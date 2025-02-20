上任一個月掀血雨腥風：特朗普決心成為另一個扭轉歷史的美國總統

重回白宮的特朗普，殺了一個血淋淋的回馬槍。

對內，馬斯克率領的政府效率部進行廣泛的聯邦機構改革震撼四方，同時面臨法律訴訟及抗議活動。

對外，美國優先政策下的關稅戰已經打響，退圈毀約再次上演。將加拿大變為「第51個州」、控制巴拿馬運河、接管加沙地帶等主張，遭相關國家強烈反對。

一個月內特朗普已經將自己的政策傾向充分釋放，掀起血雨腥風。

其極限施壓，霸權主義擴張言論引發諸多爭議。讚譽者稱之為變法革新，悲觀者對特朗普新政不抱希望，認為缺乏現實政治基礎和戰略遠見。

有美國學者直言特朗普政府就任後的一系列行政令和政策表態在美國掀起了 「爭議風暴」，在國會分裂、民眾缺乏共識的情況下，美國已經 「四分五裂」 。

2025年2月11日，馬斯克在美國白宮橢圓形辦公室聆聽總統特朗普的演講。（Reuters）

特朗普本人是一個充滿爭議的人物，他採取的種種政策，也的確稱不上盡善盡美。

但無法忽視的是他上任一個月，採取的變革措施超拜登政府四年總和。這一變化的決心，雷厲風行的變化舉措，足以令人震撼。

積極擁抱變化、大刀闊斧推進變革，需要政治勇氣和魄力。從這一點看，特朗普是值得肯定的。

特朗普之所以備受爭議，和他的政策同民主黨政府差異很大有關。以往美國兩黨政策雖然有不同，但在大的層面有基本的社會共識。而如今，民主黨和共和黨政府的政策分野已經不能用差異來形容，完全是兩種主義、兩種不用的意識形態的對抗。

特朗普奉行美國優先，推行右翼保守主義政策，民主黨政府的政策主張延續了美國傳統的左翼自由主義路線。特朗普對美國政策的變革，本質上是對美國傳統國家發展道路的變革。美國事實上正處於歷史的轉折點上。

過去的美國之所以是美國，是因為在美國擁有無限可能。今天特朗普進行的一系列改革，正是美國人敢於變革，勇於擁抱無限可能的象徵。從初心而論，反省前任困境，糾正錯誤，放在任何一個社會，都沒有錯。

作為世界上最大的發達國家，美國扭轉發展軌跡，其影響必將是深遠的。特朗普敢於在爭議重重、阻力重重的情況下施展新政，無論成敗都將是里程碑式的人物。讓我們保持耐心，對特朗普引領的美國式變法拭目以待。