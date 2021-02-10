世衛專家考察小組武漢之行未有給出答案　卻遺留更多疑問

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-02-10 13:35

世衛專家小組完成武漢12日的考察，在記者會上公布考察結果，基本和中國一直提倡的論調相同：不能摒除病毒從冷凍食物傳播的可能性，僅能證明華南海鮮市場是病毒的傳播點之一。

圖為2月9日，世衛專家考察小組召開記者會，公布這次調查結果。（Reuters）

世衛專家小組的調查目的是尋找新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）源頭，當然要就病毒溯源是困難的，他們的武漢之行未有給出答案，甚至遺留更多的問題。

新冠肺炎最早於2019年末至2020年初在武漢爆發，位於武漢的華南海鮮市場成為了最初的懷疑源頭，例如自市場上非法售賣的野味，經惡劣的市場環境意外傳染人類。

不過，經多重的研究逐漸發現市場可能並非源頭，或許病毒在更早以前已經存在。中國未有找到病毒從哪裏來，而提出了自己的理論，可能是透過冷凍食物從國外傳入。中國在過去多次從輸入的冷凍食物檢測出病毒，似乎證實了這點。

圖為2020年3月，武漢華南海鮮市場。華南海鮮市場被指可能是最初的病毒源頭，但世衛考察後認同這可只是病毒爆發地之一，並非源頭。（Reuters）

在這次的專家小組考察中，提出的結果基本和中國所提倡的理論一致：不能摒除病毒從冷凍食物傳播的可能性，僅能證明華南海鮮市場是病毒的傳播點之一，並非病毒的源頭。

中國在處理疫情的透明度，特別是針對疫情爆發最初期的反應令人質疑，加上病毒源頭已成為政治話題，任何對中國的指責會強烈觸動北京神經，令病毒溯源與政治脫離不了關係。

值得重提的是，這次世衛考察是就新冠病毒溯源，而非針對中國處理疫情進行評估，在發布會上未有在任何處理疫情「隱瞞」、「打壓吹哨人」 等方面著墨。

因此在對中國抱懷疑的人眼中，這次世衛的考察結果難以令人信服。美國白宮發言人表示，期望能對專家組的發現及取得的數據，進行獨立審查；國務院發言人亦表示，不肯定世衛的專家獲得中方充分的合作。

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唯一能獲肯定的，是否定了可能是武漢實驗室洩漏出的理論，這理論還包括了新冠病毒是實驗室製造的生化兵器等，前總統特朗普（Donald Trump）政府一度宣揚有關說法，但遭多國的科學家反對。這次的世衛考察團隊亦直接否定了有關說法，並稱未來就這方面的追尋沒有價值。

美國國務院發言人間接地肯定了世衛的結論：「與其急於得出任何其他結論，我們會更想看科學數據將引導我們往哪個方向。我們的結論將基於科學根據。」

摒除政治因素，這次考察未有找到答案，病毒到底在哪來，還需待時間尋找及證實。