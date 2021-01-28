撰文： 羅保熙 最後更新日期： 2021-01-28 18:51

澳洲前駐華大使芮捷銳（Geoff Raby）形容，在2020年，中澳兩國的雙邊關係已經跌至1972年建交以來的「新低點」。不過，有中澳問題專家認為2021年對澳洲來說或許「只有更差」。中美兩大強國經歷去年新冠疫情後，中國以較佳形勢邁入新一年，澳洲此際與中國公然對立，是否意味該國長期奉行的「亞洲世紀」（Asian Century）政策出了什麼差錯？ 此為【中澳風波】系列報道第四篇。

中澳風波實非一日之寒，澳洲安全情報組織（ASIO）早於2017年警告，北京試圖影響坎培拉的決策，中國商人向當地政界人士捐款也遭曝光。同年底，澳洲時任總理特恩布爾（Malcom Turnbull）宣布推出旨在遏制外國干預的法例，北京以停止外交訪問作回應。2018年，澳洲再以國家安全為由，成為首個公開禁止中國華為參與其5G網絡建設的國家。去年，澳洲再就新疆和香港人權、《港區國安法》等議題表達關注和擔憂，放寬港人移民政策。

真正的導火線是，澳洲去年4月呼籲對新冠病毒疫情起源進行調查，現任總理莫里森（Scott Morrison）於6月授權澳洲外國投資審查委員會（FIRB），以國安名義審查外國投資，連番觸怒中方。

除要求調查新冠肺炎起源外，封殺華為也是中澳風波的原因之一。(Getty)

悉尼科技大學澳中關係研究院院長羅震（James Laurenceson）本月初發表評論文章指，中國進入2021年將更為強大，並擁有更大的影響力，澳洲承受的壓力之大也許前所未有。他預期坎培拉與北京的關係持續惡化，今年難見轉機。羅震指出，中國認為澳洲領導人違反了先前的承諾，與美國組成安全聯盟，針對中國。

同時，受新冠肺炎疫情影響，國際貨幣基金組織（IMF）最新的預測顯示，到2021年底，中國的經濟規模將從美國的三分之二躍升至四分之三。當考慮到成本差異，並以各自的購買力來衡量時，中國的GDP實際上比美國高出一成，這可能令澳洲來年的處境更為不妙。

歷史上，澳洲本土曾經有三次直接遭受外來威脅，分別是一戰德國大海軍策略、太平洋戰爭日軍轟炸北部城市達爾文，以及共產國際於東南亞擴張，使得澳洲對北方國家有所警惕。而且，由於澳洲地廣人稀、難以防守，該國十分依賴大型盟國的馳援。從澳洲的角度來看，基於跟亞洲文化有顯著差異，如同亞太地區的孤兒，因此，由過去的印尼，到現在的中國等亞洲大國皆成為假想敵。

中國近年崛起，令澳洲在亞洲地區日漸感到威脅。(Getty)

另一方面，東南亞則是澳洲及其盟國連結的樞紐，過去十年澳洲和亞洲的貿易的海運量有逾六成集中在這片區域，可說是澳洲經濟的重心。鑑於西方國家在區內的影響力日漸衰弱，加上全球政經中心東移的影響，長期防衛澳洲的西方保護罩似乎逐漸瓦解。過去十年，中國的崛起與亞洲的高速發展，顛覆了上世紀以來初西方霸權的光景，這使得澳洲這個距離亞洲最近的西方國家，危機感加劇。

經貿關係漸趨緊密 冀安然脫歐入亞

澳洲當局曾預測， 到了2025年，盟友美國跟中、印兩個地區大國關係將決定澳洲在亞洲的利益。2012年，澳洲時任總理吉拉德（Julia Gillard）曾發表《亞洲世紀白皮書》，在五大範疇提出了25個目標，涉及經貿投資、政治外交、文化教育等多個領域。如何安然地「脫歐入亞」，彷彿成為澳洲政治人物最熱門的顯學。

該白皮書建議澳洲借助崛起的亞洲來發展，並改變以往側重以美國等西方國家為首的發展方向，重建區內平衡，包括加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），惟依舊與盟友美國保持非常緊密的關係。過去十年，中國一直是澳洲最大的貿易夥伴，佔其出口近三成，超過向美國、日本、韓國和印度出口的總和，其出口貿易額更年年遞增，2012至2019年澳洲對中國出口激增56%。

澳洲與中國的雙邊貿易主要貨品是鐵礦及煤炭。(Reuters)

