彭斯訪港台：一場「食老本」的表演

美國前副總統彭斯（Mike Pence）日前訪港並出席瑞銀閉門論壇，根據既定行程，彭斯結束香港行程後已抵台，計劃拜會台灣總統賴清德和副總統蕭美琴，並將在相關論壇中發表演講。

彭斯曾於特朗普首個任期擔任副總統，卸任之後，彭斯已多次出訪。據《國會山報》披露，彭斯的出訪通常是為了表達對美國盟友的支持，例如他已二度前往烏克蘭，強調美國力挺基輔的重要性；2024年1月，彭斯也曾到訪以色列，表示美國將繼續支持以色列消除來自哈馬斯的安全威脅的努力，「美國和你們站在一起」。

美國退休官員依靠出書、演講和推銷賺的盆滿缽滿並不新鮮，其中最為大眾所知的就是美國前總統克林頓。據《衛報》報道，在2001年和2007年之間，克林頓靠演講收穫了大約4000萬美元，僅在2006年，克林頓演講的總數就達到352此，平均幾乎每年一次，而每次的報酬高達15萬美金。克林頓也不時來中國演講，其卸任後的第一場演講就發生在深圳，隨後四川、鄭州、昆明、杭州、北京等地也陸續展開。其中，四川劍南春集團為了購買克林頓兩個小時的演講時間，花費了40萬美元。

美國前總統克林頓與希拉里。（視覺中國）

彭斯作為前副總統，在任職期間毫無建樹，卸任後頻頻出訪也只是以昔日光環為資本和誘餌的生存策略，其所言所行，不管是訪問烏克蘭還是以色列，亦或是今次訪問香港、台灣，註定是一場又一場形式大於內容的表演。也因為這樣，彭斯只能一遍又一遍重複着那些陳詞濫調和冠冕堂皇的話，只能不斷「食老本」，身為政客的彭斯，顯然也熟稔這一套。

比如其在訪問烏克蘭並與澤連斯基會面時，讚揚了烏克蘭士兵的英雄行為，且繼續呼籲美國為烏克蘭和盟友提供強有力的支持，除了口頭的讚揚和呼籲，彭斯既不會就俄烏戰爭本身有任何的新想法，也不會在推動改變美國對烏克蘭的實際政策方面有一丁點作用。

再比如針對台灣問題，彭斯除了繼續給台灣灌迷魂湯，強調美國是台灣的盟友，並渲染大陸武統台灣的意圖和威脅，將台灣捆綁上美國對抗中國的戰車，再無其他。2024年8月彭斯曾投書《華盛頓郵報》針對特朗普涉台言論發出警告，「如果台灣被吞併，美國的安全承諾將被視為淡倉支票。如果美國無法或不願阻止中國的掠奪行為，許多國家會覺得別無選擇，只能發展核武，最終大幅升高核擴散甚至核戰風險。」由此不難看出，彭斯真正在意的並不是台灣，而是不阻止中國可能對美國自身造成的損害，並藉此刷一波存在感。

美國副總統彭斯10月4日發表演說，批評中國政府打壓台灣。（路透社）

台灣應該對類似彭斯這樣的過氣政客並不陌生，另一位經常到台灣演講的過氣政客則是美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。1月6日，蓬佩奧應邀在台北發表演說，這已經是蓬佩奧卸任以來第四次訪問台灣。與彭斯一樣，蓬佩奧的所言所行，不管是重申中共是西方最大的威脅，還是預測特朗普重返執政後將延續美國以中共為「敵對勢力」的國家安全戰略，還是老一套說辭，估計台灣民眾也快聽膩了。

時下，世界範圍內確實在發生百年未有之大變局，但彭斯、蓬佩奧之類的過氣政客，卻依然活在自己構築的意識形態泡泡裏，既提不出新觀點也看不到世界變局，只能不斷以「食老本」的方式謀求生存。對香港、台灣來說，認清這些過氣政客的表演並不難，難的是衝破意識形態的泡泡，將自身定位和發展放在百年變局的維度來審視。彭斯之類的過氣政客只是動動嘴巴，但香港、台灣卻需要身體力行、審時度勢，才能在風高浪急和驚濤駭浪中求得生存和發展。