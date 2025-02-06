美國版朝令夕改　特朗普做了一次完美路演

當地時間周二（2月4日）晚間，美國郵政服務（USPS）宣布，從2月4日起暫停接收從中國內地和中國香港寄出的包裹，直至另行通知。

該決定與特朗普（Donald Trump）政府2月4日生效的對華加徵關稅政策同步實施，被認為與特朗普政府最新生效的貿易政策直接相關。

24小時不到，USPS網站又更新公告表示收回這一禁令，「自2025年2月5日起，美國郵政服務將繼續接收來自中國和香港郵政的所有國際入境郵件和包裹」。

第一道政令還沒有走出白宮大門，否定第一道政令的第二道禁令就跑出來了。什麼叫美國版朝令夕改，這是一次完美的路演。

而這樣的情況並不是孤例，此前幾日，特朗普政府還宣佈對墨西哥和加拿大商品徵收25%關稅，同樣也是一天之內，在與加拿大和墨西哥領導人通話後，又宣佈暫緩30天執行這個行政命令。

2025年，加拿大温尼伯的一間超巿停止銷售美國酒類，以回應美國總統特朗普對加拿大加徵25%關稅。（Reuters）

這就是特朗普政府的決策風格，好像神經元式的閃爍，見好就收，見不好就立刻撤回，你可以稱之為「極限施壓」，但是從國家治理與政府決策的角度，這屬於典型的不成熟決策行為：腦袋隨時一拍，隨時就一個主意，純從直覺出發，也不進行可行性論證，更不會周密考慮具體實施與決策損失，充滿了權力的任性與隨意。

以這樣的標準看特朗普刀刀向內的政治改造，包括以馬斯克（Elon Musk）為刀砍掉美國救濟署等動作，以及在軍隊、政府、學校和安全機構等更多領域裏大膽激進的改革行為，這些決策勇則勇矣，但其穩定性與實施成效，還有待拉長時間通過結果檢驗。

從很多維度看，特朗普確實是一位了不起的政治人物，他抗壓、堅韌、性格強勢。他焦慮於自己國家在民主黨領導下的持續墮落，對國家治理與國際政治有自己獨到的看法。上任後更迅速兑現競選承諾，把這些承諾一一轉化為國家政策，他確實深刻改變了美國，也改變了世界。

在這些層面，他超越了這個地球上的絕大多數政治人物，特別是經由選舉產生的政治人物。

但是，他性格中不穩定的一面，構成了他施政的最大短板，很可能會讓他不僅遭受來自政治對手和傳統建制勢力的抨擊與質疑，還會導致政策半途而廢，甚至像本文所舉的兩個案例一樣朝令夕改。

美國總統特朗普（Donald Trump）在美國華盛頓白宮門口迎接以色列總理內塔尼亞胡，他的停火要求又變成了「清空加沙」（Benjamin Netanyahu）。（Reuters）

而他還有來自聯邦政治和政黨政治的更大制度性挑戰。美國沒有中央政府，聯邦政府和地方政府之間不存在領導與被領導關係，地方政府在法律範圍內具有極大的自主自治權力，特朗普的政令可以在聯邦政府體系內得到實施，但在各州及州以下的政府體系，其影響非常有限，甚至幾乎不會留下任何改革痕跡。

再就是政黨政治的復辟行為。美國採取的是兩黨制。兩黨制有兩黨制的好處，比如可以及時匡扶上屆政失，通過及時糾偏減少政策失誤造成的損失，同時進行相對有效的政治監督。而且這種競爭式政黨制度，可以有效保證普通大眾的政治參與，避免權力窒息社會，使得社會更有活力，更具備創新能力。這些優點確非其它威權制度可比。

但是這套制度設計的缺陷也非常明顯，而且越來越明顯。那就是兩黨監督和政策糾偏往往被異化，最終導致政治極化，不僅表現為惡性的政治競爭，還會導致政策缺乏連續性與穩定性。兩黨制下，一般一個政府的政策壽命只有四年或八年，一個黨上任成為總統，上一個政黨總統的政策，幾乎會被統統顛覆。

特朗普能否從根本上、從制度面解決這些內生性問題，不是一件特別容易的事。