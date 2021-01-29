拜登要利用好「中美關係是世界之最」

撰文： 黄治金 最後更新日期： 2021-01-29 21:23

囿於當前美國國內外挑戰和中美實力的變化，拜登（Joe Biden）團隊不應該像前任們那樣，錯過讓這一「世界上最重要的雙邊關係」積極發揮最大作用、惠及雙邊、地區及全球的絕佳時機。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）上任後的第一場記者會就提到，美中關係是世界上最重要（the most important）的雙邊關係。這是拜登政府和中國領導層正式溝通之前對雙邊關係的最新定位。但這並不是美國官方首次將對華關係定位為「世界上最重要的雙邊關係」。

2008年4月，當時小布殊（George W. Bush）政府的駐華大使雷德（Clark T. Randt, Jr. ）就曾明確提到，他和小布殊認為美中關係是21世紀最重要的雙邊關係。當年參加美國大選民主黨初選的希拉里（Hillary Clinton）也撰文強調，「美中關係是本世紀最重要的雙邊關係」。她擔任國務卿後，也堅持這一立場。

10多年來，拜登和中國領導層交往密切：

前總統奧巴馬（Barack Obama）2009年在白宮接見時任中國副總理王岐山時，將中國視為「偉大國家」，稱「美中關係是21世紀最重要的雙邊關係」。2016年7月，奧巴馬作為總統最後一次訪華之際，他的國安顧問賴斯（Susan Rice）認定，世界上沒有哪個雙邊關係比美中關係更具深遠影響。

前總統特朗普（Donald Trump）則稱美中關係是「偉大」（great）的雙邊關係。至於為何「偉大」，特朗普及其幕僚也一直沒有搞清楚。凡是特朗普認定對他有利的私人和國際關係，他都可以稱之為「偉大」。

總體上，20年來，美國對雙邊關係的定位都很高，只不過在此期間，美國對中國的定位一直在「惡化」。從最初的合作伙伴，到競爭對手，再到戰略威脅，美國執政者和立法者對華心態一直充滿矛盾。

同樣一句話，由不同的人在不同的時期講出來，總有不同的意義。

小布殊時期美中關係「最重要」，是因為兩國在反恐和經貿領域的合作至關重要；奧巴馬時期美中關係「最重要」，主要是因為兩國經貿合作關係到全球經濟運行狀態，而且雙邊合作的面和度都在擴大，涵蓋雙邊、地區和全球領域各種議題。只不過自從習近平時代開啟後，美國在對華合作與競爭中開始處於「弱勢」。

拜登經歷過小布殊和奧巴馬時期的對華合作和競爭，也目睹了特朗普時期以關稅貿易戰、科技戰和意識形態冷戰為主要特徵的升級版博弈，現在恰好又站在了一個對華決策的十字路口。這就需要拜登走自己的路，敢於決策，並樹立自己的標籤和符號。

2021年1月26日，美國總統拜登簽署行政令。這是他上任第一周的主要工作。（AP）

現在，「美中關係是最重要的雙邊關係」，這句話由布林肯講出來，和當初希拉里、奧巴馬和小布殊說出來，已經完全不一樣。因為時代背景和兩國矛盾重心都已發生變化。過去說「最重要」更多體現兩國合作的價值，現在說「最重要」則更多凸顯其中的挑戰與危機。

特朗普任內對中美關係進行的顛覆性改變，以及拜登新政府如何應對這種改變，就是美中關係面臨的挑戰。拜登上台一周內，他和幕僚未能儘快接洽中國領導層，不能說白宮不重視中國。而是如白宮發言人普薩基（Jen Psaki）所說，拜登政府優先和盟友溝通商討應對之策，之後制定一個全面的戰略。

這說明拜登政府對華決策比較「謹慎」，這一方面是由國內抗疫和提升經濟的優先級事務所決定的，另一方面也是避免對華戰略成型前過早對華接觸，被共和黨批為對華示軟。而且，從拜登上台後拒絕在政治上「追剿」特朗普和共和黨人就能看出，他內政外交決策會比較「冷靜」。

而且，就對華決策而言，拜登最大優勢就是他集結了最強大的亞洲政策智囊，其中不乏中國問題專家。拜登完全可以「審慎樂觀」地處理對華關係。

但是，要想比前任們更好地處理和利用好這一「世界上最重要的雙邊關係」，拜登絕對不能停留在延續前任對華強硬決策、或者推翻前任不合法、不合規定定性的粗淺層面，而是要對美中關係發展有更為歷史性、前瞻性的戰略判斷。這有助於他避免走奧巴馬的老路，防止掉入右翼勢力設置好的陷阱，同時樹立自己的歷史地位。