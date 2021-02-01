拜登就任後首場美國印度聯合軍演　「準備戰鬥」2月8日舉行

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-02-01 18:28

印度與美國將在2月8日至21日，於拉賈斯坦邦 （Rajasthan）舉行名為「準備戰鬥」（Yudh Abhyas）的聯合軍演。這是拜登（Joe Biden）上任後美方首次參與的印太地區軍演。

圖為2009年，美印舉行的「準備戰鬥」（Yudh Abhyas）聯合軍演。（Reuters）

印度時報（Times of India）2月1日引述印度官員指出，印美兩國部隊將於8至21日舉行聯合軍演，並指演習將強調美國在印太地區的安全承諾。

美國將派遣總部及駐紮夏威夷基地的斯特賴克旅（Stryker Brigade Combat Team）250人參與，印度陸軍則由駐紮查漠和克什米爾的（Jammu and Kashmir）的步兵營參加演習。

報道引述官員指出，這場聯合軍演的目的是進一步加強兩國部隊在城鎮及沙漠地區，配合直升機及步兵戰車執行反恐行動的協調。

美國、印度、日本及澳洲在2020年11月舉行馬拉巴爾（Malabar）海上軍演，在準備戰鬥演習後，在2021年3月亦會有另一場美印兩國參與的普拉哈爾（Vajra Prahar）演習。

報道指相關的演習是要對中國不斷中印邊境採取軍事行動作出的警告，印度與美國、日本、澳洲組成四方安全對話，強調目的為維護自由開放印度太平洋地區的安全與穩定。