東京奧運｜森喜朗或辭職　因失言前功盡毀的唏噓

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-02-11 23:10

東京奧組委會長森喜朗被指將辭職，為就歧視女性失言負責。森喜朗是日本政界的重量級人物，是老前輩，他曾歷任首相、多個內閣要職，在日本東京取得舉辦奧運資格後，已83歲的他希望再次為日本鞠躬盡瘁。但失言令他深陷爭議。

圖為2月4日，森喜朗首次就涉嫌歧視女性言論道歉。（Reuters）

在2月3日，森喜朗在奧委會的會議上說了這樣的一句話：「對於日本奧委會計劃增加女性董事的方針，在電視攝錄機前還真的不好說。如現在有四成是女性理事的文部科學省來說，是很煩人的。因為女性愈多的理事會，開會的時間總是要延長。」

「你看現在的橄欖球協會，（開會）增加了一倍多的時間。現在有多少名女性？是10人還是5人，啊，是5人。」對森喜朗來說，這句明顯是開着玩笑，會上亦伴隨笑聲出來。

在中國有俚語「三個女人一台戲」，或廣東話的「三個女人一個墟」。森喜朗所說的，就是因為女性的發言太長，不合乎時間效益，太多女性會對委員會未來討論事項不太有利。

圖為1月23日，東京。東京奧運因疫情關係延至2021年，但因疫情未有消退，讓人懷疑奧運到底能否如期舉行。（Reuters）

失言成國際級醜聞

這段話在當時現場被當作笑話看待，記者把原話報道出去後隨即成為風暴。各國的媒體紛紛轉載，「作為東京奧運會組職委員會會長，森喜朗的發言違背了男女平等的奧運精神。」

一個笑話成為國際級醜聞，是森喜朗沒有預料到的，雖然他即時道歉並宣布撤回言論，在野黨不買帳輿論窮追不捨，甚至有近400名東奧的義工決定辭職不幹，以示抗議。

在8日自民黨的幹事長二階俊博被問道有關此事，二階表示明白事件令很多人憤怒，但認為這只是一時之氣，義工請辭只要再招攬別的回來就可以了。這句話被視為是擁護森喜朗，隨即變火上加油，令事情愈演愈烈。

結果二階急忙出來道歉，並稱自己的言論沒有任何別的意思，強調自己並非歧視女性之人，只是希望大家能冷靜。

圖為2020年12月1日，為於東京台場的巨型奧運標誌。（Reuters）

刻板印象下闖禍

或許二階發言目的並非歧視女性，而森喜朗的是就女性在辦公上的「習慣」作為開玩笑提出的意見。但是，這多少反映着日本男性對女性的刻板印象，認為「三個女人一個墟」是必然現象，完全不感到這刻板印象實際就是歧視的表現。

森喜朗現年83歲，是日本上一代的男人，是活在必然男主外女主內的世代。他們即使目睹世界的改變，但經驗和知識告訴他們，女性有「更擅長的工作」，而非擔當奧組委委員或理事會成員。

距離東京奧運的時間所餘無幾，受疫情影響東奧還能否如期舉辦已成為疑問。森喜朗的辭職不僅對東奧，以至日本形象都是一個巨大衝擊。

森喜朗是日本政界的重量級人物，曾歷任首相、多個內閣要職。事業輝煌背後卻是苦命人，他的兒子森祐喜2010年因醉駕被捕，同年更因病急逝，白頭人送黑頭人。

在2015年，森喜朗因癌症復發需要緊急治療。手術後的他明顯蒼老許多，他決定續任奧委會會長，他希望為再次為日本鞠躬盡瘁。

闖下口禍的森喜朗，無辦法不為這次令日本丟架的事負全責。在4日森喜朗首次為發言道歉時說道：「這7年間我非常努力，奉獻一生於奧運。若大家認為我只是個廢老，就請把我這粗大垃圾掃出去吧。」