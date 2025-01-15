「美國難民」來襲　中美網民「小紅書建交」的啟示

誰都想不到，因為Tiktok在美國禁令將至，原來在Tiktok的美國短視頻用戶，突然大量湧入小紅書，註冊成為小紅書用戶，成為中國網路上的新移民。

這些從Tiktok轉來的新移民自稱「美國難民」，給小紅書帶來了一波潑天流量。登錄小紅書可以發現，這些新移民才剛一註冊登錄，就俘獲中國粉絲無數，有好多帖子，都被中國網友刷爆。原來在國際網路上經常針鋒相對的兩國網民在小紅書上不僅正式建立了外交關係，而且相處得非常融洽。

這一罕見的網路現象說明：一，中國的手機程序應用（APP）是有充分國際競爭力的。從Tiktok被封殺，到小紅書風靡，另外還有中國人常用的微信、拼多多，和國內用戶不常用、但是在海外電商領域卻極有影響力的Temu和Shein等，都展現了中國在網路新經濟領域的強大競爭力。

大批美國TikTok用戶「移民」至小紅書，帶起一波下載熱潮。（小紅書截圖）

二，美國的政治封殺和制裁措施可能會給中國網路公司開拓國際市場尤其是美國市場帶來壓力，會遲滯中國網路公司的國際化進程，但是在用戶使用習慣已經建立的情況下，如果美國沒有平替產品，在強大的用戶需求驅動下，美國用戶仍然會翻越制裁藩籬使用他們習慣了的中國網絡產品。

美國沒有牆這個概念，技術層面的隔離存在極大法律、民意和政黨政治阻力，很難封殺網民的上網行為。只要市場有這個需求，政治或法律封殺就很難落地，不像晶片等工業科技產品可以通過供應鏈管制封殺。即將上任的特朗普應該有這個認識，不要再試圖通過政治禁令做徒勞無效的制裁努力。

大批美國TikTok用戶「移民」至小紅書，帶起一波下載熱潮。（小紅書截圖）

三，中美兩國網民在小紅書的和諧相處，說明至少在有知識、有認知需求的網民層面，大家是能和平共處的，是可以聊在一起的。中美關係在過去幾年經歷了政治的驚濤駭浪，雙邊政治關係跌入了谷底，甚至到了新冷戰和修昔底德陷阱的邊緣。這期間，有人在雙邊外交和網路上興風作浪，極盡民粹作風和投機心態，吃愛國流量，成為雙邊關係加速惡化的推手。這次兩國網民在小紅書自發「建交」和舉行「民間戰略經濟對話」，說明在那些喧囂聲浪的下面，其實仍然有一股希望兩國能和平共處，兩邊能進行交流力量。希望這個健康的力量能長久保持，並在雙邊建設中發揮建設作用。

四，對中國的網絡管理部門和網路公司也帶來了新的管理挑戰和商業啟示。以前中國的網絡管理主要是通過牆的方式屏蔽外國公司網址並限制國內用戶登錄，本質上是通過搭建了一個局部網絡把現實存在和各種想象的外部網絡風險屏蔽掉。那個時候主要是中國網民希望了解外面的訊息，想登錄國際網路。

現在的情況正好反過來，是一些外國網民登錄成為中國網路公司的用戶，想了解更多中國的訊息，想進來和中國交流。他們是使者，是客戶，當然也會有一些不受管理者歡迎的行為，會帶着他們對世界的認知和價值觀而來。而與此同時中國人了解外部訊息的願望也仍然強勁，局域網存在極大限制了中外科技與教育人文等交流。一個強大的國家要勇敢擁抱世界，不可能永遠躲在牆的後面。所以以後怎麼辦？需要管理層創新認知和治理辦法。