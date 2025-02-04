站在2025再看「中國製造2025」　高分答卷更令西方眼紅

2015年的全國兩會上，《政府工作報告》首次提出「中國製造2025」的宏達計劃，而後國務院常務會議審議通過《中國製造2025》。當年提出「2025中國製造」的時候，似乎這個理想離我們還有一段時間。轉眼間，竟然已經10年過去了。在對「2025中國製造」緘默的這10年，發生了哪些變化？



「中國製造2025」，這個計劃的目標簡單來說，就是要把中國從一個製造大國，變成一個製造強國，實現科技上的自給自足，減少對外國技術和供應鏈的依賴。當時，中國處於全球工業價值鏈的低端，生產的大多是廉價且技術落後的產品，《中國製造2025》旨在改變這種狀況。

國務院列出了 「中國製造2025」 要大力推動突破發展的重點領域：新一代訊息技術產業、高檔數控機牀和機械人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術船舶、先進軌道交通裝備、節能與新能源汽車、電力裝備、農機裝備、新材料、生物醫藥及高性能醫療器械。

圖為2025年2月2日，美國國務卿魯比奧(Marco Rubio)到訪巴拿馬，與巴拿馬總統穆利諾（Jose Raul Mulino）舉行會晤。（Reuters）

國務卿魯比奧（Marco Rubio）2019年在任佛羅里達州參議員時，發表過《中國製造2025與美國工業未來》的專題報告，並於去年9月發表報告的續篇《中國打造的世界：「中國製造2025」九年後》（The World China Made："Made in China 2025" Nine Years Later） 指出，中國設定的10個重點產業目標中，已有9個基本實現。這些成就廣泛覆蓋新能源汽車、訊息技術、航空航天、電力設備等核心領域，為中國製造業的整體提升注入了強大動力。也另有媒體總結，中國製造2025，計劃一共36大項，已經如期完成或者基本完成的有35項，基本上就剩晶片了。

按照彭博發布的「中國製造2025」的進度圖，目前中國處於領先（Global Leader）位置的行業有：無人機、太陽能、石墨烯、高鐵、電動車。過去有兩個領域變成全球領先。處於有全球競爭力（Competitive）位置的行業有：半導體、人工智能、機械人、機牀、藥品、大型LNG船。

過去10年，有六個領域從全球落後變成有全球競爭力，進步驚人。經常被大家批評的半導體、機牀和製藥，卻被彭博社認為已經有全球競爭力。唯一落後（Behind）位置產業：是商業大飛機，但是2030也會有全球競爭力。

也就是說，無論按怎樣的劃分，「中國製造2025」都完成度非常高。

籠統的看，目標是提高中國在全球製造業增加值中的份額。截至2023年時，中國在全球製造業增加值中的佔比就已經從 2015年的26%上升到了29%。計劃的目標是到 2025年 將研發支出提高到 GDP的2.5%。這個目標在 2023年 就已經提前實現了。

分領域來看，最出彩是節能與新能源車、電力裝備兩個領域。中國的目標是成為清潔能源技術的領導者。目前，中國企業生產了全球大約 90% 的太陽能電池板和 70% 的電池，而 2015年這個數字分別是 65% 和 47%。這個領域可以說取得了巨大成功。

汽車方面，中國新能源車佔了全球70%產能。原本計劃的目標是到 2025年 中國企業銷售 300 萬輛電動汽車。但實際上，2024年的銷量就超過了1000萬輛，佔據了全球市場近三分之二的份額。中國汽車出口成為世界第一，而且還在快速增長，有可能成為中國最大出口產品。鋰離子電池也佔全球70%以上。

中國新能源車佔了全球70%產能，2024年的銷量就超過了1000萬輛，佔據了全球市場近三分之二的份額。（Getty Images）

在電力設備方面，在光伏板、風機、水電、火電、三代核電、四代核電，中國都世界第一，四代高温氣冷核核電技術中國也是唯一。超高壓輸電世界壟斷，中國擁有完全自主知識產權，連國際標準都是中國在話事。如川渝1000千伏特高壓交流工程，是首個高海拔特高壓交流工程，攻克了空氣間隙、外絕緣、電磁環境等，高海拔特高壓關鍵技術。據《世界能源統計年鑑2024》發布的數據，2023年，全球總發電量合計為299248億千瓦時，中國總發電量達到94564億千瓦時，佔世界總發電量的比重達31.60%。2024年中國發電量突破10萬億千瓦時。

