撰文： 周萱 葉德豪 最後更新日期： 2021-02-10 15:00

歐盟疫苗接種速度遠遠落後英美，布魯塞爾上月先是向總部位於英國劍橋的阿斯利康開火，繼而公開雙方部分採購合約條文，企圖「證明」阿斯利康可能違約，且不管世衛反對「疫苗民族主義」的呼籲，落實歐盟疫苗出口管制。經這一連串「怪罪他人」、「強硬表態」的行動都無法撇開政治壓力之後，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）上周更向脫歐後將歐盟「比下去」的英國展開攻勢。

她說「有些國家是比歐盟早了一點開始接種疫苗」，卻指「他們只訴諸緊急24小時上市授權程序」，警告人們不要忘記「疫苗是將一個活躍的生物性物質注射到一個健康人體裏面」，且由於新冠疫苗將被「大規模接種」，是個「巨大的責任」。言下之意，似乎是想攻擊英國每百人接種量比歐洲高出四倍多，只因英國不顧人民安全。

歐盟官僚難掩醜態

這位前德國防長之所以如此具有攻勢，是因為歐盟疫苗接種計劃進展緩慢的責任幾乎都落到了她的身上。

經歷過去年疫情之初，各國封關自保的亂局後，以法德領袖為首的歐盟國家，以至布魯塞爾的歐盟官員，都想藉全歐強制統一購買分配疫苗的機制，顯示歐盟團結。然而，衛生政策向為成員國國內事務，在危難關頭將如此重任交到只懂談貿易協議，不懂談疫苗採購合同的歐盟官員手中，當然是錯漏百出。先有「疫苗出事誰負責」的爭論，再有價格之辯，最後達成合約之時，已被英美等國搶佔先機。

阿斯利康藥廠最後只能向歐盟第一季度供貨4,000萬劑，為原定一半。（美聯社）

除卻疫苗開發遇阻的法國藥廠賽諾菲不算，輝瑞、莫德納及阿斯利康對歐疫苗供應都不及預期。在歐盟花費不少精力與阿斯利康爭辯合約中「最大合理努力」（Best Reasonable Effort）一語何解之後，後者最終提高供應，但也只及歐盟本年首季原供應量的一半左右。

曾言歐盟要懂得說「權力的語言」的馮德萊恩更是一推出「疫苗出口管制」就中箭下馬。這先是破壞了歐盟支持全球公平分配疫苗的形象，更惹起加拿大、日本等友國憂慮其供應受阻。但更難看的是，爲了封阻疫苗出口監控的潛在漏洞，歐盟起初竟建議在愛爾蘭與北愛爾蘭之間設立「疫苗邊界」，破壞了自身在脫歐談判時的長年堅持，也顯得毫無政治觸角，惹來各方批評，最終匆匆收回。此後，飽受政治圍攻的歐盟建制，更不敢真的使用出口管制權，以免惹起爭端。這可算是賠了夫人又折兵的經典例子。

在此等風頭火勢之下，馮德萊恩再企圖暗批英國，想把問題外部化，更是自曝其醜。

延禍德國執政聯盟

馮德萊恩2019年之所以能從德國政壇空降布魯塞爾成為歐盟行政機關首長，全因她是27國各黨各派都能接受的人物，她一方面得到法國總統馬克龍支持，另一方面也是德國總理默克爾的基民盟忠實下屬。由於其任命推翻歐洲議會最大黨推薦人選領導委員會的先例，其「施政」失誤就馬上變成了德法領袖的責任。

德國本年9年將進行大選，也遇上默克爾掌權16年卸任的政治真空，疫苗風波一時之間就變成了德國的政治風暴。過去16年中有12年與基民盟組成聯合政府的德國社民黨，因默克爾的中間路線，加上傳統政黨權威不再，早已由德國必然兩大黨之一，變成落後綠黨的第三黨。馮德萊恩的挫敗，就成為尚在執政聯盟中、此前卻一直反對馮德萊恩任命的社民黨進攻基民盟的契機。

德國衛生部長斯潘有望競選總理，但可能因疫苗計劃挫敗而受到阻力。（美聯社）

由於基民盟新黨魁拉雪特（Armin Laschet）人氣平平，有望成為總理人選的拉雪特副手、衛生部長施潘（Jens Spahn）因其聲望和職務就成為了社民黨的主攻對象，而且連民望尚是如日中天、有望為基民盟送上「臨別大禮」的默克爾都不能幸免。《圖片報》（Bild）就流出消息，指社民黨黨魁兼財長舍爾茨（Olaf Scholz）在內閣會議指名道姓大罵馮德萊恩，指其「臭糞不能重演」，擺明是指桑罵槐。他與黨友更接連分別去信施潘和默克爾，質問他們有何疫苗大計，其中給「親愛的聯邦總理」的信更被《明鏡》（Der Spiegel）評為「開戰宣言」。可見歐洲的疫苗接種形勢將成為政治炸彈。

面對各界對歐盟統一購買疫苗計劃的圍攻，默克爾就說得老實：「我相信這基本上沒有出錯。」一個僅僅沒有出錯的計劃當然不是說服選民的最佳方案，可是計劃不出錯也許是如今歐盟為政者可有的最佳期許。

上文節錄於第252期《香港01》周報（2021年2月8日）國際觀察《疫苗短缺引爆歐盟政治地震》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊， 瀏覽更多深度報道。

252期《香港01》周報精選內容：

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