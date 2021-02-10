新冠肺炎｜美國：盼能仔細審查世衛報告數據　指中國透明度未明確

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-02-10 04:25

世界衛生組織（WHO）專家組完成在中國湖北省武漢市的追查新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）源頭工作，並於2月9日公布報告，稱病毒「極不可能」來自武漢實驗室。美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）同日表示，盼望能仔細審查世衛報告中的數據。

普薩基在定期簡報會上指，華府沒有參與世衛調查的計劃及執行程序，美方想對調查發現及背後的數據作獨立審查。她稱即使美國重新加入世衛，他們有自己的專家在場也是極重要的。

報道提及，美方9日指，對於中方在疫情議題上是否已表現得充分透明，華府認為此事尚未明確。國務院發言人普賴斯（Ned Price）指，美國盼望檢視世衛的完整報告，並會以科學及數據為基礎進行評估。

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世衛專家組組長昂巴雷（Peter Ben Embarek）同日較早時表示，在關於疫情如何開始的議題上，有4個主要假說，包括直接由動物傳人、動物作為中間宿主傳人、透過冷凍食物傳播或與實驗室有關的事件。

他稱，研究結果顯示病毒極不可能來自實驗室，無需對此進一步研究，他稱病毒經過中間宿主傳人是最有可能的途徑，病毒透過冷凍食品散播也有可能。

昂巴雷表示，溯源工作指向蝙蝠是自然宿主，但武漢並非蝙蝠較多之地。他稱，研究員也會調查病毒會否比最初的估計更早傳播，將需要血液樣本展開進一步研究。