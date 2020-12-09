韓國質疑朝鮮零確診事有蹊蹺　金與正警告要付出沉重代價

韓國外交部長康京和早前質疑朝鮮沒有新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案是事有蹊蹺。朝鮮國務委員會委員長金正恩胞妹兼勞動黨中央委員會第一副部長金與正12月9日回應，指康京和的言論是胡言亂語，稱對方將付出沉重代價。

金與正透過朝鮮中央通訊社發表聲明，指通過媒體報道獲悉康京和訪問中東期間「自命不凡對朝鮮的應急防疫措施說三道四」，「大放厥詞嘴貧妄言，恨不得給已經跌至冰點的朝韓關係平添蕭索冷風，看來是心急火燎病得不輕」。金與正還說，「其用心昭然若揭，我方已經聽明白，會銘記在心久久不忘」。

韓聯社報道，朝鮮沒有安排外務相等外務省官員回應韓國外交部長的言論，而以金正恩的胞妹，也就是實際二把手的名義發表聲明，情況比較罕見。不過，金與正的聲明內容僅有四句，措辭也沒有以往激烈，更沒有在朝鮮勞動黨機關報《勞動新聞》等對內媒體發布，可見朝方拿捏對韓譴責力度時相當克制。

韓聯社還提到，朝方於美國對朝特別代表比根（Stephen Biegun）開始訪韓的時候發聲，可能有對韓美兩方同時施壓的意圖。

康京和12月5日應國際戰略研究所（IISS）邀請出席在巴林舉行的麥納麥對話會，在以「新冠大流行全球治理」為主題的第一次全體大會發表演說，朝鮮對韓方的援助提議毫無反應，疫情挑戰讓朝鮮變得更像朝鮮。康京和還指出，朝方雖聲稱無確診病例，卻更加集中力量防疫，這個情況有點蹊蹺。