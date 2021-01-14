專家有話說｜降級後對韓發出嚴厲譴責　金與正地位發生什麼變化？

朝鮮最高領導人金正恩的胞妹金與正在2021年1月5日至12日舉行的勞動黨第八次全國代表大會中未能當選政治局候補委員，外界普遍認為她被「降級」。但金與正降級與否和她的實際影響力無關。 本文為專家投稿，不代表《香港01》立場。

在社會主義體制，特別是朝鮮的政治體制中，幹部的正式職務和實際影響力常常不一致。例如，朝鮮在向外國派遣代表團時，團長往往不如一同前去的官員權力大。

就朝鮮最高領導人金正恩的胞妹金與正的情況來看，她的正式職務和實際地位之間一直存在很大差距，因此僅憑其職務變化就做出判斷存在明顯的侷限性，需要更加關注她的實際地位。

2018年2月，金與正作為朝鮮高層代表團的一員訪問韓國，越過名義上的團長、勞動黨中央委員會政治局常務委員兼最高人民會議常任委員長金永南，直接向韓國總統文在寅轉交了金正恩的親筆信。

早在2015年，金與正（左二）就開始陪同金正恩（右三）出席公眾場合，為步入政壇做準備。圖為2015年3月12日，金與正陪同金正恩視察駐守東海岸前方哨所的信島防禦連。（路透社）

金與正身上流淌着朝鮮前領導人金日成、金正日「白頭山血統」的鮮血，相比於其他幹部，她具有優越的「身份」，並以此為基礎，發揮出遠超過其職務的影響力。因此，不能因為金與正在勞動黨第八次全國代表大會上沒有當選黨中央委員會政治局候補委員，就斷定她被降級。

從會議選出的黨中央委員會政治局候補委員名單來看，並沒有候補委員是黨中央委員會第一副部長或副部長。黨中央委員會政治局委員及候補委員的選拔標準是不斷變化的，此次名單中沒有黨中央委員會第一副部長或副部長，說明金與正很可能本就不該出現在名單中。

金與正在2021年1月12日（1月13日公布）以個人名義發表對韓聲明，就韓國聯合參謀本部密切關注朝鮮「閲兵活動」批評稱，「那邊（韓國）的人真是一群令人難以理解的怪人」，並使用了非常強硬的措辭譴責道，「說他們天下第二蠢都簡直委屈了他們，根本就是超級蠢貨」。

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在這次聲明中，金與正的頭銜是「勞動黨中央委員會副部長」，可以判斷出她的正式職務由「第一副部長」降為「副部長」。但金與正此前仍以個人名義發表新年聲明，說明金與正與其他幹部不同，無論她的正式職務如何，她仍然會負責對韓事務。能夠確定的是，金與正在2019年開始全權負責對美及對韓事務。通過這次的聲明，判定金與正在2021年繼續掌管對韓事務毋庸置疑。

第八次全國代表大會上發表的138名勞動黨中央委員會委員名單是根據複雜的標準制定出來的，不能直接反映上述人員的地位排序。值得注意的是，金與正的名字排在黨中央委員會政治局常務委員趙甬元、宣傳鼓動責任秘書朴樸泰成之後，且在宣傳鼓動部第一副部長李英植、黨中央委員會國際部長金成南之前。

直到最近，金英哲還在擔任勞動黨負責對韓事務的副委員長（相當於秘書職務），但在本次會議中他不僅未能連任對韓秘書，反而降為統一戰線部長。並且，本次會議並未選出對韓秘書職位的繼任者，這表明金正恩對今後韓朝關係的改善不抱太大希望，並且金與正實際上仍將作為對韓秘書活躍。

金與正雖然沒能當選黨中央委員會候補委員，但在第八次全國代表大會閉幕式上與候補委員李善權一起坐在主席台第二排，顯示出自己特殊的地位和不可忽視的影響力。

經常與金與正一道陪同金正恩出席各項公開活動的前組織指導部第一副部長趙甬元突然被任命為黨中央委員會政治局常務委員及黨中央委員會秘書，從這一點來看，只要金正恩做出指示，金與正隨時能夠再次當選政治局候補委員，甚至是政治局常務委員。