2021年新冠變異疫苗或難撐　歐美經濟陷入「失能」

2021年新冠肺炎（COVID-19）疫情依舊將在全球肆虐。疫情對於全球經濟，尤其是歐美經濟的打擊將長期持續。相比於中國的嚴密組織和產業保障能力而言，截至目前，歐美國家尚沒有應對新冠肺炎疫情的有效政策和也難以進行民眾動員。目前，歐美大多將疫情的緩解，寄託在新冠肺炎疫苗的成功研製和量產之上。希望有一個外部的力量來拯救世界，而不是靠民眾自己。

這導致了歐美國家，以及歐美資本市場對於新冠肺炎疫苗的成功寄予了太多的希望，而沒有願意承認真正的問題，更沒有人願意為此做出改變。

對此，在第二輪疫情失控之前，摩根士丹利（Morgan Stanley）、高盛集團（Goldman Sachs）等國際知名金融機構都曾經給出了相對樂觀的估計。它們曾普遍認為，隨着新冠肺炎疫苗和抗體治療的成功以及批量生產，更多的人將獲得免疫，封城等措施將逐步解除，因此，2021年全球經濟增長率有望達到6.4%。瑞銀集團（UBS AG）認為，到2021年第二季度，新冠疫苗的廣泛供應將有助於歐洲和美國走上持續復甦的道路。全球經濟有望在2021年底前恢復到病毒大流行前的水平。

然而，10月中旬以來，新冠肺炎疫情在歐美等國家的再次失控，已經使得曾經對2021年的美好幻想都將成為泡沫。截至12月30日，美國當日新增新冠確診病例19.6萬人，英國當日新增新冠確診病例約5.3萬人，法國當日新增新冠確診病例1.1萬人、德國當日新增新冠確診病例2.4萬人，意大利當日新增新冠確診病例1.1萬人。新冠肺炎疫情已經出現了全球範圍內的二次爆發。新冠肺炎疫情已經幾乎不可能在2021年一季度結束。

2020年12月中旬，隨着在英國發現新冠病毒變異，大量人群正在被感染，英國已經採取了封城措施。圖為正在等待離開英國的卡車擁堵在路上。（AP）

之前一度被誇大的歐美研發的新冠肺炎疫苗，在生產和冷凍鏈運輸上面都遇上困難。至於什麼時候能夠降價，以實現全社會的免疫接種覆蓋，則更加遙遙無期。而中國生產的疫苗則被歐美拒之門外。

在人類與病毒的戰爭中，病毒目前似乎正在贏得「勝利」。由於歐美各國對於新冠肺炎疫情的（至少最終透過普遍疫苗接種所達成的）群體免疫政策，實際上較為放任自由，使得新冠肺炎疫情的傳播大大加快，同時也加速了病毒自身的變異。12月中下旬以來，在英國等國家先後發現具有更強傳染力的變異新冠病毒，以及其他的變異品種，有可能讓人類目前所有疫苗研製功虧一簣。

僅僅寄希望於疫苗，而不採取嚴格的集體防控措施，不對產業、經濟進行調整，來動員民眾參與到疫情防控中來，將是歐美各國犯下的最嚴重的錯誤，也將是2021年全球經濟深陷衰退的罪魁禍首。

資本的一家獨大、社會組織的力量失衡，使得歐美各國政府不斷陷於黨爭，而無法作出有效、及時的決策。以自由之名，被灌輸和打散的民眾也難以形成共識和一致的行動。其結果是，整個歐美經濟沉浸在「先救市後救人」的資本狂歡之中。無限制的貨幣量化寬鬆政策，零利率、負利率政策一個接着一個地出台。美元在「放水」救市，歐元國家則在舉債度日。

儘管民眾也能從中得到一部分救濟，但是，絕大多數資金卻進入了大資本的手中。一面是數以千萬計的民眾被新冠肺炎奪取健康和生命、產業經濟一片凋零，而另一方面是全球資本市場的異常火爆、市值大漲。在疫情期間，美國排名前100位的富豪資產則從原有的約3萬億美元激增至約4萬億美元。大量資金最終沒有進入實體經濟，用來創造就業、增加民眾財富，反而流入了資本市場加劇了美國的貧富分化。

這必將是人類歷史上的一大丑聞。從某種意義上來講，歐美各國在經濟上，除了無限制的貨幣「放水」外，已經陷入了社會功能「失能」的窘境。而目前，歐美的政客和民眾還依舊沒有意識到，真正導致疫情失控、使得經濟衰退的其實不是病毒本身，而是社會的渙散、資本的畸形發展。因此，在2021年歐美經濟依然難以看到曙光。