瘋狂比特幣：共識能撐得起這種「貨幣」嗎？

2020年對全球經濟而言是艱難的一年，對比特幣（Bitcoin）而言卻是充滿機遇的一年。各國寬鬆的貨幣政策令全球流動性異常充裕，比特幣等加密貨幣連創新高。

嚴格來說，比特幣並不是嚴格意義上的「貨幣」。目前，各國流通的貨幣主要是信用貨幣，貨幣的購買力由政府提供保障。例如，《中國人民銀行法》第十五條規定「以人民幣支付中華人民共和國境內的一切公共的和私人的債務，任何單位和個人不得拒收」。

那麼，比特幣無政府信用背書，其購買力從何呢？比特幣購買力來自於所有交易者的共識，即比特幣的交易者普遍認可這種貨幣的「價值」。也就是說，如果市場上的比特幣交易者認為比特幣價值100美元，那麼1比特幣就能在市場上兑換100美元。這也是為什麼比特幣會跟着「市場情緒」的起伏而大漲大跌。

從這點上看，比特幣的價格波動頗似有價證券，都被市場情緒左右。不同點是，股票、債券等有價證券通常有一個「理論估值」或「合理估值」，雖然大多數時間有價證券會被高估或低估，但是，其價值仍會圍繞「理論估值」或「合理估值」上下波動。相比之下，比特幣等加密貨幣的價值完全依賴市場的共識，缺乏共識的加密貨幣的價格會瞬間暴跌，甚至清零。

沒有任何政府或組織為比特幣的信用提供背書，共識是比特幣的價值基礎。（視覺中國）

共識其實是一個寫入比特幣基因的特徵。比特幣源於區塊鏈技術，該技術要求，只有得到社區大多數人的認可，新產出的區塊才是有效的。這種根據特定算法生產有效區塊的過程被稱作「挖礦」，挖礦成功會得到比特幣獎勵（目前為6.25個比特幣）。

當然，有共識就有分歧。由於挖礦的原則是先到先得，有時兩個礦工在幾乎相同的時間成功生產出有效區塊，此時區塊鏈就會分叉。此後，所有礦工會根據自己的判斷分別在兩條分叉各自挖礦，其中得到共識更多的分叉擁有更多算力，也會逐漸比另一條分叉更長。這時候，根據最長區塊鏈原則，所有礦工會回到最長的分叉繼續挖礦。較短的分叉被所有人放棄後，挖礦所得的比特幣也會消失。

上述分歧只是挖礦中的意外，產生的分叉被稱作意外分叉。然而，比特幣社區在完善區塊鏈時也會發生主觀分歧，產生硬分叉。例如，2017年8月1日，比特幣社區因技術路線問題產生分歧，區塊鏈出現分叉，分出了另一大加密貨幣「比特幣現金」（Bitcoin Cash）。這種類型的加密貨幣也被稱作「分叉幣」。

在比特幣的發展歷史上曾出現多次分叉，既有意外分叉，也有硬分叉。無論是哪種分叉，只要失去共識，或者說失去繼續下去的礦工，這條分叉就會失去一切價值。事實上，大部分分叉幣通常會在一陣喧囂過後變得無人問津，價值隨之清零。由此可見，共識是區塊鏈延續的基礎，也是比特幣的價值所在。

只要有共識就能創造「貨幣」，區塊鏈運作的這種運作原理讓很多「頭腦靈活」的人看到空手套白狼的機會。因此，以建立共識共享社區為名，大量加密貨幣通過眾籌的方式被創造出來，這種模式被稱為首次代幣發行（Initial Coin Offering，ICO）。為了製造共識，本來屬於極客圈（geek circle）的加密貨幣被廣泛傳播，吸引了大量不清楚其運作原理的普通人。由於缺乏對技術的認可，以及對區塊鏈社區的歸屬感，這些來自普通人的共識只是投機心理作祟，一旦收益率不及預期，這些所謂的共識會很快消失。

可以說，加密貨幣成也「共識」，敗也「共識」。目前，加密貨幣跟蹤網站CoinMarketCap上記錄的4076種加密貨幣，有近一半加密貨幣因缺乏共識已經不再流通。這些加密貨幣的大起大落證明，當市場情緒高漲時，共識凝聚，加密貨幣或許能夠水漲船高；然而，當熱情退卻時，加密貨幣的價格也可能一瀉千里，甚至清零。