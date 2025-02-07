內塔尼亞胡向特朗普送贈金色傳呼機　影射黎巴嫩爆炸案

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu ）近日訪問美國，成為總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上任後首位接見的外國元首。特朗普也沒有讓這位盟友失望，拋出美國要接管加沙的計劃。綜合歐美媒體報道，內塔尼亞胡還帶了一份特別的禮物給特朗普，一座鑲在橄欖樹橫切面的金色傳呼機，上面刻有「致特朗普總統，我們最偉大的朋友及盟友」的英文，直接令人聯想到去年以色列策劃的黎巴嫩傳呼機爆炸襲擊。



《以色列時報》（Times of Israel）2月5日報道，內塔尼亞胡在4日的會晤中，送給特朗普兩個傳呼機，一個是金色的，另一個是普通的。底座寫着「致特朗普總統，我們最偉大的朋友和最偉大的盟友。內塔尼亞胡總理。」

有記者在網上分享內塔尼亞胡送贈特朗普的金色傳呼機，更鑲在一個橄欖樹橫切面上：

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu ）近日訪美，成為總統特朗普（Donald Trum）上任後首位接見的外國元首。內塔尼亞胡還帶了一份特別的禮物給特朗普，一座金色的傳呼機，這份禮物疑似影射以色列去年九月在黎巴嫩進行的行動，以方同時引爆數千個藏有炸藥的傳呼機，造成數千人死傷。（X@LahavHarkov）

據《英國衛報》報道，金色傳呼機疑似櫻色以色列去年9月在黎巴嫩進行的致命行動，以方同時引爆藏有炸藥的傳呼機，事件造成至少37人死亡，數千人受傷。

2024年9月17日，社交媒體獲得的影片截圖顯示，黎巴嫩貝魯特一間超市內，一名男子的傳呼機突然發生爆炸，現場一片混亂。（Reuters）

以色列媒體引述美聯社指，在贈送儀式上，特朗普向內塔尼亞胡表示：「這是一場重要的軍事行動。」（That was a major operation），直接讚揚了去年9月以色列對黎巴嫩策劃的傳呼機爆炸案。

有美國網民表示，內塔尼亞胡的做法「令人毛骨悚然」且「令人作嘔」，竟把這樣令人厭惡的禮物鑲在橄欖樹。

作為回禮，特朗普贈送內塔尼亞胡一張兩人此次會面的合照，並題字：「致BiBi，一位偉大的領袖。」（To Bibi, A great leader!）

內塔尼亞胡本週訪問美國期間，特朗普突然提出由美國接管加沙，並讓巴勒斯坦人永久遷離。此言論一出，引起國際社會譁然。