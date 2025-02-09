特朗普對FBI、CIA開刀　為何要自廢美國的「武功」？

美國總統特朗普（Donald Trump）1月20日宣誓就職當天簽署行政令，組建名為「政府效率部（DOGE）」的顧問委員會，由Tesla行政總裁馬斯克(Elon Musk)牽頭，該部門旨在對聯邦政府發起大幅改革，有意大幅削減聯邦開支。成立20天的時間裏，政府效率部已經對美國國防部、教育部、聯邦航空管理局、財政部這些部門出手了。在政府體制和運行機制方面進行如此大的「改革」，這在美國歷史上應當是尚屬首次。其動作之迅速、力度之大，令人咋舌。



可是，改革的第一刀就砍向了國際開發署，而後就是美國兩大情報機構FBI和CIA，這更令人意外。美國對外援助項目的美國國際發展署(USAID)被關閉。長期在全球60多個國家和地區設有辦事處，擁有1萬多名員工，一直是美國對外「軟實力」輸出的重要工具，然而，特朗普政府以存在大量欺詐行為為由，勒令其所有海外辦事處關閉，所有工作人員召回，網站無法訪問，數千個援助項目被悉數叫停。與此同時，FBI和CIA也未能倖免。美國中央情報局向全體員工提出「買斷計劃」，旨在使該機構與特朗普的優先事項保持一致；聯邦調查局則啟動了一輪大範圍的裁員計劃。據悉，FBI和CIA要裁掉9000人，基本上就是總人數的20%，這個數目也是非常驚人。據媒體透露，特朗普政府還計劃對美國聯邦工作人員進行大規模裁員，不接受政府延期辭職提議的員工將面臨失業風險，此次裁員預計在短時間內就會全面展開。

圖為2024年8月18日，位於埃及開羅一間醫院內的美國國際開發署（USAID）標誌。（Reuters）

USAID可以說在國際上是最臭名昭著的了。它的主要職責就是在世界各國宣傳美國普世價值觀、製造混亂，推動顏色革命或顛覆他國政權，以維護和推動美國全球稱霸戰略。而CIA雖然主要的職責是情報偵察和分析評估，但一項重要的職能也是在他國製造混亂和顛覆政權。最擅長的就是造謠抹黑捏造虛假事實，為美國干預他國內政提供依據。FBI的主要職能似乎應當是維護美國國家安全和國內治安，特別是在9·11事件之後，與CIA一道在反恐方面起到重要的作用，觸角自然也會伸向國外。這三大部門對於美國這個霸權國家可以說是至關重要的部門，是美國政治外交的重要工具之一。特朗普最新的指示是要政府效率部進駐五角大樓進行賬務、工作效率等審查。這可是美國霸權的最重要的工具，也可以說是美國霸權的根基。特朗普一上來就對如此核心部門開刀，這豈不是等於自廢美國霸權的「武功」？

必須首先認清楚的事實是，特朗普推進如此激進改革舉措，背後有着多重動機。

從競選承諾角度而言，特朗普在競選期間就向選民許下了諸多承諾，如提升政府效率、削減聯邦開支等。組建政府效率部並推進一系列改革，正是他試圖兌現這些承諾的表現。他希望通過這些行動，向選民展示他的行動力和決心，贏得選民的持續支持，為自己未來的政治發展奠定基礎。

2025年2月7日，美國總統特朗普（Donald Trump）在佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）與共和黨參議員共進晚餐時發表講話。（Reuters）

從權力層面來看，特朗普試圖通過對政府機構的大幅調整，打破原有的政治格局，鞏固自身權力。在他眼中，一些傳統的政府機構和部門，長期以來被建制派把控，這些勢力與他的政治理念和政策推行存在諸多阻礙。通過關停美國國際開發署、對美國中央情報局和聯邦調查局進行裁員等手段，他能夠清除異己，安插自己的親信，從而實現對這些關鍵部門的掌控，打造一個更加符合自己意志的權力體系。

