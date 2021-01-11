強推WhatsApp共享資訊　Facebook再一次的肆無忌憚

Facebook（下稱Fb）旗下通訊軟件WhatsApp近日更新用戶私隱條款，要求用戶同意WhatsApp與Fb共享用戶資訊，否則有關帳戶將無法繼續使用。這引起部分網民「轉會潮」，包括Tesla總裁馬斯克在Twitter上公開呼籲網民轉用的Signal、過往各地示威民眾經常用來私下通訊的Telegram等，都錄得顯着增長的下載量。 踏入2021年，反壟斷法及社交媒體內容管理權力過大之類圍繞科網巨企的爭議勢必愈加升溫。拜登政府有必要就着制衡科網巨企向大眾給予令人滿意的答案。

正當各界對科網巨企權力極度擴張提出質疑，Fb旗下WhatsApp在此風眼下一於忽略所有民間質疑，強行要求用戶在2月8日前同意有關條款，否則將無法繼續使用WhatsApp服務。被Fb用作共享的資訊包括電話號碼、定位紀錄、通訊錄名單、用戶照片等。

在WhatsApp公布最新私隱條款政策之前，用戶有權更改應用程式設定，拒絕與Fb共享個人資訊數據。但根據最新條款，今年2月8日後，用戶若不接受相關條款將不能繼續使用WhatsApp。事實上，Fb、Instagram及Whatsapp此前的數據共享程度並不明確，是次徵求用戶首肯，可能也只是「後補儀式」。

WhatsApp強行要求用戶在2月8日前同意有關條款，否則將無法繼續使用WhatsApp服務。（資料圖片）

Fb近年積極營造以Fb、Instagram及Whatsapp三大應用程式所構建的跨平台生態圈。去年10月，Fb已進一步強化旗下Fb Messenger與Instagram訊息功能的合併，用戶可以與在兩個平台建立了聯繫的親朋好友進行跨平台通訊，兩個平台的訊息都會互相整合。

更早之前，Fb與Instagram的廣告系統已經實現共通。Fb專頁管理人可以透過Fb交付廣告，而該廣告則同時能夠出現在Fb及Instagram平台之上，增加商戶向目標觀眾投放廣告的精準度。

由示威到演變成國會衝擊，以至特朗普社交帳戶被封鎖，Twitter等社交巨擘都擔當重大角色。（AP）

全球出現刪ＷhatsApp潮

根據國外科技網站的資料顯示，觀乎去年全球下載量最多的應用程式，WhatsApp、Fb、Fb Messenger、Instagram皆名列十大之內。這次WhatsApp最新政策變動，明顯是沿用上述整合策略，強化Fb三大應用程式所構建生態圈的資訊互通。

由於Fb此舉被不少網民視之為「霸王硬上弓」，網絡出現大批「刪Apps轉會」的呼籲。1月7日，在當天剛好成為世界首富的Tesla總裁馬斯克（Elon Musk）就着WhatsApp是次條款修改，在Twitter上公開呼籲網民轉用Signal。三天後，連Twitter創辦人多爾西（Jack Dorsey）也在自家平台發推文，暗示大家應「轉場」使用Signal。

Use Signal — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2021

與此同時，另一通訊軟件Telegram也成為網民所追捧之替代應用程式。

《路透社》引述網絡數據分析公司Sensor Tower的資料，1月7日及8日兩天內，Signal的下載量超過十萬，Telegram更錄得接近220萬的驚人下載量。

而根據App Annie在1月10日的最新資料，Signal在該天同時成為了美國、加拿大、法國、德國、英國等地iOS App Store的免費軟件下載量排行榜的第一位。

通訊軟件Signal成為了網民追捧取代WhatsApp的熱門應用程式。另一通訊軟件Telegram的下載量也創新高。（資料圖片）

在接近九成16歲至64歲網民使用WhatsApp的土耳其，WhatsApp更新條款後，大批網民轉用由當地電訊商Turkcell所開發的通訊軟件BiP。BiP在短短24小時內增加超過100萬用戶。

WhatsApp新條款在香港亦引起熱議，不少網民都嘗試「轉場」Signal。根據最新的蘋果App Store下載榜，Signal成為現時下載量第一的免費應用程式，Telegram則排在第三。而被香港網民認為「取代Fb」的美國新興社交平台MeWe，就排在第二位。

雖然，巿場上的確有其他社交平台或通訊程式供選用，然而對於不少用戶而言，在fb或WhatsApp建立已久的社交人脈或聯絡方式，在霎時之間確實難以摒棄。同時，誰能確保其他程式或社交平台往日沒有類似這樣的問題？

比利時布魯塞爾，一名示威者扮成朱克伯格，高舉「管制我」的標語。（Reuters）

拜登政府要做些事了？

加上美國國會暴亂事件後，涉嫌煽動支持者包圍國會的總統特朗普，被Twitter及fb雙雙永久封鎖帳戶。這舉措一方面被認為是防止暴力浪潮、保障公眾安全；但另一方面，「噤聲總統」也被認為是嚴重干預言論自由。兩方說法均有其理據，但都進一步顯示這些社交巨擘對於政治及社會的巨大威力。

隨着拜登政府上台及民主黨掌控參眾兩院，相信黨內人士要求聯邦政府嚴格規管科網巨頭的聲音愈來愈大，除了用戶數據及私隱問題，在1月初的參議院聽證會上，共和黨議員亦向Fb行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）及Twitter行政總裁多爾西就着兩個社交平台的內容審查機制作出大量提問。可以預見，不久將來圍繞科網巨頭的反壟斷、數據規管，以及內容審查的聆訊聽證將愈來愈多。

早在去年12月，美國聯邦貿易委員會（FTC）將會明確要求聯邦法院頒令將Facebook旗下的Instagram和WhatsApp剝離成兩間獨立公司，並規定Facebook未來進行併購前必須先行獲得監管部門許可。當然這也並不容易，畢竟兩項巨額收購案當初都是由美國政府批准的。

在2021年，「反壟斷」勢將成為華盛頓的頭等議題。在民主黨掌握兩院的前題下，拜登政府理應有更大的決心反制科網巨頭的壟斷行為。（Reuters）

眾議院司法委員會在去年完成針對亞馬遜、蘋果、Facebook及Google四大科企的調查後，已在起草一份修改反壟斷法的法案，企圖反制科企行業壟斷權力。上周民主黨在次輪選舉中奪得參議院關鍵兩席後，這份法案來屆在參議院成功過關的機會大大增加；拜登政府據報亦有意審視備受爭議的《通訊規範法》第230號法案，以保障網絡服務供應商對第三方使用者內容的免責權利。

無論如何，這次Fb強推WhatsApp共享資訊，充份表現了Fb在網絡世界獨掌權力的肆無忌憚。當科網巨企的數據管理權力幾可敵國之際，拜登政府需要回答公眾的是，來屆政府對科網巨企的規管，是只會流於象徵式調查，或通過巨額罰款草草了事，還是真的會徹底地做到反惡意併購、限制數據使用權力等監管制度的改革？大得不能倒的Fb會否迎來被解體的下場？這仍待揭分曉。

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