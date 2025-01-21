特朗普就職：中美開談一筆大生意

特朗普(Donald Trump)1月20日正式登基，成為美國史上第二位「回鍋」總統。而就在其準備走馬上任期間，TikTok經歷了一場24小時內先關停又開服的戲劇性轉變。

這一轉變背後，特朗普是最關鍵因素，可以說是特朗普給了TikTok在美國的第二次生命。也是他回給中國（應邀參加其登基典禮）的上任禮物。

中美貿易戰是特朗普第一任期中美關係的最顯著標籤，但再次當選後的特朗普明顯改變了很多，也老辣了很多，關稅不再是他處理中美關係的首選工具。對於中美關係，他似乎有了不一樣的想法。

特朗普重拾了G2這個概念，表示希望和中美共管世界。在抱怨中國對美國產業與安全造成嚴重威脅、放言將對中國產品徵收重稅的同時，也向中國展現了願意溝通、希望和中國和平相處的一面。在走馬上任的第一天，就表示希望到中國訪問，並在2025年內成行。

當然，商人出身的特朗普也充分展現了其為商人的本色和極限施壓手腕，在為TikTok放行的聲明中坐地起價，要求持有TikTok50%的股份。——你也可以理解為他為放生TikTok索取了50%的好處費。而且在上任第一天，特朗普就下令司法部長在75天內不對TikTok採取行動，同時表示如果中國拒絕批准收購TikTok協議，將會中國產品徵收關稅。

網民紛紛貼圖指出特朗普是最初帶頭禁用TikTok的人。（X@David_Leavitt）

對此，TikTok已經表示將與特朗普一起尋找維持TikTok在美可用的長期解決方案。

中國外交部在回特朗普持股要求時也表示，希望美方能夠認真傾聽理性的聲音，「對於企業的運營和收購這一類的行為，我們始終認為，應當根據市場的原則，由企業自主決定。如果涉及中國企業，應當符合中國的法律法規。」

而特朗普的「一字並肩王」馬斯克（Elon Mask）在接受媒體採訪時則表示，TikTok可以在美國運營，但是X卻不能在中國運營，這種情況需要改變。中國外交部對此已經進行了回應。

很明顯，圍繞TikTok的未來命運，中美雙方從「籌碼」到政府當局，都已經開始隔空叫價、坐地還錢。

以身做局的TikTok已經暫時贏了這場舉世矚目的政商賭局。雙方團隊接下來的攻防，很可能將主要圍繞股權展開，會和馬斯克的X媒體平台在中國落地掛鈎，甚至和特朗普自家的Truth Social落地掛鈎。

接下來如何把Tiktok包裝成一箇中美合作共贏的故事，就要看雙方如何博弈。

Tiktok肯定會在此期間扮演角色，但作為一個籌碼，它自身在這場博弈中有多大自主能力不難得知。這是兩個國家之間的生意，是特朗普2.0時代中美政商外交的第一板斧，關鍵要看兩國高層團隊如何博弈。

TikTok在美國起死回生的經歷，是中國企業在國際化過程中，充分利用所在國法律與政治框架設計，進行的一場非常精彩的政商公關案例。這背後的政商邏輯很有意義，值得每一家在美國際化經營的企業認真研究。

正應了那句話：江湖並不都是打打殺殺，江湖是人情世故，是利益勾兑。