新冠肺炎｜世衛專家組指病毒極不可能來自武漢實驗室

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-02-09 21:07

世界衛生組織（WHO）專家組完成在武漢的追查新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）源頭工作後，與中方聯合召開記者會，世衛專家組代表稱，沒找到證據顯示武漢在2019年12月前有大規模疫情爆發，專家又指，病毒「極不可能」（extremely unlikely）來自武漢實驗室。

世衛專家組內的動物疾病專家昂巴雷（Peter Ben Embarek）2月9日在武漢見記者（Reuters）

世衛專家組組長昂巴雷（Peter Ben Embarek）表示，在關於疫情如何開始的議題上，有4個主要假說，包括直接由動物傳人、動物作為中間宿主傳人、透過冷凍食物傳播或與實驗室有關的事件。

他稱，研究結果顯示病毒極不可能來自實驗室，無需對此進一步研究，他稱病毒經過中間宿主傳人是最有可能的途徑，病毒透過冷凍食品散播也有可能。

他表示，溯源工作指向蝙蝠是自然宿主，但武漢並非蝙蝠較多之地。他稱，研究員也會調查病毒會否比最初的估計更早傳播，將需要血液樣本展開進一步研究。

在這次考察工作中，世衛專家組在1月起到訪武漢展開調查，專家組近日走訪地方包括華南海鮮市場、湖北省疾病預防控制中心、武漢市疾病預防控制中心、湖北省動物疫病預防控制中心、中科院武漢病毒所等地。

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