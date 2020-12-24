特朗普連番特赦背後的疑雲

美國總統特朗普（Donald Trump）連續兩日頒布特赦令，共赦免40餘人，但大部分都與其有利益關係。

12月23日，特朗普頒布了26項特赦令。此前一天，特朗普赦免了15人，並對另外5人完全或部分減刑。兩天的特赦名單頗具爭議，有人質疑特朗普濫用職權，認為他的赦免已經違背了美國先賢設立總統赦免權的初衷；但也有人認為，相比前任們的特赦案例，特朗普這樣做雖有不妥，但也完全屬於他的職權範疇。

特朗普赦免的人主要是在「通俄門」中認罪的親信、黨派盟友及自己的家人，包括前國家安全事務助理弗林（Michael Flynn）、前競選助理兼外交顧問帕帕佐普洛斯（George Papadopoulos）和律師范德茲維安（Alex van der Zwaan）。12月23日，他又赦免了前競選經理馬納福特（Paul Manafort）。這些人都在接受「通俄門」調查時向聯邦調查局（FBI）作了虛假陳述。

不過，對這三人的赦免更加增加了外界對於特朗普通俄的懷疑。帕帕佐普洛斯曾經在四年前特朗普競選時與一位俄羅斯官員秘密接觸，並在2017年接受調查時向聯邦調查局提供虛假口供。當時特朗普迅速與他劃清界限，發推文稱不認識這位叫「喬治」的年輕的、低級別的志願者，且說他是騙子。白宮也發表聲明，稱帕帕佐普洛斯只是一位志願者，沒有加入到競選團隊中，團隊也不為他發工資。

范德茲維安的岳父為俄羅斯富豪，在「通俄門」調查中同意配合特別檢察官米勒（Robert Miller）團隊的調查；馬納福特是「通俄」調查當中獲刑最重的人。2018年8月，他因銀行欺詐和稅收被定罪，2019年3月又因檢察官米勒指控的一項罪名而獲刑43個月。

從弗林，到本次三位「通俄門」的密友，特朗普顯示出了赦免更多「通俄們」密友的趨勢。接下來他可能會前競選顧問赦免蓋茨（Rick Gates），而此舉也是為自己徹底擺脱「通俄門」鋪路，以免自己下台後接受調查。

23日，特朗普還赦免了女婿庫什納（Jared Kushner）的父親查爾斯（Charles Kushner）。接下來，他也可能會赦免更多家人，以免他們日後遭到逃稅調查。

另外，在22日的15人名單中，有兩位前國會議員，且均為共和黨籍，分別是來自加州的亨特（Duncan Hunter）和來自紐約的科林斯（Chris Collins）。

特朗普的赦免令還有另外一個特點：人數為過去一個世紀以來最少。歷屆總統赦免人數各異，但老布殊（George H.W. Bush）最多，頒佈了74次赦免令和3次減刑令。

不過，和特朗普相比，前任們主要赦免因毒品、金融詐騙、走私、貪污公款而犯罪的人。他們因表現良好而得到寬大處理，但是特朗普的赦免大部分是跟自己有利益關係的人。

在美國憲法和《聯邦黨人文集》中都提到，「總統有權減緩和赦免觸犯合眾國之犯罪，惟彈劾案不在此列。」憲法賦予總統如此之大的赦免權，是為了弘揚慈悲，為一個人的總統之路劃上完美的句號。

《紐約時報》（The New York Times）12月23日發表評論文章稱，特朗普利用法律來保護自己及自己的盟友，這種濫用職權的行為違背了先賢們賦予總統赦免權的初衷。而拜登上台後有機會對赦免程序進行改革，例如成立一個寬大處理委員會，並配備刑事司法領域的專家，以免總統做出錯誤決定。

特朗普之前規避調查的最好方式就是贏得連任。但今年大選敗選和推翻選舉結果無果後，特朗普便訴諸特赦令為自己親信洗白。他特赦的人越多、越和自己利益有關，就越能突顯他離任後被調查的憂慮。