美媒：誤判習近平是美國最大的戰略失策

中國持續崛起，令美國政界頗為不安，美國輿論界亦在找尋背後的緣由來解釋中國是如何在美國主導的全球體系下成長起來。在美國《華爾街日報》看來，掌權前的習近平善於隱藏自己意圖，導致美國誤判這位如今看來非常強勢的中共領導人。

習近平在執政前，被外界認為一直在韜光養晦。（新華社）

12月27日，美國《華爾街日報》刊發一篇題為《後冷戰時代美國最大的戰略失算——誤判習近平》的文章，全文7,000多字，對中共總書記習近平人生的重要節點進行了解讀。

文章稱，在2012年習近平成為中國最高領導人之前的兩年裏，美國官員曾試圖通過一系列面對面的會談來了解他。

當時美國官員的結論是：雖然習近平比胡錦濤自信和直率得多，但他很可能與胡錦濤一樣，繼續致力於與中美關係的穩定發展，並促進中國更緊密地融入由美國主導的全球秩序。有人甚至希望，習近平能重啟停滯的經濟改革。

然而，這是美國後冷戰時代最大的戰略誤判之一。

文章稱，在隨後的八年中，習近平給中國的未來定下了擴張和超民族主義的基調，表現出了對權力的慾望和操縱政治的才能。他把自己和毛澤東相提並論，復興了中國共產黨，並取消了國家主席的任期限制，如果他願意，他可以終身執政。

現在，隨着疫情在中國得到控制而美國各地疫情依然嚴重，習近平又宣傳帶有他個人風格的科技加強版馬克思主義，指這種執政理念是比自由市場民主更優越的選擇，是解決全球問題的「中國方案」。

「他顯然不會成為第二個胡錦濤，」曾在前奧巴馬政府擔任高層官員的拉塞爾（Danny Russel）說：「我所低估的，是他對風險的容忍度。」

2012年11月15日，習近平與胡錦濤在北京人民大會堂合影。（新華社）

在習近平上台前的30多年裏，中共向集體領導和減少政府幹預的執政風格轉化的趨勢非常明顯，但習近平執政後迅速扭轉了這一趨勢。文章認為，這其中根源包括他的父親被打倒，青少年時期在中國農村的生活，在軍隊中的經歷，還有在黨內精英中間暗流湧動的民族主義和「新左派」的薰陶。

主張中國實行開明專制的學者蕭功秦說，習近平的目標是讓全世界認可中國的大國身份，並認識到他在中國的偉大復興中起到的關鍵做用，骨子裏來說他是個民族主義者。

對於習近平是否放棄集體領導，蕭功秦引述中央黨校教授的話說，「習近平沒有放棄集體領導，但不願意預測他是否會在2022年屆滿時退休。」

文章稱，習近平從自己家庭遭遇重大變故中得出結論，政治是一場贏家通吃的競賽，掌握實權以前應該隱瞞自己的觀點。但上台執政以後，習近平的控制慾和對同僚的不信任感就表現了出來，一方面與集體決策機制漸行漸遠，一方面又在反腐運動中盯上潛在的政治對手。

澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）說，習近平得出的結論就是不受約束的市場力量會嚴重威脅到中共的長期領導，對中共的忠誠是他血液裏流淌的東西，任何形式的和平改造他都不會買賬，無論直接還是間接。

在習近平治下的中國，有關毛澤東的話題逐漸增多。（左：微博@新華視點/右：VCG）

文章還指出，習近平對毛澤東的看法應該是矛盾的，他學會了敬畏毛澤東，但也因為毛澤東而遭受苦難。令人驚訝的是，他會把毛主義重新拿出來，做為中共和他自己執政合法性的依據。

華盛頓戰略與國際研究中心的中國政治問題專家布蘭切特（JudeBlanchette）說，「我認為他繼承的不是那個奉行革命激進主義的毛澤東，而是建國時期的毛澤東，是那個在朝鮮戰爭中與美國打成平手的毛澤東。」

布蘭切特曾撰寫過一本關於新毛派運動的書籍，書中曾寫道，1979年春天，大學畢業不久的習近平在父親幫助下找到了一份工作，擔任當時的中國國務院副總理兼國防工作的耿飈的秘書。這段經歷讓他在精英政治、國際關係和軍事方面上了三年速成班。

在這期間，習近平了解到中美關係的內幕，學會了把美國看成合作夥伴和潛在威脅。

離開耿飈後，習近平進入地方工作了25年。在2007年升任中共最高決策機構政治局的常委後，他越來越多地接觸到全球金融危機之後愈演愈烈的自由化倡導者與反對者之間的爭論。

文章稱，2009年，以中國國家副主席身份訪問墨西哥的習近平曾對美國做了一番不加掩飾的嘲諷。他說：「有些吃飽了沒事幹的外國人，對我們（中國）的事情指手劃腳。中國一不輸出革命，二不輸出飢餓和貧困，三不去折騰你們，還有什麼好說的。」

2011年，習近平在中國會見了時任美國副總統的拜登（Joe Biden）。據瞭解會談內容的人透露，習近平詳細談到了蘇聯的崩潰以及中東地區獨裁者被推翻的事件，指出這些人脱離了民眾，沒有遏制住腐敗。

「他明確地暗示中共正面臨一些生死存亡的挑戰，他也認為有些事情必須改變，」拉塞爾說，「我從他的話中得到的看法是，權力中心太多了，不止這個國家需要強人，這個政黨也需要強人。」

與習近平交談過的人說，中國遏制疫情的成就讓習近平對自己的治理模式更有信心。雖然2022年之後繼續執政可能面臨阻力，但無論黨內還是黨外，敢打賭習近平失敗的人仍是寥寥無幾。