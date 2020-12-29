習近平對世界形勢的判斷

2020年新冠肺炎（COVID-19）疫情的持續發酵與蔓延超乎所有人的想象，2021年的世界形勢將走向何方是各方普遍關心的問題。 國家主席習近平過去半年在多個場合談及對當今世界形勢的看法。作為影響世界軌跡的國家之領袖，理解他對世界形勢的判斷，有着不言而喻的意義。

習近平12月28日同俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）進行通話。他說2020年對於中俄兩國和全世界都是極不平凡的一年。新冠肺炎疫情大流行對人類生命安全形成空前挑戰，對世界經濟造成嚴重衝擊，世界進入動盪變革期。

中國中央經濟工作會議12月16日至18日在北京舉行。會議指出，「在肯定成績的同時，必須清醒看到，疫情變化和外部環境存在諸多不確定性，我國經濟恢復基礎尚不牢固。

「明年世界經濟形勢仍然複雜嚴峻，復甦不穩定不平衡，疫情衝擊導致的各類衍生風險不容忽視。」

新冠肺炎疫情遠未結束。圖為11月11日，身穿個人防護裝備的醫護人員在忙碌。（REUTERS）

12月9日晚，習近平同法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）通電話。習近平指出，當今世界不穩定性不確定性增加，呼喚更多大國擔當。

11月27日，習近平在第十七屆中國－東盟博覽會和中國－東盟商務與投資峰會開幕式上致辭。他說，世界面臨的不穩定不確定因素正在增加，全球經濟低迷，單邊主義、保護主義抬頭，網絡安全、重大傳染性疾病、氣候變化等非傳統安全威脅持續蔓延，國際秩序和全球治理體系受到衝擊。

11月21日，習近平在北京以視訊方式出席二十國集團領導人第十五次峰會第一階段會議，稱即將過去的一年，人類經歷了百年來最嚴重的傳染病大流行，超過百萬人失去生命，世界經濟陷入衰退，社會民生遭遇重創，影響超出2008年發生的國際金融危機。

習近平普京疫情以來多次通話。圖為2019年6月普京和習近平參加在莫斯科克裏姆林宮舉行的投資項目展示會。（Getty Images）

11月20日，習近平在北京以視訊方式出席亞太經合組織第二十七次領導人非正式會議並發表講話。他表示，當前，世界和亞太正在經歷深刻變革，新冠肺炎疫情暴發加速了這一趨勢。世界經濟陷入低迷，經濟全球化遭遇逆風，單邊主義、保護主義抬頭，公平和效率、增長和分配、技術和就業等矛盾更加突出，貧富差距仍普遍存在，全球治理體系面臨新的挑戰。

11月19日，習近平在北京以視訊方式出席亞太經合組織工商領導人對話會並發表主旨演講。他稱，人類正處在一個特殊的歷史時期。新冠肺炎疫情全球大流行，推動世界百年未有之大變局加速演進。世界經濟深度衰退，全球產業鏈、供應鏈遭受衝擊，治理赤字、信任赤字、發展赤字、和平赤字仍在擴大。單邊主義、保護主義、霸凌行徑上升，經濟全球化遭遇逆流，加劇了世界經濟中的風險和不確定性。

11月17日，金磚國家領導人第十二次會晤以視訊方式舉行。習近平說當前，世紀疫情和百年變局交織，國際格局深刻演變。「國際貿易和投資急劇萎縮，人員、貨物流動嚴重受阻，不穩定不確定因素層出不窮，世界經濟正在經歷上世紀30年代大蕭條以來最嚴重的衰退。」

法國總統馬克龍過去多次談到戰略自主，圖為2019年習近平歡迎馬克龍到訪中國。（AP）

11月10日，習近平在北京以視訊方式出席上海合作組織成員國元首理事會第二十次會議。他稱，新冠肺炎疫情加速了國際格局調整，世界進入動盪變革期。國際社會正在經歷多邊和單邊、開放和封閉、合作和對抗的重大考驗。

9月21日，習近平在聯合國成立75周年紀念峰會上發表講話，說當今世界正經歷百年未有之大變局，突如其來的新冠肺炎疫情對全世界是一次嚴峻考驗。人類已經進入互聯互通的新時代，各國利益休慼相關、命運緊密相連。全球性威脅和挑戰需要強有力的全球性應對。

9月14日，習近平在北京同歐盟輪值主席國德國總理默克爾（Angela Merkel）、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）共同舉行會晤，會晤以視訊方式舉行。習近平指出，當前，新冠肺炎疫情全球大流行使百年未有之大變局加速演進。人類面臨許多共同挑戰，正站在新的十字路口。

11月22日，習近平在北京以視訊方式出席二十國集團領導人第十五次峰會第二階段會議，重點闡述關於可持續發展問題的看法。（新華社）

中共中央政治局7月30日召開會議。會議稱，當今世界正經歷百年未有之大變局，和平與發展仍然是時代主題，同時國際環境日趨複雜，不穩定性不確定性明顯增強。

中共中央政治局7月30日下午就加強國防和軍隊現代化建設舉行第二十二次集體學習。習近平指出，「當前，世界百年未有之大變局加速演進，新冠肺炎疫情對國際格局產生深刻影響，我國安全形勢不確定性不穩定性增大」。

7月8日，習近平同普京通電話。習近平強調，當前國際形勢變化很快，中俄作為全面戰略協作夥伴，密切戰略溝通合作十分必要。

9月14日，習近平在北京同歐盟輪值主席國德國總理默克爾、歐洲理事會主席米歇爾、歐盟委員會主席馮德萊恩共同舉行會晤，會晤以視訊方式舉行。（新華社）

總體來看，習近平在12月28日、11月10日兩次提到世界進入動盪變革期。不確定性、不穩定性是被提到的高頻詞彙。

7月30日，中共中央政治局會議稱國際環境日趨複雜，不穩定性不確定性明顯增強。11月27日，習近平稱世界面臨的不穩定不確定因素正在增加，12月9日習近平提到當今世界不穩定性不確定性增加，12月16日至18日的中國中央經濟工作會議提到疫情變化和外部環境存在諸多不確定性，明年世界經濟形勢仍然複雜嚴峻，復甦不穩定不平衡。

就疫情對世界經濟的影響而言，習近平的措辭有「疫情對世界經濟造成嚴重衝擊」，「明年世界經濟形勢仍然複雜嚴峻」，「全球經濟低迷」，「世界經濟陷入衰退，社會民生遭遇重創，影響超出2008年發生的國際金融危機」，「世界經濟陷入低迷」，「世界經濟深度衰退」，「世界經濟正在經歷上世紀30年代大蕭條以來最嚴重的衰退」等。