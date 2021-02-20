拜登重申跨大西洋關係　呼籲合作長遠應對中國競爭

撰文： 謝淳 最後更新日期： 2021-02-20 04:24

美國總統拜登（Joe Biden）2月19日首度在國際大型會議亮相，強調華府已經重返國際舞台，並呼籲民主盟友攜手應對來自俄羅斯和中國等獨裁體制的威脅。

拜登19日分別在七國集團（G20）及慕尼黑年度安全會議發言，重申美國在全球的領導地位、其盟友的力量，以及美國國內外民主的韌性，立場明顯與前朝特朗普（Donald Trump）政府的「美國優先」政策劃清界線。

他在慕尼黑年度安全會議上表示，現在是世界民主國家「證明我們的模式不是歷史遺跡」的關鍵時刻，稱歐美之間的關係在過去四年面對挑戰和惡化，但華府已經決定再次接觸歐洲，與徵詢對方意見，並希望爭取信任和領導地位。

他亦指，「我們正處於一場有關我們這個世界未來發展方向的根本性辯論之中。這場辯論是在兩派之間展開的，一派認為，鑑於我們面臨的所有挑戰，從第四次工業革命到全球大流行，獨裁是最好的出路，另一派則認為，民主是應對這些挑戰的關鍵。」拜登強調，自己堅信民主將會並必須獲勝。

美國總統拜登在2月19日向盟友表示，華府重返國際舞台。圖為他在2月12日於白宮會見記者。（AP）

中俄及伊朗等問題亦是美國新政府面對的重要議題，拜登稱，美國的盟友必須堅定地反對中國、俄羅斯和伊朗構成的挑戰，指俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）政府有意削弱北約（NATO）等跨大西洋聯盟。

拜登認為，美國對北約的承諾是不會動搖，同時呼籲建立一個統一戰線，反擊中國的濫用經濟手段和損害國際經濟制度根基的情況，強調中國企業應與美國和歐洲企業接受同一標準。

而在伊朗問題上，拜登稱美國準備重新加入伊朗核協議談判，不過白宮發言人普薩基（Jen Psaki）之後表示，華府無意取消對伊朗的制裁。

拜登上台一個月，至今已經放棄多項特朗普時代的外交政策，包括宣布重新加入世界衛生組織（WHO），並於19日正式重返《巴黎協定》，國務卿布林肯（Anthony Blinken）表示，美國正在各方面與世界重新接觸，包括將在4月22日舉行的領導人氣候峰會（Leaders' Climate Summit）。