Fb向蘋果宣戰意味什麼：數據爭奪戰「後2020」開打

12月中，Facebook於《華爾街日報》、《紐約時報》等多份美國大報刊登全版廣告，以〈我們為各地小企對抗蘋果〉為題抨擊蘋果公司，指該公司的私隠保新政策，將對小企業帶來「毀滅性影響」。Facebook挾着為小企業申冤之勢，向一直被指「壟斷巿場」的蘋果公司「宣戰」，但Facebook自己在用戶數據管理上也是劣迹班班，指摘來得沒太大說服力。 兩間科企巨擘為了我們的數據「正式決鬥」，揭示踏入2021以後，一眾科企及國際社會的「數據擁有權」爭奪戰，勢將白熱化。

Facebook真的在為小企業發聲？(Getty)

蘋果明年初起推出新措施，於其流動裝置系統iOS 14 新增「應用程式追蹤透明度（App Tracking Transparency）」的私隱保護設計，以限制手機程式蒐集可用於目標式廣告的資訊，並在用戶安裝新程式時詢問用戶是否准許程式追蹤資訊。若發現開發商違反新規定，蘋果有權要求對方更改，否則將被App Store移除下架。

然而，不少軟件開發商目前均會預設蒐集用戶資訊，以賺取目標性廣告收入。Facebook表示若事先須徵求用戶同意，將限制小企業推出個性化廣告及其接觸客戶的能力，有可能令社群廣告收入銳減60%，最終或令許多應用程式和網站將不得不開始收取訂閱費用，或者增加更多內購功能以維持生計，勢將令互聯網變得「更加昂貴」。

facebook於12月中在美國多份報章刊登全版廣告，聲討蘋果公司的私隱政策。（網上圖片）

蘋果則重申，用戶有權知悉個人數據何時被收集及第三方共享，亦有權選擇是否允許這樣做。蘋果強調新措施並未要求Facebook等公司改變原有經營方式，只是在收集數據前必須尋求用戶的授權。公司原定於今年9月發布iOS 14時一併推出這項新措施，最終延至明年1月1日起實行，好讓開發商有時間適應相關改變。

Facebook指摘蘋果的新措施是雙重標準，認為對方利用自己的市場主導地位來收集用戶數據，卻不許競爭對手這樣做，蘋果是「口說事關私隱，但實際上是為了利潤」。

2018年朱克伯格出席國會聽證會，示威者「派嬲」要求整頓facebook。(Getty)

不和已久 卻有着共生關係？

Facebook和蘋果的業務性質表面上看似「風馬牛不相及」：前者為數十億用戶提供免費的社交和通訊工具，收入主要來自廣告；後者出售昂貴硬件設備，收益大部份來自設備和App Store應用商店。縱使業務上看來並非直接競爭對手，但在未來只會更形重要的數據產業上，關於用戶數據擁有權及私隱管制的爭論勢將更白熱化。

在公司領導層面的舌劍唇槍，早已看出兩間巨擘在經營理念，以至企業文化上的差異。在2010年，蘋果創辦人喬布斯（Steve Jobs）就曾警告Facebook要注意隱私問題。現任蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）於2014年亦批評，Facebook把用戶看成一種產品，從廣告中賺錢，並玩弄他們的隱私。2018年，庫克又曾表示蘋果本可以效仿Facebook利用數據銷售廣告，但公司「選擇不為之」。

蘋果的新措施原本是在今年9月推出的，其後延期至明年初。(Reuters)

這多少說明了長期以來，讓蘋果自感其商業模式比Facebook「更為崇高」。蘋果產品走的是「高價而質優」的路線，強調系統的安全性及私隱，Facebook產品（包括fb、IG及WhatsApp）均是以「終身免費帳戶」作招徠。Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）則曾直接批評蘋果的產品價格昂貴，又批評App Store疾礙創新與競爭，經營方式就像玩《大富翁》遊戲收租方式一樣。

不過，Facebook與蘋果有着共生的關係。一方面Facebook需要蘋果廣大的iPhone用戶，而另一方面蘋果則需要Facebook旗下如WhatsApp、Instagram等社交媒體產品。兩間科技巨擘過去十多年於全球建立起超然的巿場關係，互惠互利的共生關係早已是昭然若揭。數碼及社交平台產業發展至今，誰也離不開他們，他們也離不開對方。

朱克伯格曾批評蘋果產品太昂貴，又指摘App Store操作方式是壟斷。(Reuters)

借力打力 幫《要塞英雄》開發商告蘋果

作為全球最富有的公司之一，蘋果的iOS平台一直以來被外界視為壟斷市場。近年，蘋果捲入了一系列法律訴訟，還有指控認為蘋果濫用其占主導地位的App Store向開發者強加不公平的條款，亦有人批評蘋果企業沒有繳納合理份額的稅款。

