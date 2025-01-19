公安部足以摧毀緬甸妙瓦底　呼籲中國出兵的人都是看熱鬧不嫌事大

用血淋淋的事實說服人，遠比用電影、故事、辯經說服人來得方便。最近演員王星被假工作騙到曼谷，然後被詐騙分子在曼谷機場一路送往緬甸妙瓦底園區這個事兒，大家都知道了。



緬甸苗瓦迪（妙瓦底）詐騙園區分布。（香港01製圖）

現在正常點的國人都感覺去泰國、緬甸、柬埔寨等欠發達國家不大安全了，然後陳奕迅的曼谷演唱會和趙本山的曼谷巡迴演出也都取消了。這本來是個好事兒，教育效果堪比十個《孤注一擲》電影。

但是現在的輿論出現了很奇怪的團建現象，一群數字生命開始譴責泰國軍方是妙瓦底的保護傘，又呼籲中國出動軍事力量對緬甸妙瓦底園區進行打擊，徹底剷除電詐，救出被騙去的國民，這就有點裹挾輿論的意思了。

中國是泰國第一大貿易夥伴，2023年中泰貿易規模超過1260億美元；中國是泰國農產品最主要出口市場，吸納了泰國40%以上的農產品出口，2023年僅僅榴蓮，泰國就對中國出口了45.66億美元。中國同時也是泰國最大外資來源國，2023年對泰投資超過46億美元，同比增長109%，佔泰國吸引外國直接投資總額的25%

中國是緬甸第一大貿易夥伴、 最大的進口來源國以及最大的出口市場。2023年中國對緬甸出口商品總值為114億美元，中國自緬甸進口商品總值為95.4億美元。

王星獲救。（網絡圖片）

而妙瓦底奴工詐騙園區，又能夠產生多少產值呢？按照聯合國人權高專發佈的報告，總人數可能在30萬左右，按照一個豬仔6萬的成本，20萬的營收，利潤差不多是14萬，總收益可能是420億人民幣，差不多60億美元。

緬甸全國可能至少有12萬人被迫從事網絡詐騙活動，柬埔寨估計有10萬人左右。老撾、菲律賓和泰國等其他東南亞國家也被確定為販運的主要目的地國或過境國，至少數萬人捲入其中，這些詐騙中心每年攫取數十億美元的收入。

這60億美元的收益，緬甸的地方軍閥要拿一大筆保護費(50%以上)，泰國的保護傘也會抽一筆保護費(10%-20%)，詐騙綁架園區的經營者也要拿一筆收益，大家都需要分錢的。

泰國2023年的GDP是5149億美元，緬甸2023年的GDP是648億美元；所以，這筆人口販賣、電信詐騙、綁架勒索的收益規模，對於泰國來說，佔比較小，意味著這不會成為泰國的國家意志，而只能是某些保護傘的意志。

但是對緬甸來說，這可是一大筆錢，接近GDP的10%，所以緬甸的地方軍閥必然有充足的動力來搞事情。畢竟緬甸的經濟在疫情之後，已經爛到除了電詐、綁架之外，也沒啥經濟發動機了。

1月7日，王星獲救返回泰國。（微博@泰國網）

那這個時候，正確的做法必然是通過經濟手段，給泰國政府施加壓力，要他們管好邊境，收拾人口販賣路線的保護傘；一邊像收拾緬北四大家族那樣，明面上中緬兩國公安聯合執法，暗地裡………………

為什麼竟然有很多大聰明開始團建，說妙瓦底園區是恐怖組織，要求國家出動軍事力量，投射到1500公里之外的緬甸東部山區，滅掉詐騙綁架園區和保護傘？所有呼籲中國使用軍事力量摧毀妙瓦底園區的，都是看熱鬧不嫌事大的。

恐怖組織都是有政治訴求的，而且需要製造了嚴重的、無差別的對公眾襲擊的事件；現在妙瓦底還是黑社會性質的詐騙和綁架團夥，惟一的訴求是錢，這還沒法定義為恐怖組織。再說如果沒有聯合國的授權，那中國的行為跟俄羅斯入侵烏克蘭又有什麼區別？

2023年9月拍攝的衛星地圖；位於泰緬邊境妙瓦底的KK園區清晰可見，且持續擴建中。 EUSI

妙瓦底的走勢

這個事兒顯然歸公安部管，而不是歸解放軍管。而顯然國家已經開始了佈局，估計2025年妙瓦底這個詐騙據點一定會被剷除掉。

2025年1月10日，中國公安部召開新聞發佈會。發佈會上，公安部新聞發言人張明就各界關注的緬北涉我電信網絡詐騙問題進行了介紹。張明表示，截至目前，白所成所涉的「四大家族」犯罪集團案件已經陸續進入訴訟環節。

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公安部的表態都如此清楚了，數字生命們怎麼還在煽風點火呢？

2024年12月24日，泰國前總理他信在清邁公開說：「有人向我反映，他們被電話詐騙團夥欺騙，深受困擾。目前我正在與緬甸和柬埔寨方溝通，因為這些詐騙團夥中心位於柬埔寨波貝（柬埔寨西北部與泰國接壤的小鎮）的一棟25層建築的二樓，背後還有賭場利用泰國人註冊『人頭帳戶』。我已通知柬方，請他們協助處理。如果他們處理不了，我會親自派人去整治。

