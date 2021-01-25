東京奧運會：菅義偉的政治滑鐵盧？

撰文： 周萱 最後更新日期： 2021-01-25 20:00

目前距離東京奧運會7月23日開幕已不足半年，而日本乃至多國仍面臨疫情嚴重反撲、疫苗接種進度較緩的困境。 在此背景下，媒體紛紛質疑奧運會的可行性，日本民眾也多持反對態度，但首相菅義偉仍堅定推進賽事如期舉行。不少國際觀察者都擔心，這場命途多舛的奧運會將成為菅義偉的滑鐵盧。

日本疫情近期大幅惡化，每日新增案例於1月9日一度攀到近8,000宗的高峰，11都府縣本月陸續進入緊急狀態，並從月中起全面禁止外國人入境。目前，醫療系統爆滿的局勢仍未緩解，僅是在進入緊急狀態的地區就有至少1.5萬患者焦急等待入院治療。

因此，日本民眾自然會對預定3月起舉行的資格賽、傳遞聖火等活動，以及7月奧運開幕後大批湧入外國運動員及遊客的情況感到擔憂。根據NHK本月13日發表的民調，只有16%的民眾支持如期舉行奧運會，比去年12月的結果相比下降了11個百分點。菅義偉政府也被廣泛批評抗疫不力卻一味推進奧運會，據《朝日新聞》1月23日至24日的最新民調，政府支持率已滑至33%，不及菅義偉去年9月初上任時一半。

不過，這絲毫沒有影響到菅義偉的決心，他多次在公共場合強調奧運會將是「人類戰勝病毒的證明」，激烈反駁媒體關於政府私下決定好取消賽事的報道外。還有報道指，他1月12日與美國富豪蓋茨（Bill Gates）私下通電話時，也語氣堅決地表示「我一定會這麼做（舉辦奧運）。」

目前距離東京奧運會開幕式已經不足半年，但僅有16%民眾希望它如期舉行。（美聯社）

事關經濟及菅義偉政治命運

日本政府為何如此堅持舉辦奧運？首先自然要算經濟賬，據關西大學理論經濟學的名譽教授宮本勝浩（Katsuhiro Miyamoto）上周五公布的估算數據，若為防疫而將入座率控制在五成以下，日本經濟會損失1.4萬億日元（約1,000億港元），如採取無觀眾形式，將損失2.4萬億日元（約1,800億港元），但一旦奧運會延期一年後仍被迫取消的話，整體損失就將攀升至5.1萬億日元（約3,800億港元）。

因此，就算最後以冷清的閉門賽事告終，從經濟層面而言也遠遠好過就此取消。而且，政府並非沒有扭轉局面的可能，只要能在3月將疫情控制到民眾可以接受的局面，並完成該國4月底前為5,000萬較高風險人群接種疫苗的計劃，日本便可以在7月敞開國門迎接外國運動員和遊客，並將此做為疫後經濟復甦的起點。

而日本經濟無疑亟需提振，該國央行日前將2020財年的國民生產總值（GDP）降幅估值提至5.6%，而這還是日本疫情程度較輕、從未嚴格實行過居家令，且政府出台了高達307萬億日元（約22.9萬億港元）的經濟刺激計劃的結果。該計劃總額佔到日本GDP六成之多，比例之高幾乎冠絕全球，但效果遠未達預期。政商界都急切渴望奧運會能為日本經濟注入一劑強心針。

當然，除了經濟因素，其中還不乏菅義偉的政治考量。如果他無法處理好疫情或奧運（抑或兩者皆有），今年9月的自民黨總裁選舉便希望渺茫了。其本就是各大派閥妥協推舉的產物，在前任安倍晉三借身體原因辭職後的臨危受命者，本身缺乏政治根基，因此很可能被當做棄子。《每日新聞》此前就挖苦地形容菅義偉即將加入「短命首相行列」。

而如果菅義偉能及時使國內疫情剎車，成功舉辦奧運，其支持率無疑會在總裁選舉前大漲，連任概率也會水漲船高。而自民黨屆時亦可乘勢解散眾議院提前大選，若獲三分之二的議席便可推進將自衛隊寫入憲法的修憲大計。因此，奧運會關係着菅義偉本人的政治命運以及自民黨的政治夙願，他自然不會輕易放棄。

日本11都府縣進入緊急狀態，但東京地鐵內仍然人流不少。（美聯社）

抗疫力度及疫苗接種皆惹憂

但如果菅義偉希望能使東奧會成為他絕地反擊的輝煌舞台，而非慘敗的滑鐵盧，就必須控制好疫情和穩步推進大規模疫苗接種，但縱觀菅義偉的抗疫表現，實在難以充滿信心。

日本此前靠去年4月中至5月中全國範圍內的緊急狀態，才將每日新增500、600宗的高峰期壓至百宗以下，而此時日本僅有11個都府縣進入緊急狀態，每日新增案例卻翻了10倍有餘，遏制疫情的難度和所需時長無疑會遠勝當初，但政府此次緊急狀態的範圍和力度都有所收窄。菅義偉自己便表示，此次對經濟的影響會不及上次，彭博社也指出，許多在去年4月空蕩蕩的街道如今仍是人來人往，絕大部分店鋪依然照常營業，只是時長有所縮短。這樣的措施能否迅速控制住疫情，不僅讓外界懷疑。

同時，也有日媒質疑政府會否聽取專家意見，將暫定一個月的緊急狀態延長至專家更為推薦的六周或八周。畢竟菅義偉在抗疫方面表現較固執，例如他在去年7月推出「Go to Travel」方案，大力鼓勵民眾外出旅遊就餐，導致該國次月疫情就出現較大反彈，而就算新增案例在去年11月起迅速提升，政府直到去年12月中才暫停了這一方案，被廣泛批評行動遲緩。這也讓不少民眾對菅義偉政府喪失信心。

另外，疫苗接種計劃也可能會遜於預期，日本本就起步較晚，直到2月才開始優先為自願報名的1萬名醫護人員接種，因此具體接種速率還只存在於紙面估算，可能會與實際情況有落差。另外，日本訂購的疫苗主要來自輝瑞和阿斯利康，而這兩家藥廠均出現產能不足預期的情況，其中阿斯利康今年第一季度為歐洲的供貨更是預計大減六成，因此，日本政府有可能無法達到4月底為5,000萬高風險人士接種、5月起為普羅大眾接種的目標。

整體而言，如果菅義偉希望能保住政治口碑和前途，不讓東奧會成為自己的滑鐵盧，就必須以更大的決心和毅力迅速控制住疫情，而並非在疫情嚴峻之時仍跟隨前任安倍的話術，將賽事形容為「人類打敗的病毒的證明」云云，抑或是不改在「Go to Travel」項目上的固執，就算反對聲不絕於耳也不及時調整。否則，他的政治生涯大概會止步9月了。