倡「亞洲教育」多年　澳洲為何卻培養不出知華澳人？

撰文： 羅保熙 最後更新日期： 2021-01-28 16:00

澳洲亞洲研究協會近期一項學術調查顯示，在大學中研究中國問題的澳洲學生人數不足。報告指出：「我們看到在澳洲專門深入研究中國語言和文化的人數正逐漸減少。」 鑑於當前中澳作為彼此的重要夥伴，加上中國影響力日漸增強，澳洲原本理應培養出更多如前總理陸克文（Kevin Rudd）般熟悉中國的人才，惟工黨議員Chris Bowen於2019年5月提到，全澳大約只有130名非華裔高中生的中文程度可流利到與中國人做生意。這不禁令人好奇，如此重視「亞洲世紀」的澳洲，知華澳洲人為何買少見少？ 此為【中澳風波】系列報道第三篇。

現年21歲的Tiana La'shunda Marius表示，在大學時可選修兩種外國語言，因此報讀了日語和普通話課程。她指出：「語言就像不同文化之間的橋樑，當來自不同國家的人能夠用外語來溝通，是很有意義的。」她原本希望到中國留學，現在這計劃卻被疫情和當前的中澳風波打亂。除了因防疫政策而實施的國際旅遊禁令外，澳洲政府亦警告國民前往中國或面臨被肆意拘留的風險。Marius不希望個人計劃受政治因素打亂，她猶豫道：「國家之間的關係變化得太快，這或許會影響到我，政治問題波及普通人真的很討厭。」

來自維多利亞州中部城市巴拉瑞特（Ballarat）的Chris Milne，夢想長期定居中國。現年22歲的他就讀大學二年級，是極少數曾參加維多利亞州教育證書（Victorian Certificate of Education, VCE）中文考試的澳洲學生，其性質相當於當地的高中畢業文憑。不過，像Tiana與Chris一樣鍾情學習中國文化及語言的非華裔澳洲人卻為數不多。

澳洲推動學中文已有數十載，惟成效似乎不彰。(Getty)

與華人學生難競爭 缺乏明確就業途徑

自上世紀七十年代以來，澳洲的華人數目一直穩步上揚。根據2016年的人口普查，澳洲有120多萬華裔人口。在校園內，不少華人學生並非不懂中文，只因容易拿取好成績而選修中文，使班級內學生的中文水平參差，對Chris這些沒有中文背景的學生不太公平，「輸在起跑線」的情況影響學習的意欲，甚至打擊他們的信心。不過，Chris指出：「澳洲有許多機會讓年輕人與擁有華語背景的人士溝通交流，這意味着能做更多有意義的聯繫。」研究中國問題的熱情雖未有退卻，但他同意，如果置身在艱難的學習環境，容易令人卻步。

雖然當局致力令VCE的中文課程發展更加均衡，但有意學習中文的人數似乎愈來愈少。根據維多利亞州課程與評估局的數字，2013至2018年間，中文課程註冊人數下降了23%。非華語學生直接和華人學生競爭，更成為學生在中學階段學習中文的主要障礙。Chris也直言，需要和具中國背景的學生一起競爭，絕不容易。至於在澳洲的大學方面，維多利亞州亞洲研究協會的調查指出，「對中國日趨負面的情緒」和「缺乏明確就業途徑和機會」，是導致研究中國問題學科入學人數下降的關鍵因素。

澳洲學生在學習中文遇到不少困難。(Getty)

長期研究中澳關係的澳洲前駐香港總領事的梅卓琳（Jocelyn Chey）形容：「就像推動一個龐然大物往上坡爬，進展緩慢，而且它還不斷地滾下來。」她認為中澳關係緊張，無疑影響學生選修中文，但她仍然希望澳洲年輕人勇於接受挑戰，她指出：「中國對澳洲的未來非常重要，而且學習中文同時幫助你的個人發展和成長，並非只是學習一門語言，而是在學習用不同的方式看世界。」