在高檔數控機牀和機械人方面，2023年中國機械人產業增長，佔全球50%，當中宇數科技的機械狗在全球市場的佔有率，超過了70%。中國在機械人領域無疑的，已經是全球的第一梯隊國家。 數控機牀一直被稱為工業之母，也是國家不斷地追求突破的重點項目。中國已經是數控機牀全球最大的生產與消費國，總產值達到全球32%。

從技術角度，在五軸聯動數控機牀、數控重型機牀、立式卧式加工中心、數控車牀、數控齒輪加工機牀等部分，技術已達世界先進水平，打破了國外壟斷。但整體技術發展與頂尖水平仍有差距，如在精度保持性、數控系統穩定性等方面，尚待突破。

央視經濟信息聯播報道，北斗系統的應用，有助加快新質生產力。（新華網）

在航空航天裝備方面，北斗導航系統全面完成。中國空間站已經建成、獨立運營，人員更替常態化。網路衛星已經開始組網。中國火箭能力世界一流。

殲20、運20、直20、殲35全面服役，雙六代機實現首飛，C919規模交付使用，相信再經過一段時間的飛行記錄，C919將能夠獲得更多國家的適航許可，屆時外貿訂單將可直接與空客波音兩大公司競爭。中國在的無人機航空航天領域的專利申請，佔全球70%，是妥妥的第一梯隊領頭羊，以大疆為代表的無人機生產，更達到全球無人機市場70%的市佔率。中國在航天火箭領域的發展，技術成果較為顯著， 2024年中國累計發射運載火箭68次，成功率達到97.06%。

中國除了先前曝光的殲-36（見圖）和殲-50第6代隱形戰機外，美國衛星照顯示，還有一款新型6代戰機。（微博）

海洋工程裝備及高技術船舶方面，在海洋工程裝備的進展，在技術上已有顯著突破，如40萬噸級FPSO項目採用多項先進技術，質量精度控制已達到世界先進水平。造船方面，中國已經具備生產LNG、豪華郵輪、大型遠洋貨輪，這三種最困難的造船技術。中國連續5年斬獲全球海工接單榜首，2023年全年共獲得海工訂單73艘。2023年中國造船完工量、新承接訂單量、手持訂單量，分別佔世界市場份額的49.7%、67%和54.4%，且大型海工裝備市場份額繼續保持全球領先。中國造船2024已經佔全球訂單70%。

高鐵技術方面，中國建成了4.5萬公里的高速鐵路網，總里程佔全球50%以上，成為全球高速鐵路運營里程最長的國家，高鐵技術和服務還出口到印尼等國家。近期中國高鐵進一步的完成了提速的測試，最高時速可達450公里，另外新一代時速達到1000公里的磁浮高鐵，也在山西完成了測試。

目前中國高鐵里程全球第一，且遠遠拋離其他國家，總里程佔全球50%以上。（圖片來源：視覺中國）

此外，2023年，中國農機裝備產業規模達2937.1億元，出口額63.6億美元。在多個新興材料研發也取得成果，在全球128個領域前沿保持追趕或領先地位，新材料廣泛應用於各個領域，產出價值逐步顯現。生物醫藥及高性能醫療器械方面，中國企業已可以自主設計製造出世界最先進的超導磁共振系統，一些抗癌藥物開始進入美國市場，中國在生物醫藥及高性能醫療器械領域自給自足能力增強，產業產出價值不斷提高。高端醫療器械及部分關鍵新材料等領域仍依賴進口，自給率較低，這是未來需要重點突破的方向。

在訊息技術方面，中國建設成全世界最先進的5G設備製造產業鏈和5G網絡，5G基站超過400萬，是美國近20倍。半導體設備產業鏈基本上開始完成。獨立自主操作系統走向成功，服務器操作系統歐拉操作系統已經佔去年中國市場一半以上。28nm以上的中低端晶片，中國已經世界產能第一。當然，國內半導體生產能力仍有待提高，尤其是高端晶片。目前這個領域主要待突破的應該是，包括光刻機在內的關鍵設備和物資仍受西方出口限制的影響。

