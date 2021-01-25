楊潔篪訪美促習拜會？中國否認背後的疑雲

撰文： 紀瀾 最後更新日期： 2021-01-25 22:00

美國新總統拜登（Joe Biden）上任後，中美關係會如何備受關注。《華爾街日報》1月23日發佈獨家報道稱，為重啟陷入困境的中美關係，中國駐美國大使崔天凱曾致信美方，提議由中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪訪美，促成中美領導人的會晤。

對此，中國外交部發言人趙立堅1月25日在被問及相關安排時回應，關於雙邊高層交往，目前沒有可提供的具體信息；駐美大使館亦專門回應稱「報道與事實不符，中方未寫過此類信件」，似乎間接否認了楊潔篪訪美一事。

中國駐美大使館的回應還是留下了一些疑問：北京未寫過此類信件，是否通過其他方式與拜登團隊進行了接觸？中國否認的是寫過這樣的信件，但並沒有否認楊潔篪赴美一事，這說明了什麼？中美是否已經在水下推動中國國家主席習近平與拜登的首次通話乃至會晤？

習近平和拜登交情匪淺，友誼可追溯到大約10年前，點擊圖集瀏覽：

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按照慣例，新政府上台後會與他國聯絡，比如拜登已經先後與加拿大、墨西哥、英國和法國等領導人通話。據媒體透露，在參加6月於英國舉行的G7峰會前，拜登還計劃訪問英國。接下來，相信拜登與德日韓等盟友的通話也在安排之中。

通話、訪問等都會是正常的外交活動，區別是時間上有快有慢又或者順序有先有後，但這些外交動作都會推進。中國恐怕不會例外。

考慮到在特朗普（Donald Trump）政府時期，北京曾派出楊潔篪訪美，這也讓人覺得有迹可循。2016年11月，勝選的特朗普與台灣領導人蔡英文通話後，訪問墨西哥後的楊潔篪臨時到訪紐約與特朗普團隊會面，這次會晤有着為中美滅火之意，也給雙方提供了接觸的契機。特朗普上台後，2017年2月，楊潔篪再次訪美。一個多月後，習近平與特朗普舉行海湖莊園會晤。在拜登上台後，習近平何時與之會晤、是否也會舉行類似的莊園或者非正式會晤，都引發猜想。

楊潔篪與美方打交道頗有時日，如今，他要見到一些「老朋友」了，點擊圖集瀏覽：

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當然，從美國的情況來說，拜登面臨的首要任務是國內的抗疫，並且，他也表示要先與盟友討論如何應對中國的策略，加上布林肯（Anthony Blinken）的國務卿任命尚未通過聯邦參議院確認，美國財政部、國務院和五角大樓之中與北京打交道的副內閣級官員還沒有得到提名。在這樣的情況之下，中美溝通存在技術上的障礙。楊潔篪或者中方官員與拜登政府謀劃兩國領導人的會晤看起來比較突兀，這也可能是中國駐美使館否認存在信件的一個原因。

但從如今處於歷史最低點的中美關係來看，中美如果繼續維持不接觸的態勢是不利的。北京希望能與拜登掀過特朗普這一頁，而拜登終歸要面對如何與中國打交道的問題。進行溝通是必要的。

中國不承認向美國提交了建議楊潔篪訪美的信件，同時也未明確否認曾主動向美方接觸。不可否認的是，中美已經開始某種程度的互動。如果說北京在拜登上台當天宣布制裁美國28人、美國國務院1月23日回應解放軍軍機飛越台灣西南空域等是雙方的隔空喊話，今天美媒透露消息後中國官方回應，便是雙方對輿論的一種試水。