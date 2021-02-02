法德接連表態放行中國疫苗　政治鬥爭讓位現實窘境

撰文： 葉侃 最後更新日期： 2021-02-02 12:00

無論疫苗產自哪國，只要是安全有效，就應該被用於應對疫情。因此，我不認為在歐盟使用中俄疫苗有任何實質性障礙。 斯潘（Jens Spahn），德國衛生部長

1月31日，德國衛生部長斯潘在接受《法蘭克福匯報》專訪時首次對中俄疫苗開啟了「暗示綠燈」。

無獨有偶，1月29日，法國疫苗推廣項目首席科學顧問費舍爾（Alain Fischer）教授也公開表示如果中俄疫苗的有效性和安全性得到科學證實的話，布魯塞爾方面沒有任何理由拒絕在歐盟範圍內使用它們。

兩日之內，從歐盟的法德軸心先後傳出這樣的「重磅利好」絕非尋常訊號。而在法德兩國釋放出「綠燈暗示」之際，已有歐盟成員國當起了先行先試的排頭兵：1月29日，匈牙利國家藥物管理局宣布自即日起，中國的國藥疫苗與俄羅斯的衛星-V疫苗正式獲得在匈牙利境內的上市許可。

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一貫對中俄疫苗冷眼旁觀的歐盟突然在此時伸出橄欖枝頗為耐人尋味，導致這一重大變故出現的直接原因在於歐盟內部在疫苗供給上極度短缺的窘境。

歐盟目前投入使用的兩款主要疫苗輝瑞（Pfizer）疫苗與阿斯利康（AstraZeneca）疫苗均因為產能受限，而出現了大面積延遲交貨的情形。1月15日，輝瑞知會歐盟官方稱受比利時工廠改造升級工程影響，將暫時按比例削減供貨量。

此舉引發歐盟多國不滿，德國衛生部長斯潘1月20日稱，輝瑞的這一行為是「令人煩惱」的，這將嚴重阻礙德國的疫苗接種計劃。與德國和風細雨般的批評相比，意大利方面明顯激烈地多，羅馬方面於1月22日公開宣布將就輝瑞延遲交付問題訴諸法庭，並指責後者此舉是嚴重違背合約精神之舉。

禍不單行，在輝瑞曝出延遲交付的信息之後，另一大疫苗供應商阿斯利康也因產能問題做出了類似決定。1月22日，阿斯利康知會布魯塞爾方面稱由於歐洲工廠的擴產之故，預計第一季度交付歐盟的疫苗總量將比原計劃減少60%左右。

如此大比例的削減決定引發了歐盟最高權力機構的強烈反彈，1月25日，歐委會負責衛生與食品安全事務的首席代表基里亞基季斯（Stella Kyriakides）1月25日斥責阿斯利康未能兑現交付新型冠狀病毒肺炎疫苗的承諾， 並一度要求後者將其英國工廠的部分產能優先交付歐盟而非英國。

在遭到阿斯利康方面拒絕之後，歐委會甚至試圖以嚴苛出口管制的方式強行逼迫阿斯利康交貨：1月29日，歐委會宣布啟動英國脱歐（Brexit）北愛爾蘭協議第16條，阻止英國透過北愛取得新冠疫苗，隨後由於各方反對聲音四起，此做法才遭取消。

雖然這一險些引發英歐之間正面外交衝突的決定在唐寧街方面的強烈抗議之下被暫時封存，但歐盟針對疫苗出口的一般管制條令仍然於1月30日正式生效。根據這一管制條令，歐盟成員國在向英國出口疫苗時需提前報備歐委會，得到後者及有關成員國批准後才能出口英國。

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減產反制的往復交鋒之下，則是歐盟內部疫苗接種日益嚴峻的形勢。以率先對中俄疫苗開啟綠燈的匈牙利為例，該國衛生部門曾公開抱怨稱按照輝瑞和阿斯利康的供貨速度，匈牙利需要至少30周的時間才能完成對國內高危人群的接種。

而對中俄疫苗釋出「暗示性綠燈」的德國衛生部長斯潘也在專訪中直言，在當前條件下，德國國內的疫苗短缺狀況至少會持續到今年4月。

在上述內外交困的情勢之下，歐盟方面不得不將目光轉向了此前備受其冷落，卻在西方陣營之外反響尚佳的中俄疫苗。在這方面，俄羅斯已經先行一步。據悉，歐洲藥品管理局已準備處理有關衛星-V疫苗的審批工作。

儘管此時的歐盟轉向中俄疫苗仍然帶有不少不情之願的成分，也因此難免夾雜着不絕於耳的政治爭議。但隨着布魯塞爾方面逐漸放開對中俄疫苗的准入限制，全球疫苗供給或將迎來去政治化的良機，而回歸其原有的科學屬性。