一直以來，蘋果及Google都會向分別在App Store及Google Play Store上架的應用程式收取高達30%的佣金，尤其在iOS系統，所有支付都必須經過蘋果，引起不少應用程式開發商不滿。今年8月，遊戲開發商Epic Games在其皇牌遊戲《要塞英雄》（Fortnite）中，避開App Store導入直接向Epic Games支付的機制，《要塞英雄》隨後遭蘋果下架。

Epic Games此前製作動畫短片，揶揄蘋果壟斷巿場手法獨裁：

向來，無論玩家付費購買遊戲，抑或在下載遊戲後持續「課金」升級裝備、角色、開啟新功能等，蘋果和Google都會向遊戲商收取介乎三成的手續費。Epic Games指控蘋果以壟斷方式營運App Store，禁止第三方的支付渠道，誓言興訟反抗。

正所謂「敵人的敵人就是朋友」，Facebook最近於是計劃幫助Epic Games打這場官司，在案件開審之際協助提供相關資料和文件。Facebook質疑，蘋果的新措施是以「私隱為名、謀利為實」，令小企難以繼續投放個性化廣告，被迫改以訂閱或程式內付款（in-app payments）等方式獲取收入，好讓蘋果可從中抽佣。

喬布斯為蘋果產品安全性及私隱度高打下金漆招牌，其十年前已提醒Facebook關注私隱問題。(Getty)

蘋果「識趣」 向小型開發商減一半佣

不過，蘋果於上月中宣布將佣金減半至15%，就着長久以來備受批評的App Store抽佣制度，作出了明顯的讓步。但這項佣金減半計劃，只適用於年收入少於100萬美元（約780萬港元）的小型開發商。對於這類小型開發商而言，相當於可保留多15%的App Store收入，絕對。

蘋果雖然聲稱這項政策惠及「絕大多數」的應用程式開發商，但拒絕透露涉及App Store的多少收入。而根據分析公司Senor Tower估計，98%的開發商都會符合該項減半佣金政策，但該批開發商只佔App Store去年盈利僅5%。這意味蘋果在這方面的影響甚微。

蘋果主要依靠出售產品和App Store獲利。(Getty)

兩害取其輕 用戶該取誰？

雖然如此，外界對於Facebook這次化身正義之師聲討蘋果，似乎都顯得不敢恭維。《紐約時報》評論員Greg Bensinger就形容，兩間公司的數據私隱權之爭，情況有如「歌利亞對歌利亞」（Goliath vs. Goliath），兩邊不討好，無利消費者。

專注於隱私的非營利組織「電子前哨基金會」（Electronic Frontier Foundation）認為，Facebook保護小企業的姿態及其對蘋果的攻擊是一場「可笑的運動」。由於這類廣告模式的收入鮮少能真正到達內容創作者或開發者手中，反而更多是落入Facebook、Google等「數據經紀人」的口袋之中，小商戶只能透過向他們付款才能受惠於這些用戶數據。

簡而易之，Facebook商業模式所「販賣」的根本就用戶數據。「電子前哨基金會」又指，Facebook「發爛」是想要轉移用戶對其「反競爭行為和隱私問題等不良記錄」的注意力。該會反而對蘋果的新措施頗為讚賞，認為此舉能夠「讓用戶更了解應用程式正在做什麼，有助於保護用戶信息免受濫用」，這項功能是朝正確的方向邁出了一步，減少開發者的濫用。

Facebook經營模式多年已引發不少信用危機，有專家質疑Facebook打擊蘋果只在轉移視線。(Getty)

Facebook比蘋果顯得拙劣的地方在於，對於用戶數據保護不周、出售數據、打擊假新聞等問題上，每每是疏於糾正，死守免費服務模式。然而，用戶的信任程度已回不過去，各地掀起「刪fb」或轉會潮（如mewe），年輕新世代用戶亦不再依賴Facebook，甚至根本沒有Facebook帳戶，埋下未來十年的經營危機。加上在全球反壟斷和歐洲強調「數碼主權」等大形勢下，私隱問題無可避免會對Facebook原有的經營模式構成挑戰。

作為消費者、數碼公民，我們活在今天也許已離不開Facebook或蘋果等智能產品，只能被動的任由個人數據被收集，不論數據是落到Facebook、蘋果、Google或是阿里巴巴手上，我們都沒有太多的控制權，因此政府在這方面必須適度監管。不論是Facebook還是蘋果，我們都不應全然盡信，在數碼主權和個人私隱應有更強的保護意識。