推廣「煲冬瓜」十載 僅百餘人精通中文

事實上，澳洲人很早就意識到亞洲的崛起將影響下一代的就業機會。上世紀八十年代，澳洲政府已經對學習亞洲語言十分關注，前總理霍克（Bob Hawke）於1987年便啟動相關語言學習計劃。其後的基廷（Paul Keating）承接前任的努力，領導發展全澳學院亞洲語言與學習（The National Asian Languages and Studies in Australian Schools, NALSAS）方略，該方略在澳洲政府委員會（Council of Australia Governments, COAG）的討論中誕生，並確保採用全國統一的方法。

早於前總理霍克時期，澳洲經已推動當地學校學習亞洲文化。(Getty)

可惜，往後無論是陸克文、霍華德（John Howard）、吉拉德（Julia Gillard）和阿博特（Tony Abbott）如何努力，依然無法扭轉困局，幾乎所有後續政策皆未能產生理想的效果，此外，資金未能持續有效投放也有不少影響。其中，吉拉德在2012年於任內發表的《亞洲世紀白皮書》（Australia in the Asian Century White Paper），推崇「亞洲教育」，包括提出在學校優先推廣四種亞洲語言（普通話、印尼文、印地文、日文），讓每名孩子都學習一門亞洲語言，並了解亞洲文化。

可是，經過多年努力，學習中文的整體情況仍然事與願違。2019年5月，工黨議員Chris Bowen於聯邦政府大選前發表演說，並指出澳洲12年級學生中文「程度之低」令人遺憾。他表示，全澳只有大約130名非華裔學生的中文程度流利到足以與中國人談生意。這數字後來得到當地傳媒的印證，認為相當可靠。

吉拉德在內的多屆政府也未能扭轉澳洲學生學習中文的情況。(Getty)

在澳洲，中文是繼英文之後第二大語言。根據2017年的數字，澳洲一共有逾17萬學生學習中文，幾乎是2008年數量的兩倍，反映國家語言政策有一定成效。然而，這些人之中，只有4,000人屬12年級學生，而且，當中只有一成屬非華裔的澳洲學生。這反映在澳洲學習中文的人數並不算少，只是能持續學到高中畢業程度的數目偏低，而且以普遍懂中文的華裔學生佔大多數。

對華疑慮 青年更熱衷學日語

從學習外語的角度來說，中文對英語人士來說是一門非常難學的語言，漢字有着陌生且複雜的書寫及語音系統，想要完全熟練運用更是艱難。長期被本地華人「比下去」的心態，也導致非華裔澳洲人欠缺學中文的動力。相比之下，學習羅曼語系的西班牙語、法語，或者日耳曼語系的德語，會較容易。在亞洲語言之中，澳洲年輕人更為熱衷於學習發音更容易、更具文化吸引力的日語。

澳洲非華裔學生學習中文的情況不如理想。澳洲的「亞洲教育」如今只是口號？(Getty)

上述情況反映的不單是澳洲人學習中文的趨勢下降，連帶學習中國歷史、文化、社會等的人士也在減少。雖然旅遊、經商等與華交流活動未見受阻，但澳洲人在文化層面「遠華」的現象多少令人憂慮。更值得關注的是，過去幾年，隨着中澳關係惡化，澳洲的華語教育也變得政治化，學中文被視為親中、親共，削弱國家的歐裔文化及英語系（Anglophone）的身份認同。澳洲多間大學都有設立孔子學院，過去兩年亦不斷受到澳洲政府審查，部份州政府更叫停孔子學院提供的中文課程。

由此可見，澳洲政府雖然多年來一直倡議「中文是澳洲人的未來語言」，但國內不論政治、傳媒、學術界都無法擺脫對華，乃至對於學中文的疑慮。許多澳洲政客一直標榜中文的重要性，也是流於實質的經濟層面，真正熟悉中國或亞洲語言的人，其實少之又少，推崇「亞洲教育」難免淪為口號。只有願意放下成見學習別國文化，才可讓兩個國家建立長遠而穩固的友好關係。

（節錄）

上文節錄自第250期《香港01》周報（2021年1月25日）《知華澳洲人少之又少 「亞洲教育」淪為口號》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。