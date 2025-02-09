加拿大貿易部長：擬加強與歐盟經濟聯繫　應對特朗普關稅威脅

加拿大貿易部長伍鳳儀（Mary Ng）2月8日表示，面對美國的關稅威脅，加拿大希望加強與歐盟的經濟聯繫，並維護全球貿易規則。



據路透社報道，歐盟與加拿大自2017年起受惠於《自由貿易協定》，雙邊貿易額成長了65%，並於2021年建立了《原料夥伴關係》（raw materials partnership）。

伍鳳儀周五（7日）在日內瓦會見世界貿易組織總幹事伊維拉（Ngozi Okonjo-Iweala），周六（2月8日）與歐盟貿易專員謝夫喬維奇 (Maros Sefcovic) 共進午餐。伍鳳儀說，歐盟與加拿大的貿易協定已經帶來積極的成果，但還有更多的工作可以做。「我們還能做些甚麼來幫助加拿大企業進入27個成員國中的任何一個，而加拿大反過來又應該為歐盟做些甚麼？」

加拿大出口促進、國際貿易和經濟發展部長伍鳳儀（Mary Ng）認為，有需要加強與歐盟的經濟關係。圖她在2025年1月21日於魁北克省（Quebec）舉行的自由黨內閣會議上參加新聞發布會。（Reuters）

她表示，關鍵礦產和小型企業將成為與歐盟合作的重點領域之一。歐盟尤其熱衷於建立夥伴關係，以獲取鈷、鋰和鎳這些對能源轉型至關重要的金屬，減少對中國的依賴。加拿大也在努力實現出口多元化，並於2018年設定了到2025年將非美國出口額增加50%的目標。