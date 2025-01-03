報道指特朗普前副手彭斯月中來港出席論壇　但不會與政府官員見面

特朗普本月20日將重掌白宮，美國未來的外交政策走向備受關注。《南華早報》報道，曾在特朗普首個總統任期時出任副總統的彭斯（Mike Pence），本月16日會在本港出席瑞銀集團（UBS）主辦的財富論壇《UBS Wealth Insight 2025》，並發表題為 《An insider view: a new future unfolds for the US and the world》（內部人士觀點：美國和世界的新未來正在展開）的演說，針對國際關係、經濟政策和地緣局勢動態分享看法。



有報道指美國前副總統彭斯月中會來港出席論壇的 REUTERS/Steve Marcus

《南華早報》又引述消息指，彭斯此行屬私人訪問行程，在本港期間會與商界人士見面，但不會與特區政府官員會晤。

在特朗普2017至2021的首個任期中，彭斯擔任副總統。彭斯過去對華態度顯得強硬，但未有受到北京的制裁。彭斯2015年擔任印第安納州州長期間曾訪問中國，但沒有公開記錄表明過去曾訪問過香港。

Pence served as the US vice president under Donald Trump’s previous term from 2017 to 2021.