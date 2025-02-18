歐洲領導人會議商俄烏問題　朔爾茨指歐美應就和談團結一致

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）周一（2月17日）在巴黎主持歐洲領導人峰會，會上討論包括就俄烏戰爭及歐洲安全在內議題。由於美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）特朗普的俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）於15日表示，歐洲不會直接參與解決問題的談判，相關言論引起烏克蘭和歐洲盟友擔憂。



德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）17日強調，歐洲和美國應在烏克蘭和談上團結一致，雙方之間不應該劃分安全和責任。他表示，北約是歐美共同行動、共擔風險的基礎，也從而保障各方安全。與此同時，俄羅斯和美國官員正準備18日在沙特阿拉伯舉行會談，試圖俄烏結束衝突。



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在巴黎舉行的歐洲領導人峰會，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯斯塔默）、德國總理朔爾茨、荷蘭首相斯霍夫（Dick Schoof）、波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）、丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）、意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni），歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、北約秘書長呂特（Mark Rutte）等出席。

在巴黎的會議舉行前，多國表示願向烏克蘭派出維和部隊，包括德國、瑞典、荷蘭等。但英國首相施紀賢17日稱，美國必須做出安全承諾，確保能阻止俄羅斯再次攻擊烏克蘭，歐洲國家才能向烏克蘭派遣戰後維和部隊，但現在說英國派多少士兵還為時過早。

圖為2025年2月17日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）訪問阿聯酋後，獲阿聯酋總統阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）送別。（ Abdulla Albedwawi/UAE Presidential Court/Handout via REUTERS）

丹麥首相弗雷澤里克森稱，所有歐洲國家都必須加強對烏克蘭的支持，同時增加國內國防開支，以保護自己免受俄羅斯的威脅，重申俄羅斯現正威脅整個歐洲。

波蘭總理圖斯克稱，所有與會代表在關鍵問題上均持相似看法，各國不會將國防開支作為擔心加劇歐盟赤字的考慮，並同意需要在北約內部密切合作。

對於美俄即將在沙特阿拉伯首都利雅得舉行的會談，討論如何啟動烏克蘭問題談判。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）於17日表示，烏克蘭不參加於沙特舉行的美俄談判，亦不會承認無烏方參與的任何協議。