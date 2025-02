特朗普「找數」促成俄烏談判　再牽動中美俄三國關係

政治評論家們早預見到的事,終於還是來了。



美國新總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)曾多次誇口,他可以在24小時內解決俄烏戰爭。這個局面並沒有在上個月特朗普宣誓就職後立即發生,但他的動作已算很快。華盛頓時間周三(2月13日),特朗普先後和俄羅斯總統普京(Vladimir Putin,又譯普丁或浦亭)和烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)通電話,之後宣布「立即」啟動烏克蘭戰爭和談。

特朗普再次上台前,曾於2024年9月27日在紐約市特朗普大廈與澤連斯基會面。(Reuters)

這其實不是特朗普就職後第一次跟普京接觸。根據他上週接受美國媒體專訪時透露,兩人已討論過結束戰爭的課題,談了還不止一次。在周三長達90分鐘的通話後,特朗普表示可能在不久後與普京在沙特見面。這都意味着即便俄羅斯的侵略行為還在進行,即便普京甚麼條件都沒答應,美國已願意推動和談。美俄先通話,然後才「告知」澤連斯基。

特普兩人還討論了中東、能源、人工智能、美元等其他課題。特朗普在社媒上說,他和普京回顧了美俄兩國「偉大的歷史」,兩國各自的強項,以及「我們有朝一日合作」的「巨大好處」。

面臨被丟包命運的澤連斯基,則和特朗普談了一個小時。澤連斯基在社媒上發文稱「沒有人比烏克蘭更希望和平」,希望「和美國一起阻止俄羅斯的進犯」,他應該是在強作鎮定。澤連斯基此前一直堅持,除非俄軍撤出烏克蘭否則不和談,烏克蘭也決不會割地求和,這兩項原則都很難堅持了。

2019年6月28日,美國總統特朗普與俄羅斯總統普京在日本大阪舉行的二十國集團領導人峰會上舉行會晤。(Reuters)

美國對烏克蘭的真實態度是甚麼?美國新防長赫格塞斯(Pete Hegseth)周三在布魯塞爾的發言,說得直截了當,幾乎赤露又扎心。赫格塞斯對50個支持烏克蘭的國家說,戰爭必須停止,烏克蘭希望恢復2014年前與俄羅斯邊界的目標是「不現實」的「幻覺」,烏克蘭加入北約也不現實。如果要派維和部隊去保障烏克蘭的安全,不能以北約的名義,美國也不會出兵。

赫格塞斯還很明白地告訴歐洲,美國國內面對邊境安全的問題,國際上還有「共產中國」這個競爭對手,威脅着美國國土以及美國在印太區域的核心國家利益,因此美國的首要事項是在太平洋威懾中國,歐洲安全不是美國的首要考慮。

說白了,美國急着要俄烏戰爭馬上結束,目的就是騰出手對付中國。有中國評論稱,普京終於等到了特朗普上台,可以徹底推翻拜登政府的政策,殊不知,這對中國可不一定是好結果。

2025年2月8日,克里米亞雅爾塔Livadia公園的一家藝術畫廊,一幅描繪美國總統特朗普、俄羅斯總統普京和中國國家主席習近平的「1945年雅爾塔會議 2.0」繪畫。(Reuters)

俄羅斯當然也是慕強的。眼看着世界第一大國美國願意讓俄羅斯在有利條件下結束戰爭,俄羅斯會與美國達成甚麼幕後交易?烏克蘭戰爭的和談過程,有可能成為美國介入中俄關係的槓桿,考驗中俄關係有多牢靠。就這點而言,美俄關係回溫,對中俄「背靠背」戰略關係的潛在影響,想必已經引起中國戰略學者的關注。再更進一步說,美俄關係升溫,也將對中國聯同俄羅斯等國,在國際上形成陣營以抗衡美國的努力構成長遠衝擊。

當然,特朗普也會利用烏克蘭戰爭和談,來促進與中國的合作,中國可以藉此體現自身對美國的價值,再與美國進行其他領域的交易。特朗普上個月在達沃斯世界經濟論壇(World Economic Forum in Davos)做視像發言時,就公開呼籲中國幫助美國結束烏戰,就是要求中國發揮影響力去對俄施壓。中國希望與美國合作,但一方面要小心美國「拉中反俄」、削弱中俄互信;另一方面也會尋求在烏克蘭戰爭的解決進程中扮演角色。

在下來一段日子裏,中美俄三國關係進入關鍵而微妙的調整期。烏克蘭作為主要當事方,卻是最被動的,面臨領土被俄羅斯吞併、礦產資源供給美國,利益被大國瓜分的命運。

特朗普任命的俄烏問題特使凱洛格(Keith Kellogg)表示希望在特朗普上任的百日大關內結束俄烏戰爭。(Reuters)

有台灣評論人形容,烏克蘭戰爭走到今天,讓人想到中國春秋末年晉國被韓趙魏三家瓜分的歷史,「三家分晉」是春秋到戰國時代的分水嶺,標誌着周朝制度徹底禮崩樂壞。烏克蘭今天的處境,也凸顯主要大國無視國際法與國際秩序,世界重回叢林法則。那是美國前國務卿布林肯(Antony Blinken)去年在慕尼黑安全會議上形容的圖景,「你若不在餐桌邊,就是在菜單裏」(If you're not at the table, you're on the menu,又譯「人為刀俎、我為魚肉」)。不過,當前的形勢與「三家分晉」也有點不同,中美俄三家的勢力並不平均,孰強孰弱一目了然,而最強的一方只顧單面利益,弱的各方只能全力因應,與命運鬥智鬥勇。

這樣的一個世界,更凸顯了小國獨立與自強的重要性。此刻,美俄商議着犧牲烏克蘭,歐洲卻未必會坐視俄羅斯勢力擴張,在烏克蘭戰爭走向結局的過程中,國際政治也會繼續改寫與洗牌。

本文獲《聯合早報》授權轉載