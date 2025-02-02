特朗普對華增稅10%靴子落地　中國不慌不忙｜點經

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月1日簽署關稅令，對來自加拿大和墨西哥的進口產品徵收25%的額外關稅，對來自加拿大的能源資源徵收10%關稅。關稅暫定4日生效。白宮表示，如果對美方關稅進行報復，美方可能擴大關稅規模。相較於墨西哥總統立刻宣布啟動B計劃，對美加徵關稅。中國政府表現克制。事實上，中國市場對於關稅衝擊已經有所預期。從2018年起，中國企業加大了經貿關係多元化，全球分散化佈局，現在應對關稅衝擊更加韌性。



對華加徵10%關稅，究竟影響幾何？前事不忘，後事之師。首先復盤「特朗普1.0」對華加徵關稅期間，中國出口受到的衝擊和變化規律。

2018-2019年，美國對中國共發起四輪加徵關稅行動。美國對華加徵關稅共涉及價值約3700億美元商品，佔2018年美國自中國進口金額的68.7%。根據智庫彼得森國際經濟研究所（PIIE）測算，美國對華進口平均關稅稅率從2018年初的3.1%最高漲至2019年底的21%，隨着2020年初中美第一階段經貿協議達成，平均關稅稅率小幅回落至19.3%。

特朗普曾在競選期間揚言，上台後將再次對中國徵收關稅，稅率可能超過60%。不過他在2月1日宣布的關稅政策就比較「鬆手」，稱向中國產品加徵10%關稅。（Reuters）

上屆特朗普政府的四輪加徵關稅行動：

- 2018年7月至8月，關稅清單1和清單2陸續生效，對500億美元商品加徵25%的關稅，主要為機械設備、汽車、鋼鐵等中間品和資本品。

- 2018年9月，關稅清單3生效，對2000億美元商品加徵10%的關稅，2019年5月加徵關稅稅率進一步提高至25%，涉及商品不僅包括食品飲料、皮毛製品、家具等消費品，還包括化工品、塑料橡膠製品、紡織材料、賤金屬及其製品以及機械設備等中間品和資本品。

- 2019年9月，關稅清單4A生效，對1200億美元商品加徵15%的關稅。主要涉及前三輪清單中未涵蓋的商品，尤其是服裝、鞋、雨傘、玩具、書籍等消費品。

- 2020年初，中美簽署第一階段經貿協議。美國對清單4B商品暫停加徵關稅，對清單4A商品加徵的關稅稅率由15%減半至7.5%。

特朗普2018年3月22日宣布對華600億美元商品加稅，為中美貿易戰拉開帷幕。直至2020年1月15日，特朗普（中右）及中國國務院副總理劉鶴（中左）在華盛頓白宮簽署第一階段貿易協議，兩國貿易關係才有所緩和。（Getty Images）

從上一輪實踐看，關稅生效前，中國企業集中「搶出口」， 關稅生效後，中國對美出口同比快速回落，持續約1-2年。2017-2023年，中國對美國出口佔中國出口比重從19.1%回落至15.0%；美國自中國進口佔美國進口比重從17.4%回落至11.1%。分商品看，按HS四位數編碼分類，美國自中國進口佔總進口比重回落的商品達887類目，佔所有商品的七成。其中，皮革箱包、家具、服裝等勞動密集型商品佔比回落最為顯著。雖然中國對美國直接出口比重回落，但中國佔全球出口份額不降反升。2023年中國出口佔全球出口份額為14.2%，高於中美貿易摩擦之前2017年的12.8%。

這是得益於，一是為應對美國加徵關稅的衝擊，中國企業通過轉口貿易的方式增加對美國的間接出口。二是中國企業為減輕關稅衝擊，增加對第三方國家和地區的產業佈局，第三方國家和地區對中國的中間品和資本品的進口需求增加。三是中國積極開拓新興市場，與其建立合作共贏關係，進一步提高了中國出口佔全球出口的份額。2017-2024年，中國對「一帶一路」沿線國家和地區的出口規模年均增長13.6%，顯著高於同期中國出口總體增速。

2018年，特朗普當局以保護國內產業的201條款關稅，對中國的大陽能模組實施30%稅額，每年遞減5個百分點至15%為止，同時為首2.5吉瓦的太陽能電池進口實施關稅豁免。（Getty Images）

其次，再來看特朗普此次加徵的10%對華關稅。加徵之後，美國對中國商品的關稅水平將在25%-30%之間。從結果看，特朗普並非針對中國。特朗普也同時宣布了對加拿大和墨西哥徵收25%的關稅。要知道，美國和加拿大曾簽訂有《美加自由貿易協定》及《北美自由貿易協定》，使得兩國大部分商品的關稅逐漸降為零。類似，根據《美墨加協定》，美國對墨西哥多數商品的關稅也為零。此外，特朗對其他盟友也沒有手軟，他宣稱已經在準備對歐盟加徵關稅。

坦白說，按照特朗普出其不意但執行力較強的行事作風，稅率並非按去年競選期間所提出的60%，這番就可以說是「手軟」，為何如此，其實是說明特朗普並不希望通過禁止性高關稅讓中美貿易直接脫鈎，而是為後續談判增加籌碼。

特朗普對華加徵關稅，可以說是預期之內，且鑑於中國完整且強大的產業鏈供應鏈體系、合作共贏貿易理念下的「朋友圈」和多元化市場、對美反制以拓展談判空間等因素，綜合機構評估，對華加徵10%的關稅，或將導致2025年中國對美國出口同比增速下降12個百分點，中國總體出口同比增速回落1.8個百分點。考慮到2024年中國出口佔GDP比重為19%，因此可能影響2025年中國GDP同比增速回落0.3個百分點。

中國出口：圖為2018年4月10日，鏡頭下中國東莞一家工廠內的鋁棒材。（Reuters）

一個最大的不確定影響是，特朗普或將對進口商品進行溯源審查，打擊中國商品通過第三方轉出口或通過簡單加工再出口至美國的行為。特朗普針對中國外遷至第三方國家和地區的產業進行貿易打擊，勢必會影響中國對第三方國家和地區的中間品和資本品出口。

面對特朗普再度對華加徵關稅，中國繼續沉着冷靜，該怎麼辦就怎麼辦就好。關稅戰的結果其實是清晰的：其一，中國商品在全球競爭力不降反升；其二，美國走向孤立主義，世界各國自然就會需要一個新的全球化體系，這個全球化體系就會自然的「去美化」。總之，按部就班的，對美國的關稅政策，及時出台有力的反制措施，增加與美國的談判籌碼。持續推進高水平對外開放，擴大中國的「朋友圈」，大力拓展對外貿易多元化。通過國內產業梯度轉移、引導核心環節和高附加值環節環節留在中國本土、推動傳統產業轉型升級等方式，防範產業空心化風險。在外部環境不確定性上升的背景下，加大財政貨幣逆周期調節力度，積極擴大內需，對沖外需可能的下滑。這一套中國政府早就輕車熟路。

美國白宮新聞發言人表示，特朗普尚未確定對歐盟徵收關稅的時間表。