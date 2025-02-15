被特朗普、普京連續「電擊」　歐洲陷入一片混亂

特朗普和普京深度通話，以犧牲烏克蘭為代價重置美俄關係，驚慌的可不止烏克蘭，還有這幾年一直站在烏克蘭身後，和拜登政府統一軍事與外交行動，為烏克蘭提供軍事援助並制裁俄羅斯的歐洲。美國新聞網站POLITICO稱，歐洲陷入一片混亂，對於突如其來的局勢變化感到不知所措。

特朗普與俄、烏領導人兩次通話的內容和顯現出的明顯「温差」，引發了烏克蘭和歐洲對自己可能被排除在這場攸關自身命運談判之外的擔憂。當天，歐盟以及法國、德國、意大利、波蘭、英國、西班牙等國外長發表聲明，宣稱「解決烏克蘭問題絕不能繞過基輔和歐洲」。

很多人還記得三年前俄烏戰爭爆發時，法國總統馬克龍說過的一番話，他說，本來北約已經「腦死亡」了，但是普京挑起的俄烏戰爭，像是對北約的一次電擊，讓北約又活了過來。

如今，「電擊說」再次出自這位總統之口，只不過實施「電擊」的人，從普京變成了特朗普。

「這是一次電擊。」馬克龍稱，「我們需要非對稱性的衝擊，我們需要外部衝擊。這對歐洲人來說是一種外生衝擊。」這將有助於讓那些仍然認為自己可以生活在「戰略依賴」狀態中的歐洲人清醒過來。

三年前，俄烏戰爭爆發，歐洲陷入一片混亂。面臨俄羅斯這頭軍事巨獸通過軍事侵略行動擴張領土的巨大壓力，在美國拜登政府的帶領和要求下，歐洲好不容易才團結起來，和美國協調一致對抗俄羅斯。如今，隨着特朗普上任後的急速轉彎，歐洲被無情拋出了車外。

美國前總統喬·拜登和西方盟友正齊聚一堂，共同規劃道路加大對俄羅斯總統弗拉基米爾·普京的壓力，同時應對正在蔓延到歐洲和世界的經濟和安全影響。（美聯社照片/奧利維爾馬蒂斯）

在俄羅斯總統普京和美國總統特朗普12日通話討論烏克蘭局勢等問題後，法國總統馬克龍在接受採訪時，將特朗普重新入主白宮描述為一次「電擊」，應該迫使歐洲確保自己以及烏克蘭的未來。

馬克龍還重拾了幾年前在遭到特朗普第一任期執政衝擊時，強調過的歐洲應團結起來掌握自己命運的觀點（當時他還提出過要成立獨立於北約的「歐州軍」），表示歐盟應投資於自身國防以及經濟和技術復興。

馬克龍警告如果歐盟再不行動起來，將面臨失敗的風險。他說，「這是歐洲加速行動和執行的時刻。」「它別無選擇。它無路可走了。」

馬克龍堅稱，只有烏克蘭總統澤連斯基才能代表他的國家進行談判，並警告說，允許「以屈服為代價的和平」對包括美國在內的「所有人來說都是壞消息」。「目前唯一的問題是，普京總統是否真正、可持續且可信地願意在此基礎上同意停火。之後，就由烏克蘭人與俄羅斯進行談判了。」馬克龍補充說，「我們都需要保持集體警惕。」

不過，在被俄烏戰爭進一步削弱了戰略自主能力的情況下，歐洲的警惕也僅限於警惕，​能打的牌並不多。