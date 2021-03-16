文在寅拒絕捲入中美博弈｜布林肯「聯韓制中」恐落空

撰文： 黄治金 最後更新日期： 2021-03-17 13:01

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）到訪日韓以及奧斯汀的印度之行，就是要聯合盟邦對華施壓。中國要想破局，衝破新一輪的對華圍堵和制衡，韓國仍將是一個重要的突破口。

美國總統拜登（Joe Biden）就職前，韓國總統文在寅曾明確表示，「韓美關係和韓中關係對韓國來說同等重要」。這就意味着，文在寅政府並不認同拜登政府針對中國打造的民主聯盟。布林肯和奧斯汀此訪要想勸說韓國聯動抗華，可能會落空。

但是，如果美國硬要迫使韓國入局，在印太合縱制華，韓國無疑是這一同盟體系的一個薄弱之處。具體可以從以下幾個視角進行解讀。

從韓國視角看，拜登政府外交校準並未偏離「美國第一」，仍以維護美國的價值觀和經濟利益為主。布林肯和沙利文撰寫的文章，提到同韓日的盟友力量時，都會將其放在應對中國「威脅」的角度，並未着重考慮韓國的利益需求。

從半島視角看，韓朝雙方的認知也在變化。半島問題多年來之所以沒有突破，其中一個關鍵因素是美國不讓步，不輕易改善同朝鮮的關係。在這一方面，韓國和中國協調一致，更多地勸說美國做出讓步，改善同朝鮮的關係。但美國似乎更希望利用韓國，保持自己在東北亞的軍事存在，同時應對朝鮮威脅和中國實力的擴展。

朝鮮也希望韓美關係性質能夠發生變化。朝鮮領導人金正恩和美國前總統特朗普（Donald Trump）會晤後，並沒有看到這種變化。布林肯和奧斯汀到訪日韓之際，3月16日，朝鮮國務會員會委員長金正恩胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正就美韓重啓軍演警告稱，朝韓因此難以重返「三年前的春天」。而在此之前，國際原子能機構已經判斷，朝鮮仍在運行一些核設施。

如果拜登政府藉對抗中朝威脅的理由高調宣揚同韓國的軍事同盟，繼續舉行美韓軍演，韓國自己也會在半島事務上更加被動。所以，從整個朝鮮半島的形勢發展趨勢來看，韓國也不應該過度靠向美國。韓國國內的一些温和派和促談派也反對因為美國而疏遠朝鮮。

2018年9月18日至20日，韓國總統文在寅訪問朝鮮，與朝鮮領導人金正恩舉行第三次會晤。（Reuters）

從國際視角看，韓國雖在政治體制上和日本都歸類於西方國家，但從文化、經貿和地緣政治利益考慮，韓國並不屬於西方陣營，利益訴求更多倚重亞洲或中國。中國目前是韓國的最大貿易伙伴。韓國任何對外決策都要評估可能的經濟和安全風險。這一點從韓國部署薩德引發的爭議就能看出。

在美日兩國眼中，尤其是拜登政府看來，中國是比俄羅斯、朝鮮更大的戰略威脅或挑戰。但在韓國看來，半島事務或「南北關係」才是優先事務，而在這一方面，中國是重要的合作伙伴，起到疏通促談的關鍵作用。韓國自然會注重同中國的合作。所以，日本是美國抗衡中國的棋子，而韓國則不太可能甘當美國製衡中國的工具。

最後，從中國視角看，正是因為以上這些不同視角的利益平衡，中國才有機會在同韓國雙邊外交中打破美國的圍堵，並掌控好在地區事務中的話語權。針對美國右翼勢力推動的脱鈎和當前拜登政府的新一輪圍堵，中國早已開始行動。

2020年11月底，在拜登擊敗特朗普後，中國外交部長王毅便訪問了韓國和日本，在疫情防控、經貿合作和半島無核化等方面繼續協調立場、強化合作。自那次王毅訪問之後，中韓在經貿、軍事和文化領域的協作步伐也在加快。

2020年11月26日，韓國總統文在寅（右一）在首爾會見對韓國進行正式訪問的中國國務委員兼外長王毅。（新華社）

自從2017年底中韓圍繞薩德問題達成不考慮追加薩德系統、不加入美國反導體系、不發展韓美日三方軍事同盟、為了不損害中國戰略安全利益而限制使用薩德的承諾後，中韓也在積極推進雙邊軍事關係的改善。

根據韓聯社的報道，韓國防長鄭景斗將於今年5月訪華同中國國務委員兼國防部長魏鳳和舉行會談。這將是雙方自2017年10月以來時隔19個月重啓會談。而中韓政治和軍事互信的強化必然會衝擊到美國在印太地區的軍事合縱聯盟。

而中國同韓國打交道，並不像美國那樣以軍事結盟或拉幫結派為目的，而是注重平等以待，重視韓國的在半島事務中的特殊地位和角色，並會照顧韓國的利益訴求及整個半島局勢發展的現實需求。韓國出於自己利益考慮也更加註重同中國的務實合作。中國這種全局視野和對中韓關係的把控也使得美日韓同盟關係很難達到拜登政府預期目的。