國經濟」？

很多人還記得，2018年特朗普發動中美貿易戰時，美國媒體及中美兩國專業人士，對特朗普貿易戰的評論。當時的主流評論普遍認為，雖然美國也有和中國做生意賺錢的需要和資本利益的驅動，但是，比較貿易戰給中美分別帶來的傷害看，貿易戰對中國的傷害更大。特朗普因此為了美國利益，雖然部分犧牲美國經濟，也要利用其強權地位和中國打貿易戰，因為他要通過經貿領域的非常規戰爭，破壞中國經濟，摧毀中國經濟長期增長的貿易和產業基礎，從而維護美國的霸權利益。

令所有人都意外的是，進入2025年，隨着即將進入特朗普的第二個任期，美國媒體的評論和七年前相比，竟完全顛倒了過來。如今美國媒體這樣說，「雖然賺錢的慾望是貿易和資本主義的根本驅動力，但對中國來說，它是第二位的。中國的首要目標是破壞美國經濟，為中國成為世界頭號力量鋪平道路，其政策和項目的設計甚至以犧牲本國經濟為代價。」

比如，《紐約時報》最近發表的一篇題為《中國為何不惜賠錢也要破壞美國經濟》，作者為Robert D. Atkinson（訊息技術與創新基金會創始人兼總裁）的文章就指出，美國立法者們需要明白，雖然賺錢的慾望是貿易和資本主義的根本驅動力，但對中國來說，它是第二位的。中國的首要目標是破壞美國經濟，為中國成為世界頭號力量鋪平道路。

文章說像中國這樣的國家其實是強權貿易國，之所以這樣說，是因為其政策和項目的設計不僅是為了提升自身的實力，也是為了削弱對手，甚至以犧牲本國經濟為代價。

2024年11月16日，中國國家主席習近平在秘魯首都利馬出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議期間，與美國總統拜登（Joe Biden）舉行會面時握手。圖為中美雙方國旗。（X@SpokespersonCHN）

文章說，中國正在將其約18萬億美元的經濟變成武器，使用各種各樣的政策工具扭曲貿易，提高自身的相對經濟實力。中國使用的政策工具包括出口融資和補貼，據戰略與國際研究中心的一項研究，這些政策的總支出在中國GDP中佔的比例幾乎是美國產業政策支出在GDP中佔比的四倍。

文章認為，通過這些手段，中國在電信設備領域取得了全球領先地位，實際上摧毀了北美的電信設備工業。中國在太陽能電池板和商用無人機領域也做到了同樣的事，並在高鐵和電池等領域接近全球領先地位。此外，訊息技術與創新基金會發現，在包括半導體、機器人、人工智能、量子計算、空間，以及化學制品在內的十個先進行業中，中國正在向全球創新的前沿邁進，這得益於大範圍的知識產權盜竊、巨額的政府補貼，以及封閉的國內市場。而在電動汽車和商用核電等一些行業，中國公司目前處於領先地位。

該作者認為，美國因此需要與盟國進行更密切的合作，以對抗中國掠奪性的強權貿易做法，包括增加對外援助，幫助發展中國家擺脱對中國的依賴。美國需要利用其吸引全球最優秀人才的優勢，讓科學家和工程師們在這裏工作變得更容易。美國應該尊重並珍視自由貿易的理想。

在提出一系列應然層面的要求後，文章說，但這不應讓「我們（指美國）無視當今世界已被最大的強權貿易國（指中國）扭曲的嚴酷現實」。解決方案不是去全球化或貿易保護主義。美國依賴的太多行業，如航空航天、生物製藥、軟件和半導體，如果沒有全球市場就無法蓬勃發展。而美國也不應天真地懷着希望，如果美國結束貿易戰，自由貿易依然會盛行。中國在大範圍的先進行業佔據主導地位之前不會結束本國的強權貿易政策。美國需要了解面臨的對手，大膽地、有戰略地、迅速有效地做出回應。

僅僅七年，在中美貿易爭端的硝煙中，媒體對這場戰爭的論述話語結構竟已完全倒置！