10年回望，「中國製造2025」不再是紙面上的宏大計劃，不得不說，當年突然間全國不再提及「中國製造2025」反映了一種更廣泛的政治策略。首先避免了爭議，避免進一步的國際擔憂和保護主義反應。同時，這種沉默凸顯了中國的戰略實用主義，在實現長期經濟目標的同時調整其方法。不得不說，中央高層的做事風格充分展示了東方文化的含蓄。這種含蓄表現出了兩個特點：保險，保守。

2015年的「中國製造2025」高調面世，而後就立刻緘默。而後的這10年這個詞幾乎消失了。曾經在很長一段時間，讓國人都覺得憋屈，甚至窩囊。因為要忍、得讓。但如今看，雖然這幾年國際風雲突變，遭遇了百年的格局裂變，中國的國際地位、綜合實力有了很大的提升。但站在國家的高度，在頂級高科技的較量中，保守低調一點，是完全正確的。

宇樹科技人形機器人亮相2025年春晚表演節目《秧Bot》。

不得不說，如今「中國製造2025」計劃已取得了令人矚目的階段性成果，中國科技崛起已形成「三螺旋」應：政府引導+市場驅動+工程師紅利的組合，正在改寫「西方研發-中國製造」的傳統分工。正如德國《明鏡》周刊所言：「這不是簡單的產業競爭，而是文明級的技術範式轉移」。

確實，作為「中國製造2025」計劃的堅持和推進的直接結果，中國社會發生了深刻的變化：中國消費者購買的電動汽車數量現已超過化石燃料汽車，最受歡迎的是BYD、小米等本土品牌；中國製造的C919客機已經開始服務於一些最繁忙的航線；5G技術的廣泛採用使鐵路乘客即使在通過隧道時也能享受高速網路；擁有比其他任何國家都多的智能工廠和自動化碼頭；採用國產晶片和操作系統的手機、電腦等市場規模正在擴大；中國造船產能已超過美國200多倍等……

而這還僅僅是個開始。中共其實不僅有「中國製造2025」，還有 「中國標準2035」 。 如果「中國製造2025」 是在提升中國的製造能力，那麼 「中國標準2035」 則是要讓中國在國際技術標準制定方面擁有話語權。 「中國製造2025」 側重於提升中國的製造能力和技術自給自足，而 「中國標準2035」 則是試圖通過制定全球技術標準來利用這些成就。這一步一步都將對貿易、技術和國際關係產生深遠的影響。2023年，習近平又在此基礎上提出了「新質生產力」。

圖為北京一間華為門市，攝於2023年8月30日。（Reuters）

「中國製造2025」是中國工業崛起的催化劑，到「中國標準2035」，表明了一種更為複雜和雄心勃勃的戰略，新的關注點轉向建立全球技術標準，這標誌着戰略重點的轉變，不僅僅是製造產品，還包括定義產品在全球範圍內的製造和使用方式。再到「新質生產力」的提出，則是進一步技術的革命性突破、生產要素的創新性配置、產業深度轉型升級而催生的先進生產力質態。所謂「高質量發展」，也不再停留在器物層面，更以此撬動勞動者、勞動資料、勞動對象的優化。

當然，未來中國製造業繼續突破將面臨更大的難度。必須看到，西方在技術和市場上對中國製造的打壓力度更大了。西方面對來自中國的高質量、低成本的高科技產品，特別是在光伏、大型風力渦輪機和電動汽車方面，隨時都可能發動新一輪的貿易戰和制裁。雖然縱觀西方迄今為止採取的限制性措施，有效性有限，有時甚至適得其反。但面對其措施的升級，應另當別論，不可掉以輕心。

同時，各國也都出台了各種產業計劃，比如日本經濟產業省啟動了製造業數字化升級計劃，法國還啟動了「新工業法國」計劃，美國的《晶片與科學法案》及《削減通脹法案》，歐盟也通過《國家援助計劃》和《晶片法案》等等，這意味着今後的製造業國際競爭比前10年要激烈得多。