報道指特朗普前副手彭斯月中來港出席論壇　但不會與政府官員見面

特朗普本月20日將重掌白宮,美國未來的外交政策走向備受關注。《南華早報》報道,曾在特朗普首個總統任期時出任副總統的彭斯(Mike Pence),本月16日會在本港出席瑞銀集團(UBS)主辦的財富論壇《UBS Wealth Insight 2025》,並發表題為 《An insider view: a new future unfolds for the US and the world》(內部人士觀點:美國和世界的新未來正在展開)的演說,針對國際關係、經濟政策和地緣局勢動態分享看法。



有報道指美國前副總統彭斯月中會來港出席論壇的 REUTERS/Steve Marcus

《南華早報》又引述消息指,彭斯此行屬私人訪問行程,在本港期間會與商界人士見面,但不會與特區政府官員會晤。

在特朗普2017至2021的首個任期中,彭斯擔任副總統。彭斯過去對華態度顯得強硬,但未有受到北京的制裁。彭斯2015年擔任印第安納州州長期間曾訪問中國,但沒有公開記錄表明過去曾訪問過香港。

