一分鐘看世界｜中國疫苗怎翻身？誰遭列匯率操縱國、歐美狙擊科企

即時國際
撰文：
最後更新日期：

今天是12月17日星期四，以下是你今天需要知道的國際新聞：

展望2021系列

雖然明年1月特朗普時代暫告一段落，其反全球化的孤立主義傾向卻可能會繼續影響美國政治。而拜登新政府也難以回到前特朗普時代的全球化路線，庶幾將走上一條「弱全球化」之路……（點擊以解更多

↓想知道其他國家民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

誰遭列為匯率操縱國

美國財政部公布其半年度匯率操縱國報告，瑞士與越南「上榜」，中國維持在觀察名單內。部門亦指出，因符合一些準則而被列入「觀察名單」的國家或地區已增至十個，包括泰國、印度及台灣……（點擊以解更多

圖為美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）2020年12月2日出席國會聽證會（Getty）

遲來的祝賀

美國總統當選人拜登（Joe Biden）與副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）2021年1月20日宣誓就職，惟典禮規模將因疫情縮減。在選舉人團確認拜登勝選後，之前一些未有祝賀拜登的國家領袖亦陸續發出訊息，包括墨西哥及巴西。其中值得留意的是巴西總統博爾索納羅對美發出相對正面的訊息。有分析認為，如拜登上任後與巴西在貿易方面談不擺，可能會將巴西推向中國……（點擊以解更多

圖為巴西總統博爾索納羅8月5日在巴西利亞出席一個儀式時的情形。（AP）

中國疫苗公關戰

在世界衛生組織（WHO）將派專家組到中國調查新冠病毒起源，成員之一的德國專家倫德茨（Fabian Leendertz）稱行程目的是收集數據而不是尋找罪魁禍首之際，中國正在致力將本國研發的疫苗推向世界各地，協助阻止疫苗導致更多人染疫及死亡。然而中國疫苗面對的質疑很多。有專家認為中國可能要求在「一系列」問題上進行合作，或比如在有爭議的南中國海制定行為準則，以及讓中國技術產品獲得更多人的接受……（點擊了解更多

Fb、Google成被告

歐盟委員會12月15日公布《數碼市場法》與《數碼服務法》，兩個法案旨在限制大型科技企業的市場行為，由於其懲罰力度較大，因此受到外界關注。Google及Facebook都成為一些政府的目標。美國多州已準備對Google提出反壟斷訴訟，指控Google故意調整搜尋引擎排列次序。澳洲監管機構向Facebook提告，指控它與子公司旗下的應用程式涉及誤導及欺騙用家行為

圖為國際網上倡議社群Avaaz一名社運人士戴上Facebook創辦人朱克伯格的面具，12月15日來到位於比利時布魯塞爾的歐盟委員會大樓外請願。當天是歐盟委員會公布《數碼服務法》的日子。（AP）

星洲吹起「泡泡」

新加坡的新冠肺炎疫情相較一些國家緩和，它又已成為亞洲首個批准使用輝瑞與德國生物新技術公司（BioNTech）聯手研發疫苗的國家，政府更有信心讓舉國上下重過正常生活。它2021年1月中會開放特別旅遊通道申請，允許為數有限的人在入境後免隔離檢疫這可說是為世界經濟論壇做試驗

新加坡新冠肺炎疫情：圖為6月30日，遊人來到新加坡魚尾獅像前拍照。（AP）

編輯精選

中國女間諜傳聞何以攪動美國國會山

重返氣候治理　拜登的雄心遠見恐難實現

一日之內連遭美歐制裁　埃爾多安輪盤賭局的危與機

民粹政治與反疫苗運動　歐洲為何對疫苗如此抗拒？

必看話題文章

素媛案犯人趙斗淳出獄遷新居　房東發現「非常租戶」狠下逐客令

網民熱議世上最寂寞小屋　沒有水電但竟有桑拿　原來專為他們而設

澳洲東部受百年一遇風暴吹襲　黃金海岸驚現「咖啡泡沫海」奇景

Rolex是腕上共通語言？盤點政界名人手錶　一位最愛平價品

每天早上，讓你一分鐘看懂世界。

【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。

歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。