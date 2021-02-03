印度神童預言六星連珠2月經濟恐崩　台命理師：這星座財運最受挫

撰文： 夏洛特 最後更新日期： 2021-02-03 18:04

【印度神童／吠陀占星／12星座／六星連珠】新冠肺炎（COVID-19）衝擊環球經濟，不少人期望2021年會出現轉機。惟印度14歲神童阿南德（Abhigya Anand）斷言由於2月會出現「六星連珠」現象，全預測球經濟在2月恐面臨崩潰，令不少人感到憂心。與印神童同樣學習吠陀占星的台灣命理師李靜唯針對該預測表示，個別星座的財運近月受影響最大，有好影響的星座當然開心，而財運受挫的星座則宜為財政早作打算。

印度14歲神童阿南德（Abhigya Anand）2019年因預言出新冠肺炎疫情，因而一炮而紅。（資料圖片）

受印度14歲神童阿南德預言影響，不少人都害怕2月「六星連珠」會真的帶來災難，跟印度神童同樣鑽研「吠陀占星」的三合一命理師李靜唯則表示，個別星座財運不致受重挫，如射手座、雙魚座與雙子座都有望撐過危機，但天秤座則可能有較負面影響，宜早作戒備，小心應付。

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即或如此，「六星連珠」不一定只有壞影響，部分星座於工作、愛情方面都有不俗發展。李靜唯指，這些星座甚至在農曆新年期間遇有貴人與機會來臨，宜主動進擊，不宜過於被動。2月健康方面則有2個星座需要特別關注，可能會出現一些急性疾病。

印度神童預言2月10日有大事發生，或與全球經濟氣有關。（資料圖片）

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