中國—中東歐峰會｜為何由習近平而非李克強主持？

撰文： 紀瀾 最後更新日期： 2021-02-10 18:00

中國外交部2月8日發布消息稱，中國國家主席習近平2月9日主持中國—中東歐國家領導人峰會。從時間上來看，臨近峰會前一天，北京才發布消息不同尋常。

這也是2012年中國—中東歐國家合作機制啟動以來首次舉行領導人峰會。據查詢，歷次中國—中東歐國家領導人會晤，中方通常是由總理出席，比如2012年4月，首次中國—中東歐國家領導人會晤在波蘭華沙舉行，時任國務院總理温家寶與會。從2013年至今的歷次中國-中東歐國家領導人會晤，都是現任中國總理李克強出席。如今，中國—中東歐領導人舉行峰會，顯然提升了規格。

圖為2019年4月12日，李克強（左九）在杜布羅夫尼克出席第八次中國—中東歐國家領導人會晤。（新華社）

據Politico網站透露，過去數天，北京一直在試圖說服波羅的海沿岸三國和波蘭派出高階代表與會。立陶宛和愛沙尼亞的總統和總理都不會出席，計劃改為讓部長級官員參加。立陶宛未表示會參加視頻會議。

中東歐部分國家的態度被媒體解讀為「冷待」北京，可為何北京提升了對此次峰會的重視？原計劃2020年的中國—中東歐領導人會晤並未成形，如今，中國與中東歐的峰會舉行，北京方面是習近平而非李克強主持，這種變化意味着什麼？

一方面，這體現了中國對歐洲的重視，尤其是在美國新總統拜登（Joe Biden）上台並表示要聯合一眾盟友應對中國的大背景之下，中國處理好與歐洲的關係可以減緩美國對中國的戰略壓力。

2021年2月4日，拜登在美國國務院就外交政策發表演講，其中提到重視與盟友的關係。（AP）

中國前領導人毛澤東曾指出：「所謂政治，就是把我們的人搞得多多的，把敵人搞得少少的。」面對美國，中國需要「合縱連橫」。不論從經濟體量還是政治影響力來看，歐盟作為一個整體對全球地緣政治格局的影響不可低估。

可以看到，中國在拜登上台前與歐盟完成中歐投資協定談判。中國國務委員兼外長王毅1月16日在中國官媒《求是》雜誌發文，在談到大國關係時，順序是中俄、中歐、中美。這些都凸顯了中國對歐盟的重視。

而中東歐也是中國對歐的重要組成部分。2020年，中國與中東歐17國貿易額達到1,034億美元。自2012年以來，中國與中東歐17國貿易年均增速8%，是中國對外貿易增速的三倍以上，是中國與歐盟貿易增速的兩倍以上。

拜登勝選至今，中國先是與歐盟完成中歐投資協定，後要召開中國—中東歐領導人峰會，中國對歐洲的攻勢非常明顯，更是用看得見的合作來鞏固與歐洲的關係，也能很大程度上分化美國對中國的壓力。

中歐趕在拜登上台前宣布完成中歐投資協定，歐洲領導人面露微笑：

另一方面，習近平主持中國—中東歐領導人峰會是中國成為全球性大國之後外交調整的需要。

此前，中國與歐盟、中國與中東歐的領導人會晤主要是中國總理出席，自2019年3月習近平訪問法國與法國、德國和歐盟領導人舉行四方會談後，中國—中歐領導人峰會隨之展開，最近的一次是習近平2020年9月與德國和歐盟領導人舉行視頻峰會。2019年12月，中日韓三國領導人峰會，時任日本首相安倍晉三、韓國總統文在寅與習近平在北京會晤後，才與李克強舉行峰會。如今，多由李克強出席的中國—中東歐領導人會晤，變成了習近平主持峰會。

可以說，中國最高領導人越來越親自介入具體外交事務，尤其是對與重要外交夥伴之間的外交事務。外交服務於內政，中國現在的發展需要一個良好的外部環境。而全球經歷百年未有之大變局，中國認為自己「越來越接近世界舞台中央」。中國與世界的關係進一步緊密，中國外交的分量也隨之增加。中國過去幾年對外交體系進行了一系列變革，習李的分工也出現了一些變化，比如現在習近平主持中國—中東歐峰會，是順理成章的事情。中共決策層尤其是最高領導人對外交工作直接拍板、定調，其實都是服務於國家發展的大目標。