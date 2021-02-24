菅義偉長子陷非法宴請案　日再現「忖度政治」式醜聞

撰文： 周萱 最後更新日期： 2021-02-24 12:00

近日，日本首相菅義偉長子非法宴請政府高官一事不斷發酵，該醜聞繼疫情管控不當和東京奧運屢生波折之後，進一步衝擊菅義偉政府本已不斷插水的支持率。同時，日本也再掀對「忖度政治」的反思，從安倍政府的加計學園及森友學園弊案，到如今的菅義偉長子醜聞，處處可見「忖度政治」的影子，為何日本始終無法擺脫這一政治文化？

自日本小報《文春周刊》本月3日踢爆菅義偉長子菅正剛不當宴請政府高層以來，這一醜聞愈演愈烈，更多官員被牽連入内。2月22日，13名接受款待的幹部中11名因違反利益衝突守則被處罰，菅義偉同日也不得不在國會替兒子的違法行為道歉。

總務省高官擅自忖度肇禍？

據報道，菅正剛自2008年起在廣電業務公司「東北新社」擔任常務董事。該公司曾在2016年至2020年間39次宴請負責管轄廣電業務的總務省高官，而菅正剛一共出席了21次這類飯局，還曾在2019年以人均消費74,000萬日元的規格招待了時任總務省審議官（二號人物）、現任內閣公共關係官山田真貴子等人，並贈送了高級伴手禮和消費券。

而《日本公務員國家倫理法》規定，公務員不得接受與其本職存在利害關係方的禮物及招待，且課長級別以上的公務員一旦獲得民間超過5,000日元的宴請就必須進行申報，但捲入此次宴請醜聞的13名高官都未曾申報，因此屬明顯違規行為。

菅義偉因疫情、奧運等課題支持率一路下跌，最近又捲入長子非法宴請高官醜聞。（Getty）

儘管涉事高官紛紛辯稱當時沒料到存在利益衝突，但以敢言聞名的日本記者大谷昭宏就不客氣地指出：「像東北新社這種沒什麼名氣的公司，若不是菅義偉首相兒子邀請，基本上不可能宴請到總務省的二號人物。」

《東京新聞》也指出，事實上，總務省一直屬於菅義偉的勢力範圍。菅義偉在2006年至2007年隨安倍首次入閣時便是掌管總務省，他在2012年擔任官房長官後也一直對總務省保持強大影響力。更值得注意的是，菅義偉曾在仕途上大力培養長子，在出任總務大臣期間任命其為秘書官。只不過菅正剛無心留在官場，在安倍第一屆政府草草收場後便轉戰商界，不到30歲就進入「東北新社」擔任常務董事。當時也正值該公司開拓衛星電視業務、需要向總務省申請牌照之際，招徠菅正剛無疑是希望藉其打通政府關節。

總務省官員自然清楚個中關係，有熟悉總務行政動態的自民黨議員表示，「如果菅正剛來宴請我，很自然會想到他父親。」

不過在事發之後，菅義偉堅稱自己完全不清楚其長子行為，且「自己與長子是完全不同的人格」。如果他此言屬實，那麼這起醜聞既有菅正剛及其公司刻意利用相關背景誘請總務省官員，而這些官員可能也誤認為宴請是受到菅義偉授意，或順水推舟、或在清楚違反倫理法規定的壓力下赴宴。在野黨立憲民主黨議員蓮舫就直問到，這難道不是「忖度政治」？

忖度乃國民性格 難引發政治大地震

「忖度政治」即官僚或商人察言觀色，予以上司的親朋好友方便，並以為這得到了上司直接授意。儘管這類投機取巧行為在各國都是常事，但在日本講究「讀空氣」、「看眼色」的社會文化中更加嚴重。此前將安倍拖下水的森友學園和加計學園弊案便是「忖度政治」的代表案例。

回顧2017年森友學園弊案，森友學園計劃打造一所右翼保守主義小學，由於森友學園理事長籠池泰典與安倍夫婦都關係匪淺，不僅原計劃將小學命名為「安倍晉三紀念小學」，還請到安倍妻子安倍昭惠做名譽校長，因此在2016年購買建校地皮時成功爭取到當地財務省虛報地下垃圾清理費用，以1.34億日元的超低價拿下了估值9.56億日元的國有土地。在出席國會聽證會時，籠池泰典就表示安倍夫婦沒有「直接」干預地價，但「忖度」是有的，意指財務省官員壓低價格是揣摩上意後的自發之舉。

而同在2017年爆發的加計學園案也是類似，安倍晉三老友加計孝太郎旗下的加計學園，當年以國家經濟戰略區的名義拿下愛媛縣今治市一塊免費地皮用於新建獸醫系，還獲得當局資助的96億日元建設資金。時任文部科學省事務次官前川喜平表示，由於首相秘書柳瀨唯夫曾與加計學院方面會談，因此普遍認爲此事來自首相府直接授權，不得不趕緊推進。但柳瀨唯夫指獸醫系並未獲安倍指示，也並非下級認爲的所謂「首相項目」，暗示這是文部科學省自作主張。而如同森友學院案一樣，該醜聞最後成了各方自説自話的羅生門，只能以「忖度政治」結案。

安倍晉三曾被捲入的森友學園和加計學園醜聞，也被指存在忖度政治因素。（美聯社）

這類醜聞究竟對政府有多大損害？雖然兩案鬧得滿城風雨、引發數萬人上街要求安倍辭職，安倍政府支持率彼時也一度跌破30%，但安倍利用朝鮮試射洲際導彈大打國安牌，且趁在野黨分裂之際突然解散國會，因此仍在2017年10月衆議院選舉中保住了三分之二的修憲勢力。這似乎證明儘管這類醜聞雖為大衆反感，卻不會成爲選民投票的「單一議題」（single issue），也難以在日本選舉政治中付出代價。

而此次的菅義偉長子事件儘管因爲涉及直系親屬而非好友，被日媒評價嚴重程度勝過森友學院案，但目前也難以評估具體後果。《每日新聞》2月13日所做的民調顯示，菅義偉政府因爲壓平了第二波疫情曲綫，支持度從33%的低谷略爲反彈至38%，當然彼時醜聞尚未完全發酵，需要後續更多數據才能做出進一步評估。

但如果安倍經驗可以為鑒，那麽菅義偉也大概率不會因該醜聞傷筋動骨。這可能是因爲忖度文化並單非政界陋習，而是整個社會無處不在的潛規則，揣摩他人意圖算得上是日本國民性格的一部分，因此民衆固然對「忖度政治」引發的醜聞充滿反感，卻也能對涉事者心態感同身受，能在一定程度上予以理解和接受。當然，政客有時故意利用這種含蓄的社會文化打擦邊球，間接指示下屬違法，在事發後因沒有直接證據而將自己撇個一乾二净，一味歸咎下屬擅自忖度，這自然需要大力揭發和批判。但考慮到日本「忖度文化」盛行的社會大環境，相關批判和反思或許也難以引發質的改變。