根據澳洲統計局2019年的數字，澳洲與中國的雙邊貿易額達到新高的2,080億澳元（約1.25萬億港元）水平，較2017年的1,946億澳元（約1.17萬億港元）增長6.9%，主要貨品是鐵礦石和煤炭。進口方面，來自中國的貨品同樣增長，從中國進口佔澳洲進口總數的25.36%，也是紀錄新高。

中國也是澳洲最大的遊客和留學生來源國。愈來愈多中國人喜歡到澳洲旅行，2018年有逾130萬人，期間合共消費113億澳元（約678億港元），佔旅客消費市場的四分之一，相當於美國、英國、新西蘭和日本的總和。

2019年，前往澳洲的中國留學生有逾26萬人。澳洲的教育產業有324億澳元的價值來自國際留學生，佔全國出口總額的8%。這反映在中澳風波發生前過去幾年，中澳經貿關係變得愈來愈密切，而且早已超過澳洲與美國和日本貿易的總和。因此，當前中澳關係導致今天在坎培拉內部都有所分裂。澳洲不少政商學界人士均對現屆政府對華政策過於強硬表示不滿。

2018年有逾130萬中國遊客到訪澳洲，期間消費達113億澳元，佔旅客消費市場的四分之一。(Reuters)

對華態度過於強硬 宜借鏡亞洲鄰國

去年12月20日是《中澳自由貿易協定》生效五周年，該協定使雙邊貿易額每年增長1,000億澳元（約6,000億港元），但中澳風波令雙邊貿易蒙上陰影。英國《金融時報》報道，在外交政策上經常可達致這跨黨派共識的澳洲，近期卻出現分裂，在野黨與商界對莫里森處理對華關係的方式「感到不安」，甚至有大公司高層抱怨，澳洲外交戰略是「業餘」，導致國家貿易陷入困境。

澳洲國內有意見認為，現屆政府對華過於強硬。(Getty)

悉尼大學歷史系教授James Curran認為，澳洲關注民主和人權的價值觀沒錯，但外交政策的實施卻很失敗。他舉例指在缺乏與中國和其他國家磋商的情況下，澳洲要求對新冠病毒起源進行調查，而且直指中國應該負責，當中存在程序上的錯誤。對澳洲最有利的外交政策應該是在中美之間取得平衡，而非倒向任何一方，他解釋：「拿我們最受影響的出口市場來說，美國會幫助澳洲嗎？答案是不會，因為他們也要賣東西給中國。」

其實，坎培拉可以向鄰國學習如何應對中國崛起所帶來的挑戰。環顧整個地區，日本、越南、菲律賓以至印尼，皆在其他問題上和中國有過爭執。印尼經濟和澳洲一樣嚴重依賴中國，向中國的每年出口收入高達500億美元（約3,857億港元），該國同樣對中國於地區的政治影響和擴張野心深表關注，包括南海主權和非法捕魚等，而且其國內也存在反華情緒。

但印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）一直小心謹慎，沒有激化這些棘手問題，雖與中國持續有分歧，卻保持雙邊穩固的投資和商貿關係。其主要分別在於，印尼並沒有對中國採取強硬立場，較懂得處理和表達兩國間的分歧。

新西蘭和中國日前擴大雙邊貿易 升級自貿協定。(Getty)

新西蘭雖和澳洲面對同樣情況，但其對華政策的方向和結果也大不同。阿德恩（Jacinda Ardern）政府同樣決定禁止華為參與5G網絡建設，但和澳洲以國家安全為理由不同，新西蘭強調沒有禁止任何電訊供應商，只要通過國家「電訊攔截能力與安全法案」（TICSA）的檢測便可。此外，新西蘭同樣是要求對新冠病毒進行獨立調查的130個國家之一，並且支持台灣加入世界衞生組織（WHO）作觀察員，只是其做法更為審慎，等到數十個國家支持調查後才作出表態。

澳洲國立大學中國政策中心主任姜雲（Yun Jiang）認同，澳洲本可有不一樣的應對方法，表達自身對中國在國際體系的關注。她說：「我們可先嘗試讓更多志同道合的國家參與，確保我們不會單獨推動疫情起源的獨立調查。」或許，正正因澳洲不如鄰國般謹慎，導致當前的中澳風波，誠如澳洲國立大學教授Hugh White所說：「為短期掌聲而拋棄與中國貿易這一最重要的關係，既是壞政治，也是壞政府。」

（節錄）

上文節錄自第250期《香港01》周報（2021年1月25日）《澳洲貿然單挑中國 亞洲世紀政策出錯？》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。