特朗普很聰明的從情報部門下手。美國用來搞對外情報和推動顏色革命的費用，非常昂貴。而這些錢必然存在嚴重的腐敗現象。五角大樓連續7年未能通過審計，2024年更因無法解釋8240億美元預算支出，而再獲「拒絕表示意見」的審計結論。五角大樓是如此，其它部門也肯定好不到哪裏去了。以減人提效的名義對各職能部門進行審查，反腐應當是重要的一項工作。當然，對於特朗普來說，反腐不是目的，自然是通過反腐要挾和打擊政治對手或反對他的對手，才是主要目的。

儘管美國目前正在掀起「反特反馬行動」，可共和黨人只能是默默地支持特朗普，民主黨人似乎也不敢多嘴。在嚴重動了建制派政治精英奶酪的情況之下還不敢發聲，這顯然是投鼠忌器，或者說已經是授人以把柄的表現。重要的是，對手不敢過於攻擊，而此舉還會贏得普通民眾的好感，這對於贏得2年後的中期選舉肯定會有極大的益處。

圖為2025年2月3日，美國國際開發署（USAID）大樓外有民眾抗議，指責主管政府效率部（DOGE）的富豪馬斯克（Elon Musk）關閉USAID等聯邦機構。（Reuters）

另外，特朗普此舉也恰恰說明，顏色革命對於美國來說，實際上已經是沒有什麼用了。當年的阿拉伯之春行動，確實搞亂了中東。可這又如何？中東的亂局反而成為了美國的戰略負擔。而美國也因此疏遠了與阿拉伯國家的關係，或者說阿拉伯國家對美國更加警惕和不滿了。在烏克蘭的顏色革命倒是成功了，可這場戰爭打了3年，美國除了受到嚴重的戰略牽制與消耗，就是讓俄羅斯佔領了烏克蘭的大片土地。

搞亂地區或國家很容易，可美國要充分利用混亂，或者說要控制亂局可就沒那麼容易了。美國一直在對塞爾維亞推動顏色革命，可一旦真地引爆了巴干火藥桶，恐怕美國也難以收拾殘局，關鍵是美國什麼也得不到。美國的顏色革命已經為各國所警惕，顏色革命的攪亂之局更是不得人心。所以，USAID在世界上是越來越臭名昭著，美國的形象是越來越黑。放棄顏色革命這步臭棋，可以說這是特朗普非常精聰明之舉。

減人提效，消除浪費與腐敗，對政府機構進行改革重組，創新新的運行機制。這一幕真的是「似曾相識。這就是另一個「有趣」的感觸——從政府效率部目前的運作來看，顯然是在效仿中國模式。近年來，特別是新冠疫情以來，中國政府的高效治理模式和發展模式是有目共矚。承認不承認成績都擺在那裏。

2025年1月20日，全球首富馬斯克抵達美國華盛頓特區美國國會大廈圓形大廳，出席特朗普就任美國下一任總統的就職典禮。（Reuters）

當年，中國不論是改革開放之初，還是在中共十八大後掀起的新一輪改革，都遇到了不小的阻力，但都恰恰正因為有改革之舉，也才創新了中國特色的社會主義思想理論體系，也才有了今天舉世矚目的發展成就。如今，美國政府各部門的低效與腐敗問題也確實太嚴重了，也確實到了非改不可的時候了，只是不大有人敢冒這個險。中國特色社會主義能夠推動中國的大發展，那麼美國特色的資本主義也應當會促進美國的大發展。一旦改革成功，特朗普就成為了美國的總設計師了，他就也就成為了美國史上的第一人了。

但，當然，如今的美國，政治極化現象嚴重，民主黨與共和黨之間的分歧巨大，特朗普的改革舉措無疑觸動了許多利益集團的「奶酪」，引發了強烈的反對和抵制。在這種情況下，改革能否順利實施，充滿了不確定性。美國社會貧富差距不斷擴大，底層民眾生活艱難，對政府的不滿情緒日益增長。特朗普的改革雖然打着提升政府效率、削減開支的旗號，但在實施過程中，卻可能進一步損害底層民眾的利益，從而加劇社會矛盾。如果這些矛盾得不到妥善解決，美國社會可能會陷入更加動盪的局面。