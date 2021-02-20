拜登慕尼黑演講｜「美國回來了」不應該回歸霸權

撰文： 紀瀾 最後更新日期： 2021-02-20 18:30

美國總統拜登（Joe Biden）2月19日以線上形式出席了慕尼黑安全會議。他是首位出席該會議的美國在任總統。

在演講一開始，拜登就表示：「美國回來了。跨大西洋聯盟回來了。」之後，他用了15分鐘的時間大談跨大西洋聯盟關係，承諾修復美國與歐盟和北約夥伴之間的緊張關係：

「跨大西洋聯盟是我們共同安全和共同繁榮的堅實基礎。」

「美國將與歐盟夥伴和歐洲各國密切合作，以應對一系列共同面臨的挑戰。」

「美國將完全致力於北約，歡迎歐洲不斷增加軍事投資，使我們能夠共同防禦。攻擊一個國家就是攻擊所有國家，這是我們堅定不移的誓言。」

同一天舉行的G7和慕尼黑安全會議是拜登（左）首次在重大國際多邊場合亮相。（AP）

對於拜登的演講，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）積極回應：「美國，歡迎回來。」德國總理默克爾（Angela Merkel）也給出了肯定的回應：「今年多邊主義的情況看起來比兩年前好多了，這與拜登成為美國的總統有很大關係。」「他的講話（慕尼黑安全會議）及其政府的首次聲明，都讓我們相信（回歸）不是雄辯，而是行動。」英國首相約翰遜（Boris Johnson）也稱讚「自由世界的領袖」美國已經「重新歸來」。

在慕尼黑安全會議前，拜登還出席了七國集團（G7）領導人視頻會議，其中談到要在應對疫情方面發揮主導作用，計劃向「新冠肺炎疫苗實施計劃」（COVAX）撥款40億美元。

而在2月17日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）宣布在2月將給世界衛生組織超過2億美元，以支付拖欠的會費。18日，美法德英四國外長會上，美國稱如果伊朗完全遵守其在伊核協議下所做的承諾，美國也將重返該協議。19日，美國正式重新加入應對全球氣候變化的《巴黎氣候協定》。

此前，拜登政府已宣布以觀察員的身份重返聯合國人權理事會、與俄羅斯延長《新削減戰略武器條約》等。

重振與盟友的關係、返回多邊主義組織框架等，拜登正在與特朗普（Donald Trump）政府時期與盟友關係緊張、破壞國際規則的種種做法劃清界限。

這是對美國政策的撥亂反正。特朗普政府看到了美國出現了問題，結果它採取了簡單粗暴的方式，無視規則，既包括與盟友的規則，也包括與全球的規則。特朗普政府的眼中的美國只能享受權利，並不想盡自己的責任。

2018年G7峰會上，默克爾等一眾盟友「圍攻」特朗普（右一）的場景暴露了美歐之間的分歧之深。（Getty Images）

美國是一個大國，是當下全球政治和經濟秩序的主導者，很多盟友還在看美國的政策行事。因此，不論是美國的內政還是外交政策有所調整，都可能產生溢出效應。特朗普政府的肆意外交風格給美國和全球帶來的破壞在過去四年各國有目共睹。

世界不需要一個霸道的美國，也不需要一個充當世界規則破壞者角色的美國。拜登如今的種種舉措都是讓美國重回正常大國的狀態。盟友是美國領導力的體現，當盟友不再以美國為馬首是瞻時，美國的全球號召力無從談起。多邊組織同樣是展示美國影響力的平台，如果美國不是這個平台上的「玩家」，美國定義全球格局是空中樓閣。美國需要與盟友、與全球處理好關係才能相得益彰。

世界需要美國，需要一個願意發揮大國作用的美國。拜登藉助多個外交場合宣示美國回來了拜登藉助多個外交場合宣示美國回來了。那麼，美國回歸到哪裏？外界所期待的是美國回到尋求合作、尋求最大公約數的道路上來，回到尋求解決問題和分歧的道路上來。這才是值得歡迎的。