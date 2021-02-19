英媒：拜登將在G7峰會主張合作應對中國　但不是尋求「新冷戰」

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-02-19 19:22

美國總統拜登（Joe Biden）2月19日將出席七國集團（G7）領袖視像會議，路透社引述一名美國官員報道，拜登將主張與盟友一起應對來自中國的挑戰，但也會強調自己不是尋求對抗或「新冷戰」。

圖為2月9日美國總統拜登在白宮與商界領袖會面，討論振興經濟方案。（AP）

拜登將在香港時間2月19日晚上10時左右與七國集團其他領袖舉行視像會議，同日也會以視像方式現身慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）。

路透社報道，據一名美國高級行政官員指，拜登當天會表明主要市場經濟體與民主政體都必須合作，應對來自俄羅斯、中國等擁有強權的競爭對手的挑戰，還有從核擴散至氣候變化及網絡安全等方面的跨國挑戰。

在對華議題上，拜登將呼籲民主政體合作抵抗那些他將形容為「經濟上剝削、違反美方價值」的中國政策。這名官員指，拜登也會在發言時清晰表達他不是尋求對抗，也不是尋求「新冷戰」，但他預計會有激烈的競爭，他亦對此歡迎。

英國已宣布將在6月舉行七國集團的實體峰會，報道指，拜登計劃屆時親身到英國出席會議。

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