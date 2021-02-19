北京首次披露加勒萬詳情　中印衝突如何休？

撰文： 茅岳霖 最後更新日期： 2021-02-19 18:00

北京在2月19日公布了2020年6月15日加勒萬夜戰的真實戰況和中方戰損。據中方說法，加勒萬夜戰始於印軍以談判為名，誘騙中方軍使，後調集多人持械包圍。這也是印度軍警此前在班公湖北岸曾使用的方法。中方軍使先與之搏鬥，後與援軍會合，打死印軍20人，傷76人，俘10人，也付出1傷4死的代價。

這一細節填補了中印一年對峙的最後一點空白，也展示了印方在2020年對峙中一以貫之的戰法和作風。

環顧2020年5月以來的中印對峙戰局，外界可以發現，印軍及其軍警人員在前方已不止一次誘騙中方軍使，試圖藉此俘獲中方人員換取戰功。這種局面可以讓觀察家們推導出一個重要的情報，即上至新德里軍、政高層，下至印方基層軍官均有對華軍事冒險、偷襲「灰色地帶」，以「跑馬圈地」方式取得戰果的意圖，新德里的言行因此顯出了極為可慮的一面。

在2020年5月前，印度前國安委員會顧問卡納德（Bharat Karnad）就曾建議印度軍警應在中印邊界「拒止中方蠶食」、「襲擊中方設施」，在這一思想攛掇下，中印雙方就發生了班公湖北岸的一次小規模衝突。

加勒萬夜戰是印度在中印西段邊境不斷冒險之後的必然結果，在它之後，新德里還有攻勢：

印方在5月31日風傳視頻，號稱「俘獲解放軍」，印方人員同時高呼「Bharat Mata ki Jai」（勝利獻給印度母親）等印度人民黨（BJP）常用「愛國口號」。此後，Twitter等社交網絡也展示圖片，顯示至少五名印方人員遭遇鈍器擊打，被中方人員俘獲。這一事件從某種意義上來說其實已經成為加勒萬夜戰的預演。

目前，印度方面已經把加勒萬夜戰的「榮譽」或責任推給了率部參與襲擊軍使、後被打死的巴布（Santosh Babu）上校本人，但從印度新聞信息局（PIB）發布的消息看，「迎敵建立觀察哨」的巴布也只是奉命行事。根據PIB同期發布的一批包括10名戰死印軍的小傳顯示，印方當時在加勒萬一帶組織「雪豹行動」，投入兵力至少包括兩個排，其中帶隊襲擊的也另有其人，巴布只是其中軍銜最高，排在死者名單最前端的而已。

不同於外界想象的加勒萬夜戰或為中下級軍官獨走所致，此次風波在印軍被稱為「雪豹行動」，上圖為印度新聞信息局定期發布的印軍戰死人員小傳，這位名叫索倫（Nuduram Soren）的下級委任軍官（一般為排長）在加勒萬夜戰中就率部下與解放軍交戰，後被擊斃。（印度新聞信息局網頁截圖）

其實，以短促突擊製造既定事實，逼迫外界被動接受正是BJP的成名手段，這其中最有名的一戰莫過於BJP在1992年由時任副主席喬希（Murali Joshi）、現任BJP副主席巴蒂（Uma Bharti）率15萬人持械衝破軍警封鎖，一舉搗毀阿約提亞有四百多年歷史的巴布裏清真寺，夷平了周圍民居，將數百名居民毆打致死的風波。而就2020年的局面來看，新德里甚至有想把這種手段應用在中印間「灰色地帶」的意圖。

根據印度國防部發布的「2020年終回顧」，在該報吿第二章「印度陸軍」的部分內，其第二節中印邊界對峙的敘述中即確認了印軍在2020年8月28日至29日間展開了「預防性部署」，「先於中國擴張主義者的計劃」，「奪佔了班公湖南岸高地」。

圖為印度陸軍裝備的「布拉莫斯」導彈，曾有情報顯示，印軍原計劃用該導彈的空對空型號應對拉達克局勢，但印方最終還是調整了部署。 （新華社）

它展示了印軍在班公湖的「攻勢」並非單純的軍事冒險，而是印度國防部有留檔的偷襲行動，是印度防長辛格（Rajnath Singh）、國安顧問多瓦爾（Ajit Doval）、陸軍總司令納拉萬（M.M. Naravane）、國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）乃至莫迪本人均知情的特殊情況，新德里方面甚至已做好了包括開戰的「任何可能」（any eventuality）的準備。

從某種意義上來說，印度當前的政治、經濟環境存在着一定程度的內病外治的需要，一俟局勢好轉，則會立即調轉風頭。這種轉向行為甚至會成為執政方的政績。這使得新德里方面的行動時而見風使舵，時而目光長遠。

儘管新德里在邊境問題上難以與中國握手言和，印度各界短時間內也會因慣性繼續煽動「愛國」情緒。但對以莫迪為核心的印度執政黨系統來說，當前印度的主要矛盾已經上升到國內的民生、經濟問題。北京與新德里之間的政治、經濟的緊密聯繫將讓局勢轉向可控與平穩。莫迪當局無疑需要一個相對穩定的內、外環境用以暫時解決當下問題，但新德里的休兵顯然並非某種一勞永逸的結局。這也就成為北京面前的長遠問題。