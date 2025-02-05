特朗普「聯邦政府瘦身大計」燒至CIA　向全體員工推自願離職計劃

美國中央情報局（Central Intelligence Agency，CIA）已提出員工離職補償方案，以配合特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府精簡行政部門人事的計劃，並加強情報機構對中國等首要任務的關注。這項舉措使CIA成為首個向全體員工提供自願離職計劃的美國主要國家安全機構。



據彭博社報道，這是CIA2月4日向員工發出的優惠離職計劃的一部份，提出申請的員工無需工作即可領取工資和福利至9月30日。目前還不清楚有多少人會接受此項提議，政府機構員工一般留任率都很高，員工通常會待上數十年。

特朗普內閣：拉特克利夫（John Ratcliffe）1月23日宣誓出任中情局局長。（Reuters）

美國總統特朗普提名的CIA局長拉特克利夫（John Ratcliffe）在參議院的確認聽證會上承諾，將重點關注中國構成的威脅，並擴大官員在世界各地收集的情報量。拉特克利夫在特朗普第一個任期裏出任國家情報總監。

中央情報局發布的電郵聲明指：「拉特克利夫局長正迅速採取行動，確保中央情報局員工能響應政府的國家安全優先事項。」他補充說，這些努力是「為機構注入新活力，為新的領導人提供機會，並使中央情報局更好地履行其使命」戰略的一部分。

圖為2022年9月24日，美國中情局（CIA）總部大樓內。（Reuters）

《華爾街日報》率先報道了這一消息，CIA並未對外透露其預算或員工人數。

工會就自願離職計劃起訴特朗普政府

美國白宮上周向200萬名聯邦政府全職文職僱員提出自願離職計劃，2萬多人計劃接受條件離職。代表聯邦僱員的工會4日起訴特朗普政府，指政府的這項計劃武斷且反覆無常，違反聯邦法律。

據路透社報道，工會指政府無法保證計劃獲得資金支持，也沒有考慮到大規模離職潮的後果，包括可能對政府運作能力產生的影響。

2024年12月30日，美國華盛頓特區，為向已故美國前總統卡特（Jimmy Carter）致哀，國家廣場（National Mall）上的美國國旗下半旗，其背後則是國會大廈。（Reuters）

據悉，聯邦僱員如果在6日（本週四）的最後期限前接受計劃，本周起無需親身上班，就可領取薪金和福利直至9月30日。白宮的目標是有半成至一成的人自願離職，即約10萬人至20萬人。

美國媒體引述高級政府官員消息指，約2萬名聯邦僱員已接受自願離職計劃，占聯邦勞動力1％，但仍遠低於白宮5％至10％的目標。

本文獲《聯合早報》授權轉載

