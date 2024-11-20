黎智英自辯｜黎經安排與美國副總統彭斯見面　不敢叫對方做任何事

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，黎於今年7月被裁定所有控罪表證成立。案件（20日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎出庭自辯，他除講及成立蘋果日報及其理念外，亦談到他先談他曾與英國、台灣及美國的政客、議員及官員等見面，包括前港督彭定康、台灣前總統蔡英文全部經他人安排，他又認曾損2萬英鎊多英國的「香港監察」，因為該組織支持香港。他亦認在安排下曾與美國時任副總統彭斯見過面，但稱不敢要求美國副總統做任何事。



4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

黎智英認曾捐款予羅傑斯(Benedict Rogers)的組織「香港監察」，因為該組織支持香港。(資料圖片)

黎智英稱在羅傑斯介紹下認識英國上議院議員Lord David Alton。（youtube 影片截圖)

黎智英指英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）是阿爾鄒勳爵的助手。(影片截圖)

因香港監察支持香港故有作捐款

控方指稱本案涉及四條國際線，黎先提及英國線，他稱透過朋友認識「香港監察」創辦人羅傑斯，承認曾損款2萬英鎊予羅的「香港監察」，因該組織支持香港。

指裴倫德是阿爾頓勳爵助手

此外，黎透過羅傑斯認識上議院議員阿爾頓勳爵Lord Alton，對方來港觀察區選時，兩人曾在酒店見面。至於英國保守黨人權委員會委員裴倫德Luke de Pulford，則是阿爾頓勳爵的助手。裴倫德曾經著黎替他刊登文章，黎會把裴的文章轉發給《蘋果日報》副社長陳沛敏等。

至李宇軒作供才知有IPAC這組織

就裴倫德是「對華政策跨國議會聯盟」(Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC)的執行董事，黎稱至李宇軒作供前，他未有聽聞這個組織。

不敢稱彭定康是朋友

黎又指，回歸前已認識前港督彭定康，因彭曾是港督，黎不敢稱兩人是朋友，但回歸後有見面。黎又指，他是透過羅傑斯和陳方安生聯絡彭定康。

黎智英稱他識台灣前總統蔡英文時，蔡仍未當台灣總統。(影片截圖）

會透過蔡英文助手接觸蔡

在台灣線方面，黎稱到台灣成立當地的《蘋果日報》時，已認識蔡英文。蔡當選總統後，黎會透過蔡的「左右手」江春男安排和蔡見面。他認為，蔡和他見面僅是公關原因，江替男亦曾是台灣《壹週刊》的專欄作家。黎稱江春男指蔡想了解時任美國總統特朗普對台灣的想法，黎因此引薦美國前國防部副部長 Paul Wolfowitz和退役上將 Jack Keane。他又指，因台灣是華人地區唯一有民主的地方，因此想協助台灣。黎又透露，曾和前台灣總統府秘書長陳菊見面。

黎智英認曾與美國時任副總統彭斯見面，但不敢叫他做任何事。（Twitter）

黎智英認曾與佩洛西(左二)見面，但指李柱銘才認識她。（Twitter）

不認識特朗普亦沒有與他聯絡

在美國線方面，黎先指不認識特朗普，也沒有和他聯絡。他於2019年7月和時任美國副總統彭斯見面，他指不知誰安排他和彭斯見面，又透露該行程是其助手Mark Simon安排，打算和美國參眾兩院議員會面，解釋香港的社會運動，望他們為港發聲。此外，他在該行程亦和時任國務卿蓬佩奧會面。但黎稱他與彭斯會面時，不會膽敢要求美國副總統做任何事，只是向他說了香港情況。

指李柱銘才認識佩洛西

黎稱他於同年10月和美國眾議院時任議長佩洛西見面，黎稱不認識佩洛西，但指民主黨創黨主席李柱銘與佩洛西認識多年。該次見面中，李和佩洛西對話，黎沒有發言，亦不記得兩人談論什麼。

從沒捐款予美國的政治人物

黎又確認，認識蓬佩奧助手Mary Kisse、美國前駐港總領事郭明瀚James Cunningham等。此外，他曾聘用美國前國防部副部長 Paul Wolfowitz，尋找在緬甸的營商機會，庭上展示相關紀錄，黎於2013至2017年間，向 Paul Wolfowitz支付合共22.5萬美元(176萬港元)。黎指他從沒有捐款予美國的政治人物，只捐款予宗教團體和智庫。

不認識日本議員菅野志櫻

至於日本線，他指不認識時任日本國會議員菅野志櫻里，並強調沒有要求該些國際線的人士對中港採取行動。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英案撮要