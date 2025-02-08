內塔尼亞胡送給特朗普的禮物　閃耀着令人髮指的邪惡

2月4日，以色列總理內塔尼亞胡在華盛頓與美國總統特朗普會面時，向對方贈送了一個金色傳呼機。這一不尋常的禮物，背後卻隱藏着令人髮指的血腥。

回顧2024年9月17日和18日，黎巴嫩多地相繼發生數以千計的傳呼機和對講機爆炸事件。這場災難造成數十人死亡，數千人受傷，其中不乏正在開車、購物的平民百姓。黎巴嫩衛生部統計數據顯示，爆炸事件導致42人死亡，約4000人受傷，部分傷者並非都是黎巴嫩真主黨成員，還有大量無辜的旁觀者 。

這樣一場針對特定群體與平民的襲擊，與恐怖主義無異，開創了一個將民用設施用於暗殺的先例，而且破壞了地區的和平與穩定。

然而，內塔尼亞胡不僅沒有對這一暴行表示愧疚和反思，反而將其作為炫耀的資本，用金色傳呼機向特朗普展示所謂的 「力量、技術優勢和狡黠」，將象徵這場罪惡行動的金色傳呼機當作禮物送給特朗普。這無疑是對人類道德底線的挑釁，暴露了他的邪惡與冷血。

眾多網友對內塔尼亞胡贈送金色傳呼機的行為表示憤怒和譴責。有人稱這是 「令人厭惡的禮物」，「更令人作嘔的是，它被鑲在橄欖樹的橫截面上」 。這些來自民間的聲音，反映出國際社會對以色列暴行的不滿和對和平的渴望。然而，內塔尼亞胡似乎並不在意國際社會的輿論壓力，依然我行我素。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu ）近日訪美，成為總統特朗普（Donald Trum）上任後首位接見的外國元首。內塔尼亞胡還帶了一份特別的禮物給特朗普，一座金色的傳呼機，這份禮物疑似影射以色列去年九月在黎巴嫩進行的行動，以方同時引爆數千個藏有炸藥的傳呼機，造成3千多人死傷。（IG@yair_netanyahu，網絡圖片）

中東地區長期以來飽受戰亂之苦，以巴衝突、伊朗核問題等讓這片土地上的人民生活在水深火熱之中。特別是以色列在加沙的軍事行動，簡直和大屠殺無異。而以色列針對黎巴嫩真主黨的行動，不僅沒有解決任何實質問題，反而進一步加劇了地區的緊張局勢，讓中東地區的和平前景變得更加渺茫。這種短視和自私的行為，讓他成為了地區和平的最大破壞者。

內塔尼亞胡將金色傳呼機送給特朗普，也揭示了美以之間一種特殊而又危險的關係。特朗普在收到禮物時，稱讚去年 9 月以色列對黎巴嫩真主黨發動的通信設備爆炸襲擊為一場 「很棒的」 行動。這一表態無疑是對以色列暴行的縱容和支持，說明很可能美國有關機構當時也介入了暗殺行動。

美國長期以來在中東地區扮演着複雜的角色，它一方面宣稱要維護地區和平，另一方面卻在背後支持以色列的一些激進行為，甚至親自參與其中。美以之間的這種緊密關係，使得以色列在一些問題上有恃無恐。而這種行為，不僅損害了中東地區其他國家的利益，也對美國自身的國際形象造成負面影響。

若美國不改變它在中東的偏袒性政策，以色列必將繼續有恃無恐，中東地區也將永遠無法擺脱戰爭陰霾，那些無辜得阿拉伯民眾也得繼續遭受戰爭苦難。可憐無數人的生命與鮮血都未能喚醒這些政客的人性，反而成了他們彈冠相慶的祭品。