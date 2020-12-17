一分鐘看世界｜中國疫苗怎翻身？誰遭列匯率操縱國、歐美狙擊科企

今天是12月17日星期四，以下是你今天需要知道的國際新聞：

展望2021系列

雖然明年1月特朗普時代暫告一段落，其反全球化的孤立主義傾向卻可能會繼續影響美國政治。而拜登新政府也難以回到前特朗普時代的全球化路線，庶幾將走上一條「弱全球化」之路……（點擊以解更多）

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誰遭列為匯率操縱國

美國財政部公布其半年度匯率操縱國報告，瑞士與越南「上榜」，中國維持在觀察名單內。部門亦指出，因符合一些準則而被列入「觀察名單」的國家或地區已增至十個，包括泰國、印度及台灣……（點擊以解更多）

圖為美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）2020年12月2日出席國會聽證會（Getty）

遲來的祝賀

美國總統當選人拜登（Joe Biden）與副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）2021年1月20日宣誓就職，惟典禮規模將因疫情縮減。在選舉人團確認拜登勝選後，之前一些未有祝賀拜登的國家領袖亦陸續發出訊息，包括墨西哥及巴西。其中值得留意的是巴西總統博爾索納羅對美發出相對正面的訊息。有分析認為，如拜登上任後與巴西在貿易方面談不擺，可能會將巴西推向中國……（點擊以解更多）

圖為巴西總統博爾索納羅8月5日在巴西利亞出席一個儀式時的情形。（AP）

中國疫苗公關戰

在世界衛生組織（WHO）將派專家組到中國調查新冠病毒起源，成員之一的德國專家倫德茨（Fabian Leendertz）稱行程目的是收集數據而不是尋找罪魁禍首之際，中國正在致力將本國研發的疫苗推向世界各地，協助阻止疫苗導致更多人染疫及死亡。然而中國疫苗面對的質疑很多。有專家認為中國可能要求在「一系列」問題上進行合作，或比如在有爭議的南中國海制定行為準則，以及讓中國技術產品獲得更多人的接受……（點擊了解更多）

Fb、Google成被告

歐盟委員會12月15日公布《數碼市場法》與《數碼服務法》，兩個法案旨在限制大型科技企業的市場行為，由於其懲罰力度較大，因此受到外界關注。Google及Facebook都成為一些政府的目標。美國多州已準備對Google提出反壟斷訴訟，指控Google故意調整搜尋引擎排列次序。澳洲監管機構向Facebook提告，指控它與子公司旗下的應用程式涉及誤導及欺騙用家行為。

圖為國際網上倡議社群Avaaz一名社運人士戴上Facebook創辦人朱克伯格的面具，12月15日來到位於比利時布魯塞爾的歐盟委員會大樓外請願。當天是歐盟委員會公布《數碼服務法》的日子。（AP）

星洲吹起「泡泡」

新加坡的新冠肺炎疫情相較一些國家緩和，它又已成為亞洲首個批准使用輝瑞與德國生物新技術公司（BioNTech）聯手研發疫苗的國家，政府更有信心讓舉國上下重過正常生活。它2021年1月中會開放特別旅遊通道申請，允許為數有限的人在入境後免隔離檢疫。這可說是為世界經濟論壇做試驗。

新加坡新冠肺炎疫情：圖為6月30日，遊人來到新加坡魚尾獅像前拍照。（AP）

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