同樣地，在緬甸的妙瓦底，我也與克倫民族聯盟（KNU）和緬甸政府溝通過，要求他們整治駐紮在那裡的電話詐騙團夥。如果他們力量不足，我會派人去解決。」

所以，妙瓦底沒了，還有大其力；大其力沒了，還有西港。只要東南亞還存在山區或者港口，只要還有政府無力控制的軍閥，只要還有三不管地帶，只要還有GDP僅僅幾百億的窮國，這一年幾十億美元的生意，就必然有人會做。

但是，我覺得下一個詐騙窩點大概率還是在緬甸，因為緬甸政局不穩定，又窮得一比，正處於軍閥混戰階段，毒品的生意又做不了，又不像國內省份能享受轉移支付，你說緬甸5000萬人吃啥喝啥？

在昂山素姬執政時期，緬甸中央政府還能勉強控制各個派系停火狀態。等到2021年以後，敏昂來大將推翻了合法政府，並且拘捕了昂山素姬之後，緬甸立刻爆發了反對軍政府的大規模示威，緬甸徹底進入全民吃雞大賽環節。

緬甸軍政府已經無力維持整個緬甸的秩序了，在緬北就輸給地方軍閥了。大家還記得我們抗美援朝的時候，儘管有裝備代差，但是依託山地地形，仍然能夠把聯合國軍反推。

而緬甸同樣是一個多山的國家，妙瓦底園區在下圖的右上角紅點部分，有崇山峻嶺保護，而妙瓦底的東邊就是泰國的湄索縣，這叫三不管地帶。

所以中國光協調緬甸軍政府是沒用的，他們根本搞不定佔據妙瓦底的蘇奇督（緬甸克倫民族軍），從緬甸軍政府控制的Kawkareik出發，只有兩條公路能夠通往妙瓦底，蘇奇督隨便在山中公路上設伏，就能幹掉緬甸政府軍，這說明緬甸軍政府根本控制不了妙瓦底。

（觀察者網）

大家看這張圖，每個顏色就代表著一股勢力，有大大小小幾十個軍閥割據混戰，沒有一股勢力能夠代表整個緬甸，就好比中國軍閥混戰時期，直系奉系皖系，誰能代表中國？

（觀察者網）

全球性人口販賣

根據紅星新聞記者2023年去妙瓦底親歷的營救行動報道，妙瓦底區域，沿著泰緬交界的莫艾河由北向南，依次排列著30多個電詐園區，根據局內人反饋，一般規模的電詐園區，2023年詐騙所得高達幾個億，大園區一年的收入或有幾十個億。

這篇文章質量非常高，每年大約7萬人被騙到緬甸，就是這篇文章中提出來的。建議大家好好看一看，跟現狀一對比，就知道妙瓦底園區的套路一直都沒變過，也知道老套路總是有用的套路。

比如報道中提到的朵朵中招的套路，跟最近身陷險境的無錫陽山吳姓姑娘，還有另外許某寧、林某玲遇到的套路都是一樣的——一兩個人在深夜落地曼谷，反應比較慢，還膽大包天的上陌生人的車。

來自貴州的兩個少年小龍、小傑（化名），他們聽說有外出打工掙錢機會，被「蛇頭」從廣西沿海帶上船，走水路偷渡到越南，再輾轉經泰國被賣到電詐園區；來自福建的女生朵朵（化名），則被閨蜜以到泰國旅遊為由，獨自乘飛機落地曼谷，閨蜜安排的接機人將其迷倒，醒來後發現自己身處險境。

隨著世界各國對電信詐騙的打擊，電詐園區正在業務轉型，改變傳統電信詐騙的模式，從2023年開始，轉向綁架勒索，向受害人家裡要錢，而拿到了錢，一般情況下也不會放人，而是把人再賣到別的園區，繼續當奴隸，確保你園區掙錢園區花，一分別想帶回家。

目前最新最權威的數據是《2024年聯合國毒品和犯罪問題辦公室全球人口販運問題報告[4]》，在這個報告裡，東亞東南亞甚至不是最嚴重的，而非洲和烏克蘭的情況更加嚴重。

根據《2022年聯合國毒品與犯罪調查科發佈的人口販運報告（翻譯版） - 知乎[5]》，全球範圍內，每10萬人中約有1個人被強迫勞動或者變成性奴；

而且人口販賣的目標也多種多樣，遍佈全球。值得一提的是北美和東歐那邊，主要以販賣女性，並在合法妓院營業為主，不愧是皿煮滋油的樂園。

情況變了。如果說201X年的時候，大家還可以放心的出國玩，那麼經過疫情之後，很多靠旅遊和服務業為生的國家經濟遭受重創，比如緬甸政府軍的月薪差不多是50美元/月，自己的統治都不太穩定，老百姓也掙不到錢，孤身在外的中國人自然成了一個個行走的肥羊。

這時候建議還是少去欠發達國家探險比較好，更不要相信小紅書上那些找旅遊搭子去東南亞的帖子，實在想出個近距離的國，去日本韓國新加坡旅遊，或者跟正規團，也總好過自己去緬甸老撾柬埔寨泰國自由行來得好吧。

祝大家過個好年。

本文獲觀察者網授權轉載，作者為任易。

